Антиковидные ограничения сократили число астраханских предпринимателей

23 сентября 2021, 04:33

Более 10,5 тысячи малых и средних предприятий закрылись в Астраханской области за полтора года, сообщила замминистра экономического развития региона. Предприниматели понесли убытки в связи с антиковидными ограничениями, часть из них прекратила свою деятельность, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" представители бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", власти Астраханской области с 26 июля ввели ряд ограничений для туристов. В гостиницы и санатории было разрешено заселяться только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. В регионе запретили массовые мероприятия, закрыли кинотеатры и торговые центры, ограничили число участников свадебных церемоний. С 8 августа оперативный штаб разрешил открыть магазины непродовольственных товаров, залы кафе и ресторанов, театры, кинотеатры, бассейны, цирк и библиотеки. 30 августа стало известно, что заведениям общепита разрешили работать после 23 часов и не требовать QR-коды у посетителей на открытых площадках. Ограничения отменены по предложению областного министра экономического развития Казбека Хадикова, который заявил о резком сокращении количества предприятий общественного питания.

С момента введения ограничений в связи с коронавирусом число предпринимателей в Астраханской области сократилось, сообщила 22 сентября корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра экономического развития региона Ольга Фомина.

"10 марта 2020 года по 10 сентября 2021 года из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства было исключено 10 587 субъектов", - сообщила она.

Больше всего предприятий было закрыто в розничной торговле - 3036, работать в сфере производства прекратили 1028 предпринимателей, в оптовой торговле - 807, в строительстве - 804, в сфере индустрии красоты и парикмахерских услуг - 581, в ремонтных услугах - 540, в сфере перевозок и такси - 497, в общественном питании, гостиничном и ресторанном бизнесе - 427, отметила Фомина.

С учётом того, что за это время в реестр были включены 8082 предприятия, "убыль в сфере малого и среднего бизнеса в регионе составила 2505 субъектов", рассказала она.

Предприниматели вынуждены увольнять сотрудников и закрывать бизнес

Вице-президент Астраханского союза промышленников и предпринимателей Алексей Резников среди последствий ограничительных мер для предприятий общепита назвал отток кадров из предприятий общепита в другие регионы - в основном в Москву и Краснодар. "Это главным образом молодые специалисты - официанты, повара, менеджеры – все обученные, сертифицированные, прошедшие курсы, имеющие мастерство и навыки. Массовый отъезд наблюдаем", - рассказал он.

В Астраханской области уменьшилось число субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере услуг общепита: если в апреле 2020 года их было в регионе 1051, то в июле 2021 года - 950, сообщило 30 августа РИА "Волга".

Он назвал две волны оттока кадров из региона: первая началась летом 2020 года, вторая идет последние полгода. Первая волна, по словам эксперта, была незначительной, так как ограничительные меры распространялись на все регионы страны, последняя волна коснулась непосредственно Астраханской области. "Маловероятно, что кто-то [из уехавших профессионалов] вернется. Несколько сот человек уехали из Астрахани", - сказал Резников.

Пострадали не только предприятия общепита, но и строительные компании и розничная торговля, кроме торговли продуктами питания, сказал он. "Хотя и продуктовый [сектор] стал проседать, так как деньги у людей стали заканчиваться, продукты меньше берут. Закрываются магазины", - заметил Резников.

Антиковидные ограничения в регионе негативно отразились на сфере общепита, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава юридической компании "Приоритет" Александр Борисенко, который сопровождает в качестве юриста деятельность нескольких заведений общественного питания. Он напомнил, что во время первой волны ограничений в 2020 году все заведения общепита были закрыты на длительный период. "Предприниматели имели обязательства по оплате коммунальных платежей, аренды, выплате зарплаты сотрудникам. Эти платежи никто не отменял, а источник доходов исчез. Не все выжили. Многие заведения закрылись", - рассказал Борисенко.

По словам юриста, многие его клиенты сумели воспользоваться государственной помощью - получили льготные целевые кредиты на выплаты минимальных зарплат сотрудникам на определенные периоды. "Они их использовали. Если предприниматель выполнял условие государства – сохранил коллектив, то кредиты потом списывались. Эти меры частично компенсировали потери [предпринимателей] и дали им возможность восстановиться", - рассказал Борисенко.

Снятие ограничений на работу после 23.00 мск поможет заведениям общепита восстановиться, считает он. "В Астрахани много заведений, работающих в ночное время, например караоке-клубы, рестораны. Они работают ночью. Снятие ограничительных мер, конечно, создаст условия для улучшения их экономического состояния", - сказал Борисенко.

"Потери у нас есть, но мы сумели пережить этот период. Надеемся, что власть окажет нам поддержку, в том числе и финансовую", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" менеджер одного из крупных ресторанов Астрахани.

Елена, сотрудница компании ПАКО, которая обслуживает рестораны и фирмы по доставке продуктов питания в онлайн-режиме, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что фирма не пострадала от ограничительных мер в период пандемии, а "даже поднялась". "Онлайн-доставка в пандемию стала популярна, пользовалась большим спросом", - пояснила она.

Директор компании "Альфа Прайм", которая занимается реализацией материалов для строительства и ремонта мостов, Владимир Мамонтов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что из-за антиковидных ограничений был вынужден недавно уволить пятерых своих сотрудников.

"Теперь я один работаю. Льготный кредит получил в прошлом году от государства. Смог сохранить тогда коллектив. Но он (льготный кредит) под зарплату был. А налоги-то никто не отменял. Сейчас крупных закупок нет", - пояснил Мамонтов.

Индивидуальный предприниматель Сергей Иванов, который занимается продажами удобрений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решил "свернуть бизнес", так как его прибыль сократилась "до нуля", "а помощи ощутимой от государства нет".

"У людей нет денег. Дачники и фермеры перестали покупать удобрения. Экономят на всем. Сейчас распродам остатки со склада и буду искать себя в другой сфере деятельности. Прибыли нет совсем. С трудом за аренду расплатился и покрыл кредит. Может, вернусь в школу к своей изначальной профессии. Я учитель истории", - сказал он.