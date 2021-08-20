Военнослужащия армии Азербайджана. Кадр видео пресс-службы МО Азербайджана Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi https://www.youtube.com/watch?v=2xhgusqFBYQ

20 августа 2021, 10:18

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении в Лачинском, Кельбаджарском и Товузском районах, а также около Шуши, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 18 августа азербайджанская сторона заявила, что армянские военные обстреляли азербайджанские позиции около поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичевани, а также в Кедабекском и Кельбаджарском районах.

Регулярные перестрелки военных на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики происходят с 14 июля. Жители приграничного поселка Гейдарабад Садаракского района за многие годы вооруженного конфликта привыкли к стрельбе на границе, а кроме того, перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка, и люди занимаются повседневными делами, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали 2 августа "Кавказскому узлу" местные жители.

Армянские военные вечером 19 августа обстреляли азербайджанские позиции в Лачинском, Кельбаджарском и Товузском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "19 августа с 17.24 до 00.25 20 августа (16.24-23.25 мск 19 августа) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ханазах Горийского района, Ашагы Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Бердского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Джагазур Лачинского района, Истису Кельбаджарского района и Эсрик Джирдахан Товузского района", – сообщило ведомство на своем сайте.

Также армянская сторона обстреляла позиции азербайджанских военных около Шуши, заявило ведомство. "20 августа с 01.23 (00.23 мск) периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша", – уточнило министерство. По данным ведомства, обстрелы велись с позиций, расположенных в зоне конфликта.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев", "Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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