Баку обвинил армянских военных в нападении на пограничника

25 августа 2021, 23:35

Военнослужащий пограничных войск Азербайджана получил ножевые ранения при нападении на него двух армянских военных, сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные 24 августа обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе. А Нагорный Карабах сообщил об обстреле армянских населенных пунктов со стороны Азербайджана.

Двое армянских военнослужащих напали сегодня днем на солдата пограничных войск Азербайджана Руслана Ширалиева. Инцидент произошел на территории погранично-боевого пункта "Губадлы", расположенного на дороге Горус - Гафан (Горис - Капан) недалеко от села Ашагы Джибикли Губадлинского района, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Армянские военные ранили азербайджанского пограничника в грудь и сбежали с места происшествия, когда на помощь к солдату прибыли пограничные наряды, говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Солдат Руслан Ширалиев был срочно доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы, в настоящее угрозы его жизни нет", - сказано в сообщении ведомства.

Армянская сторона пока не прокомментировала заявление Госпогранслужбы Азербайджана.

Отметим, что обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".