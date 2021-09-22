Минздрав не признал связи между отключением света и смертью пациента в Астрахани

22 сентября 2021, 12:55

Астраханец Николай Гладаренко скончался в ковидном госпитале на следующий день после аварийного отключения электроэнергии, причинно-следственной связи здесь нет, заявили в областном Минздраве после жалоб вдовы. Ведомство признало, что электричества не было 13 минут, а для пациентов на ИВЛ это смертельно, указал врач с 14-летним стажем.

Вдова обратилась в Следком и прокуратуру

Следственный комитет расследовал ЧП с отключением электричества в Александро-Мариинской областной клинической больнице, которое могло стать причиной смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, - такой ответ получила вдова одного из умерших пациентов – Юлия Гладаренко. В областном министерстве здравоохранения утверждают, что смерть пациентов не была связана с инцидентом.

Жительница Астрахани Юлия Гладаренко после смерти мужа в ковидном госпитале пожаловалась в Следком. Она предположила, что смерть Николая Гладаренко связана с аварийным отключением электричества, которое произошло накануне. Сегодня и.о. руководителя управления ведомства по Ленинскому району Астрахани Гульнара Акмамбетова сообщила, что расследование по жалобе закончено, готовится официальный письменный ответ, сообщила Гладаренко корреспонденту "Кавказского узла".

О результатах расследования Акмамбетова не сообщила. На сайте управления Следкома по Астраханской области, по состоянию на 12.42 мск 22 сентября, нет информации о расследовании смерти Гладаренко.

Юлия Гладаренко сообщила о смерти мужа и на sms-cервис "Кавказского узла". "В ночь с 21 на 22 июля по городу было отключение света, на тот момент мой муж лежал в ковидном госпитале в реанимации Александровской больницы. 22 июля мне сообщили, что он скончался", - написала Гладаренко. По ее данным, после аварийного отключения электричества скончался не только ее муж, но и другие пациенты Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Вдова сообщила, что около месяца назад ее опрашивала и сотрудница прокуратуры. "Ответа на мою жалобу я пока не получила. Сотрудница прокуратуры в телефонном разговоре сказала, что ответ готов, и он сейчас находится у ее руководства. Она мне коротко сказала, что они выяснили, что аппараты ИВЛ при отключении электричества продолжали работать, так как у них имеются аккумуляторы – собственное питание", - рассказала Юлия Гладаренко.

Жалобу в Следком по просьбе Гладаренко отправляла и политическая партия "Коммунисты России", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор реготделения партии Олег Кравченко. "Мы отправили 10 дней назад в следственный комитет два заявления. Ответа пока не получили", - сказал он.

В справке о смерти Николая Гладаренко утром 22 июля, выданной загсом, в качестве причин смерти указаны острая респираторная недостаточность, вирусная пневмония, коронавирусная инфекция. Вдова подчеркнула, что эта справка - вся официальная информация, которую она получила. Обстоятельства смерти мужа ей неизвестны. То, что в реанимационном отделении не было электроснабжения во время непогоды, она узнала "из разговоров людей и в соцсетях". Юлия Гладаренко сообщила, что в мессенджере WhatsApp создана группа, где она общается с родственниками других умерших пациентов. "Все они считают, что гибель их родственников произошла из-за отключения электричества в госпитале", - заявила Юлия Гладаренко.

У Гладаренко трое детей, причем самому младшему – два года и семь месяцев. Женщина не работает, находится в декретном отпуске. Ей помогают сейчас родственники и друзья.

Ковидный госпиталь был обесточен в течение 13 минут

При этом первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Полынина, отвечая на запрос "Кавказского узла", сообщила, что пациент Гладаренко 16 июля был доставлен машиной скорой помощи в инфекционный госпиталь Александро-Мариинской областной клинической больницы на стационарное лечение. У Гладаренко была диагностирована тяжелая форма коронавируса. На следующий день его перевели в реанимацию. Состояние Гладаренко ухудшалось. Появились такие осложнения, как внебольничная пневмония, отек головного мозга и легких, острая дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность. Утром 22 июля у Гладаренко остановилось кровообращение. Сердечно-легочная реанимация проводилась полчаса и оказалась безрезультатной, после чего врачи констатировали биологическую смерть.

"Смерть Гладаренко Н.В. не связана с отключением электроэнергии", - утверждается в письме Ольги Полыниной.

Она подтвердила, со ссылкой на служебную записку главного энергетика больницы, что в 18.20 мск 21 июля произошло аварийное отключение трансформаторных подстанций медучреждения. Обесточенным оказался и инфекционный госпиталь. Спустя 13 минут в больничный комплекс было подано резервное электроснабжение от дизель-генератной установки, говориться в ответе чиновницы. "Согласно данным в медицинской информационной системе «МедОС», 21 июля в период с 18.20 до 18.33 летальные случаи в ГБУЗ АО АМОКБ (Александро-Мариинской клинической больнице. - Прим. "Кавказского узла") не зарегистрированы", - подчеркнула Ольга Полынина.

Отключение электричества в реанимации "кардинально недопустимо", заявил корреспонденту "Кавказского узла" врач-терапевт с 14-летним стажем Михаил Шевченко. "Существует запасный генератор, запасный источник снабжения электричеством. Генератор должен находиться в исправном состоянии круглосуточно", - подчеркнул Шевченко.

По его мнению, отсутствие электричества в реанимации хотя бы в течение 13 минут "однозначно убьет пациентов", подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. "Человек без аппарата ИВЛ выжить такое время не может", - заявил врач Шевченко.

Он считает, что в данной ситуации надо добиваться возбуждения уголовного дела. "Истинную причину этого ЧП могут выяснить только следственные органы", - указал врач-терапевт.

Смерти пациентов из-за нехватки кислорода фиксировались на юге России и ранее

Михаил Шевченко добавил, что не слышал ранее о подобных ЧП в Астраханской области. "Конечно, в больницах электричество иногда отключается. Но для этого там есть дизель-генераторы, которые подключаются автоматически. Щелчок, и свет пошел. Таких много было отключений. Но они не приводили к ЧП", - пояснил Михаил Шевченко.

В других регионах юга России такие инциденты уже происходили. Так, дежурная ковидного госпиталя в Элисте сообщала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности, что в конце августа, в ночь перед визитом в Калмыкию министра здравоохранения России, в республиканской больнице отключили электричество, и в "красной зоне" умерли 12 человек. Однако в статистике Минздрава это скачок смертности никак не отражен, заявила медработница. "Я сама видела умерших. Возможно, эти смерти расписали по другим дням, чтобы скрыть ЧП", - предположила она.

В августе же в реанимации клинической больницы скорой помощи во Владикавказе из-за нехватки кислорода умерли девять пациентов с коронавирусом. Минздрав Северной Осетии признал, что причиной стала поломка оборудования.

"Кавказский узел" также писал, что в конце октября 2020 года в больнице №20 Ростова-на-Дону скончались 13 больных COVID-19. Глава Минздрава России потребовал проверить информацию о том, что они умерли из-за нехватки кислорода. 27 октября 2020 года были уволены министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Увольнение Быковской Минздрав объяснил выходом на пенсию. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.