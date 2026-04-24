×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:02, 24 апреля 2026

Три жителя Ростова-на-Дону получили длительные сроки по делу о попытке поджога военкомата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к срокам от 8 до 10 лет Ивана Благодатских, Илью Кудинова и Ахмеда Рамалданова, признав их виновными в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону. Ключевую роль в деле сыграли показания засекреченной свидетельницы.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года были задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые, по данным силовиков, намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. ФСБ назвала задержанных членами "Революционной рабочей партии", заявив, что те планировали поджечь военкоматы Советского и Железнодорожного районов города "с использованием самодельных зажигательных устройств". На заседании военного суда в Ростове-на-Дону гособвинитель запросил от 9 до 11 лет заключения для Ивана Благодатских, Ильи Кудинова и Ахмеда Рамалданова, обвиняемых в попытке поджога военкомата. Подготовку к этому поджогу курировала осведомительница ФСБ, выяснили журналисты.

В июле 2024 года знакомый задержанных, ростовчанин Сергей Мищенко, был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о недоносительстве. 

Южный окружной военный суд вынес приговор троим обвиняемым по делу о несостоявшемся поджоге военкомата в Ростове-на-Дону,   сообщила «Медиазона» (признана иноагентом).

Ивану Благодатских суд назначил 9 лет, Илье Кудинову — 10, Ахмеду Рамалданову — 8 лет. Первые три года они проведут в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. 

По версии следствия, в ночь на 3 января 2023 года трое молодых людей, которым было тогда от 18 до 21 года, собирались закидать здание военкомата Советского и Железнодорожного районов Ростова коктейлями Молотова, однако были задержаны сотрудниками ФСБ, когда ехали на такси к месту атаки.

Ключевую роль в деле сыграли показания засекреченной свидетельницы «Ивановой» — подруги Кудинова и Рамалданова, которая за два дня до задержания на праздновании Нового года познакомила их с Благодатских. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, девушка как минимум с 23 декабря 2022 года сотрудничала с ФСБ и «действовала в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий».

Защита указала на несоответствие доказательств

В прениях, адвокат Евгений Юрьев обратил внимание, что в деле есть лингвистическая экспертиза фразы, которую, по утверждению следствия, Иван Благодатских написал в телеграме своему знакомому по фамилии Поздняков Переписка датирована 16-18 декабря 2022 года, когда Благодатских еще не был знаком с двумя другими обвиняемыми. Этот эпизод следствие квалифицировало как вовлечение в терроризм.

Однако, по словам защитника, при осмотре телефона Благодатских в суде такого сообщения обнаружить не удалось, а телефон Позднякова следствие не изымало и не изучало. Кроме того, подчеркнул адвокат, техническая экспертиза установила, что 18 декабря Благодатских вообще не выходил со своего телефона в интернет.

В прениях защита Кудинова и Рамалданова просила суд о минимальном сроке, а Благодатских — об оправдании, говорится в публикации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше