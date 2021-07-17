Показ короткометражных фильмов в рамках всероссийского фестиваля уличного кино. Астрахань, 17 июля 2021 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла".

17 июля 2021, 21:07

Фестиваль уличного кино в Астрахани прошел на фоне антиковидных ограничений

Показ короткометражных фильмов в Астрахани собрал несколько десятков человек. Городу не хватает таких культурных мероприятий, особенно в пандемию коронавируса, указали зрители.
Сегодня в Астрахани прошел показ короткометражных фильмов в рамках всероссийского фестиваля уличного кино. Уличные показы проходят и будут проходить во множестве городов страны до конца теплого сезона, следует из данных на сайте фестиваля wsffest.

Для посетителей фестиваля уличного кино были подготовлены антисептики. Астрахань, 17 июля 2021 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла".Мероприятие в Астрахани началось с танцевального шоу, после чего были конкурсы и розыгрыш призов. За этим последовал показ короткометражек. В парке около Театра оперы и балета собралось несколько десятков человек. По словам посетителей, на входе их не предупреждали о санитарных мерах. При этом на территории парка был размещен столик, где можно было взять бесплатную маску и антисептик, чтобы обработать руки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вопрос об отмене фестиваля даже не поднимался, отметила начальник отдела по связям с общественностью госкомпании "Астракино" Ирина Галдун. "У нас именно организаторы - из Москвы, этот фестиваль проходит в разных городах России. Мы выступаем как соорганизаторы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Все противоэпидемические рекомендации соблюдены, подчеркнула Галдун. "У нас мероприятие проходит на открытом воздухе, соблюдается дистанция, организована раздача бесплатных масок, все зрители могут воспользоваться антисептиком, чтоб обработать руки. У нас есть специальные термометры для измерения температуры тела", - рассказала Ирина Галдун.

Астраханцы пришли на показ фильмов под открытым небом. 17 июля 2021 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла".Астраханка Ирина сказала, что ей понравилось мероприятие. "Люди могут прийти, посмотреть, пообщаться, приобщиться к культуре", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что показ состоялся, хотя ранее в Астрахани было отменено другое массовое мероприятие - празднование Дня рыбака.

"Много людей, культурное мероприятие - мне нравится", - сказал, в свою очередь, корреспонденту "Кавказского узла" посетитель фестиваля Тимур. По его мнению, хорошо, что в условиях пандемии такие мероприятия проходят на открытом воздухе.

Астраханские власти непоследовательно относятся к разрешению или запрету мероприятий. Отмененный День рыбака также планировалось проводить на свежем воздухе. Политические мероприятия даже в том случае, если речь идет об одиночном пикетировании с кубом.

Житель Астрахани Олег рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что просто пришел сегодня в парк почитать на лавочке книгу, но увидел, что начинается мероприятие, и решил посмотреть. "Тут людей-то особо нет. Просто, может, никто не знал", - предположил он. Горожанин добавил, что уже переболел коронавирусом. "Тут ветерок, свежий воздух. Наверное, не так страшно", - оценил он опасность распространения COVID-19 среди зрителей.

Зрителям понравился формат уличного кинофестиваля. Астрахань, 17 июля 2021 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла".Жительница Астрахани Анастасия также рассказала, что оказалась на фестивале случайно - гуляла с ребенком. "Тут свежий воздух. Мне кажется, это ничего страшного. Можно сесть на определенном расстоянии друг от друга. Кто опасается - можно себя обезопасить масками, перчатками и другими средствами", - отметила местная жительница, добавив, что фестиваль ей понравился.

"Очень неожиданно, первый раз такое вижу, чтоб именно уличное кино. Мы мимо проезжали, остановились - и решили зайти посмотреть", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Оксана. Проведение таких мероприятий на открытом воздухе можно только приветствовать, добавила она.

"Это хорошее мероприятие", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Вера Ивановна. Относительно опасности заражения она указала, что людей на фестивале было немного.

Примечание:

"Фильм Киры Коваленко получил гран-при конкурса "Особый взгляд" в Каннах", "Проблематика фильма "Разжимая кулаки" вызвала споры в Северной Осетии", "Режиссер фильма "Граница" встретилась с ингушскими активистами в суде".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 июля 2021, 22:00

17 июля 2021, 20:07

17 июля 2021, 19:07

17 июля 2021, 18:14

17 июля 2021, 17:14

  • Арестованы два участника акции против гей-парада в Тбилиси

    Суд в Тбилиси постановил заключить под стражу двух обвиняемых в нападении на оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараву и прохожего с радужным флагом. Журналисты потребовали от прокуратураы наказать организаторов митинга против "Марша достинства", отпущенных после допроса.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи