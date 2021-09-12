Аналитики констатировали пассивность оппозиции на выборах в Ростовской области

12 сентября 2021, 19:17

Предвыборная интрига сохранится до голосования на думских выборах лишь в одном-двух избирательных округах Ростовской области, в остальных исход выборов практически предрешен из-за пассивности кандидатов от оппозиционных партий, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в августе стало известно, что Избирком Ростовской области зарегистрировал 56 из 58 кандидатов, уведомивших о своем выдвижении в Госдуму по одномандатным избирательным округам региона. Два кандидата-самовыдвиженца так и не представили документы для регистрации, сообщил избирком. В Ростовской области зарегистрировалось достаточное число кандидатов, но неординарных действий в предвыборной кампании не наблюдается, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

На выборы в Госдуму в Нижнедонском округе №150 и Таганрогском округе №151 зарегистрировано по десять кандидатов, девять - в Ростовском округе №149, восемь – в Шахтинском округе №154, семь - в Южном округе №152, по шесть кандидатов – в Белокалитвинском округе №153 и Волгодонском округе № 155. Во всех семи одномандатных избирательных округах Ростовской области представлены кандидаты от КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Единой России" и партии "Новые люди". Также в выборах участвуют кандидаты от партии "Яблоко", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", "Российской партии свободы и справедливости", экологической партии "Зелёные", "Партии Роста", партий "Зеленая Альтернатива", "Родина" и "Коммунисты России", следует из данных на сайте облизбиркома. "Единая Россия" выдвинула в одномандатных округах лидеров состоявшихся в мае праймериз: Ларису Тутову (149-й округ), Антона Гетту (150-й округ), Сергея Бурлакова (151-й округ), Виталия Кушнарева (152-й округ), Николая Гончарова (153-й округ), Екатерину Стенякину (154-й округ) и Виктора Дерябкина (155-й округ).

На дополнительных выборах депутата заксобрания области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20 в избирком документы для регистрации представили пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Кандидат, ранее уведомивший о своем намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения, документы для регистрации не представил, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облизбиркома.

По его словам, 16 августа была завершена регистрация кандидатов на выборах депутатов муниципальных образований. О своем выдвижении уведомили избирательные комиссии 7212 кандидатов, из них зарегистрированы – 6974, в том числе 5923 – по предложениям политических партий.

19 сентября в Ростовской области пройдет свыше 400 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований – будут распределены 4165 мандатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Острая борьба ожидается только в одном из одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы - № 150, считает политолог, координатор Единого центра общественного наблюдения Дмитрий Абросимов. "Это всего лишь один, 150-й округ — Михаил Емельянов против Антона Гетты. Есть еще округ 151, но там, на самом деле, [кандидат от «Единой России» Сергей] Бурлаков пока выигрывает, а Евгений Бессонов не набрал там вес, хотя и делает все возможное. В других округах [оппозиционные] кандидаты выстраивают мощную кампанию, набирают на хороший результат, но не на победу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В остальных округах, по мнению эксперта, исход голосования определен в пользу партии власти. "Есть одно очень важное в этой кампании - и по Ростовской области, и по России пока что проходят «Новые люди», они набирают более пяти процентов и могут сформировать фракцию в Госдуме. По отдельным округам они набирают даже больше, чем «Справедливая Россия»", - добавил Абросимов.

Среди 40 кандидатов, выдвинутых четырьмя политическими партиями в Ростовской области: как по федеральным спискам, так и по одномандатным округам, девять человек являются действующими депутатами Госдумы VII созыва. Больше всех новичков среди оппозиционных партий выдвинула на выборы КПРФ - 13 человек, "Единая Россия" предложила 11 претендентов без опыта работы в Госдуме, сообщил журнал "Эксперт".

Административный ресурс, по мнению политолога, "применяется везде". "Потому что есть задача по голосованию, сколько процентов должно проголосовать. Задача эта есть, от нее никто не уйдет, она останется. Но управляемое голосование не означает гарантированное, то есть можно запланировать список людей, сколько проголосует, но за кого-то именно – нет", - сказал он.

По его мнению, спокойная избирательная кампания, это не заслуга региональных властей и не следствие апатии избирателей. "Ни то и ни другое. Это проблема партий, которые реально за победу не бьются. Они работают на партийный рейтинг, а не на победу. Хотя, действительно, избирком отработал хорошо, серьезных нарушений нет, и нет грубых снятий", - отметил Дмитрий Абросимов.

Острая борьба ожидается в 150-м и 151-м одномандатных округах, считает член правления областной организации "Союза журналистов России" и главный редактор РИА "Социальные коммуникации" Бронислав Берковский. В 150-м округе, где выдвигаются два действующих депутата - Михаил Емельянов от "Справедливой России" и Антон Гетта от "Единой России", борьба будет наиболее острой, считает он. "Гетта Емельянова, похоже, опережает по Батайску и по Ростову. Тут, по моему мнению, будет борьба, очевидно, до самого конца", - сказал Берковский корреспонденту "Кавказского узла".

Он также дал оценку предвыборной ситуации в других округах. "Если идти по округам, то безусловно, лидер Николай Гончаров в Белокалитвинском 153-м округе, очень хорошо идет и обходит своих соперников Екатерина Стенякина в 154-м округе. В 149-м округе Тутова все время была определенно лидером, но в последние дни достаточно ярко проявляет себя [кандидат от КПРФ] Лавр Черкашин, на дебатах он уверенно себя проявил. Не факт, конечно, что он навяжет очень серьезную борьбу, но во всяком случае стоит на это посмотреть", - рассказал Берковский.

По мнению Берковского, в Волгодонском 155-м округе, где баллотируется Виктор Дерябкин, ситуация схожа с прошлыми выборами "Сам Волгодонск почти наверняка выиграет [кандидат от КПРФ] Алексей Мисан, но в остальном Дерябкин почти наверняка будет первым. Напряженная борьба идет в Таганрогском округе: там очень активно по нарастающей ведет кампанию [кандидат от КПРФ] Евгений Бессонов, а [кандидат от «Единой России»] Сергей Бурлаков, по некоторым данным, заболел, и поэтому ему придется кампанию оперативно перестраивать. Там возможен и выигрыш Бессонова, во всяком случае он ведет активную борьбу. В округе 152, который включает часть Ростова и Новочеркасск, [кандидат от «Единой России»] Виталий Кушнарев в принципе очень грамотно ведет кампанию, он правильно подобрал схему лозунгов: в Ростове - «Голосуй за Ростов», а в Новочеркасске - «Голосуй за Новочеркасск», четко разложил по зонам. [Кандидат от КПРФ] Андрей Кутырев в Новочеркасске скорее всего получит большой процент, но не победит. В этом округе также активный темп набирает Александр Хуруджи, «Новые люди»", - рассказал эксперт.

Серьезного применения административного ресурса в этой кампании нет, считает Берковский. "Особенных нарушений нет, прямого, лобового административного ресурса нет, дают играть всем. Бывает появление вместе с губернатором — то [Антон] Гетта появится на его поездке, то кто-то ещё, но я не думаю, что это можно назвать мощным административным ресурсом, и наоборот может сыграть «в обратную»", - сказал он.

Агиткампания не оживилась по сравнению с августом, а часть кандидатов вообще не ведет агитацию, отметил эксперт. "Что кампания активизировалась я бы не сказал. Она «разваливается» на два момента: те, кто планировал, они активно работают - пытаются задействовать интернет-ресурсы, кто-то удачно, кто-то не особенно. Все, кто что-то хочет, достаточно активно ведут кампанию. Другая половина — партии-«малышки» вообще не ведут никакой кампании. Мы смотрели арифметику - и из 56 зарегистрированных кандидатов-одномандатников у 20 с лишним на начало месяца стоял ноль затрат на предвыборную агитацию. Они понимают, что им ничего не светит, и вообще «не заморачиваются»", - подчеркнул Берковский.

Спокойная избирательная кампания в регионе — это заслуга избиркома, полагает он. "Это позиция избиркома, и властные структуры, по крайней мере пока, в процесс не вмешиваются. Каких-либо «подстав» от кандидатов также нет. Есть жалобы, но они несерьезные, в духе: «кто-то не туда зашёл»", - сказал Бронислав Берковский.

"Карта нарушений" насчитывает 25 сообщений

На сайте "Карта нарушений на выборах" и в одноименном телеграм-канале сообщается, по состоянию на 12 сентября, в совокупности о 25 нарушениях в Ростовской области перед голосованием 19 сентября 2021 года.

В частности, 16 июля избиратель заявил, что за июнь и июль 2021 года один из медиахолдингов региона на своем сайте в разделе "Политика" не опубликовал ни одной новости, посвященной съездам и деятельности политических партий и кандидатов в депутаты, кроме представителей "Единой России". Таким образом, по мнению заявителя, нарушено право на равное информирование избирателей о деятельности кандидатов и партий.

4 августа представитель СМИ обратил внимание, что днем ранее на сайте администрации Песчанокопского района было размещено агитационное сообщение "«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу". "Сообщение формирует положительный образ партии и имеет признаки использования административного ресурса со стороны администрации", - счел заявитель.

9 августа кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Лавр Черкашин в Facebook опубликовал информацию о срыве своих агитационных плакатов, приложив фотографии нескольких стендов. Кандидат отметил, что такие деяния попадают под определение "Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму, общероссийскому голосованию" (статья 5.14 КоАП РФ). При этом на сайте Ростовского областного комитета КПРФ и в группе обкома "ВКонтакте" это заявление Черкашина не опубликовано.

Один из избирателей заявил, что кандидат в депутаты Госдумы Екатерина Стенякина 10 августа провела предвыборную встречу вместе с главой исполнительной власти города Шахты, "что может быть признаком использования административного ресурса".

Также злоупотреблением административным ресурсом избиратель посчитал проведение в конце июля предвыборной встречи Антона Гетты с представителями УК и ТСЖ в здании гимназии №36, "что может иметь признаки использования административного ресурса для проведения предвыборной агитации".

Также среди сообщений - новости о сорванной полицией в Ростове-на-Дону встрече кандидата в депутаты Госдумы Александра Рябчука со сторонниками, о поджоге дома кандидата в депутаты Аксайского городского поселения Сергея Шалыгина, и о задержаниях в Ростове-на-Дону активистки Беллы Насибян и главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова из-за публикаций об "Умном голосовании".