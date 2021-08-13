Политологи констатировали слабую предвыборную борьбу в Ростовской области

13 августа 2021, 12:56

На выборы в Ростовской области зарегистрировалось достаточное число кандидатов, но неординарных действий в предвыборной кампании не наблюдается, их можно ожидать только от новых политических сил, заинтересованных в привлечении избирателей, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. 8 августа стало известно о срыве силовиками встречи кандидата в депутаты с наблюдателями в Ростове-на-Дону.

Политологи указали на отсутствие интриги на выборах в Ростовской области

Единственная интрига выборов в Ростовской области в том, удастся ли парламентской оппозиции провести кандидата по партийным спискам, считает политолог, координатор Единого центра общественного наблюдения Дмитрий Абросимов. "По одномандатным округам с каждым днем становится все более понятно, что скорее всего нет – ни в Таганроге не удастся, ни в других округах. А партийные списки очень важны, поскольку это гарантированное попадание в Госдуму и тогда (Михаила) Емельянова "Справедливая Россия" проводит, и (Евгения) Бессонова проводит компартия", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Соперничество в округах, где выдвинуто несколько кандидатов, не принесет победы оппозиционерам, уверен он. "Проблема заключается в том, что кандидатов много относительно сильных. На самом деле, они даже не выступая друг против друга, друг друга "топят", выступают на одном поле электората, который выступает против "Единой России", – отметил Абросимов.

Серьезных нарушений в ходе кампании пока не зафиксировано, добавил аналитик. "Был ряд заявлений от КПРФ по Шахтам, о том, что были выпущены агитационные материалы без выходных данных. Но, насколько мне известно, заявлений об этих нарушениях они не подали. Были и другие заявления, но они не воплотили себя в юридическую форму – о том, что нарушения были зафиксированы и кто-либо из кандидатов опротестовывает эти действия", – отметил Абросимов.

В избирательную кампания могут принести оживление новые партии, считает политтехнолог Владимир Белоконев. "Несмотря на кажущееся разнообразие партий-участниц избирательной гонки, каких-то особых неожиданностей или сюрпризов я не жду в смысле итоговых результатов. Расклад по голосованию будет стандартным, говорить можно только о соотношении мандатов между традиционными, парламентскими, партиями-оппозиционерами. Кстати, радужные надежды бывшей "Справедливой России", теперь – "СРЗП", связанные с ее "обновлением", я не разделяю. Существенно это их результаты не изменит. Тем не менее, думаю, что некоторое оживление в кампанию смогут внести "молодые партии", те же "Новые люди", "Зеленые" разного толка… Им просто необходимо как-то показывать себя избирателю, выбиваться их достаточно унылого ряда агитматериалов традиционных партий", – сказал Белоконев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению также можно ожидать новые формы и приемы в агитации. "Результат – спорен, но, как заявка необходим. Тут нужно понимать, что сегодняшний избиратель, как бы это помягче сказать, не особо обращает внимание на программы кандидатов и партий. Да и не отличаются они друг от друга сколь-нибудь существенно. Выбор делается "за человека", оцениваются биография кандидата, его умение, и, главное, желание общаться с людьми, его внешность, наконец. И тут – новые формы, новые приемы в агитации приобретают существенное значение", – полагает политтехнолог.

Он также отметил, что на этапе регистрации нарушений не выявлено. "Об этом говорит и то, что только двое самовыдвиженцев не смогли получить регистрацию, да и то, только потому, что не смогли собрать подписи, что они сами и подтверждают. Конечно, есть определенные нарушения, связанные с практикой применения административного ресурса… Участие во встречах с избирателями представителей администраций в рабочее их время, препоны в согласовании массовых встреч "определенных кандидатов" с избирателями со ссылками на коронавирус. Но, по сути, это – практика каждых выборов", – сказал аналитик.

По его мнению главной проблемой может стать существенное падение явки избирателей. "Причем, виноваты в этом, в первую очередь, сами политические партии. Одни – все более и более "закручивают гайки" в вопросах общественного контроля, ограничивают права наблюдателей и СМИ. Другие – традиционно, каждые выборы, заявляют о том, что они итоги этих выборов не признают, хотя от выигранных мандатов, опять-таки, традиционно не отказываются", – указал Белоконев.

Также партии после выборов нередко жалуются на серьезные нарушения, но судебных исков не подают. Это также снижает доверие жителей к выборам, отметил аналитик. "Следствием всего этого является неуклонное повышение стойкого градуса [неприятия] рядовым избирателем самого слова "выборы". Следовательно – снижение доверия к выборам и, что самое опасное, к самим институтам власти, этими выборами формируемыми", – высказался Владимир Белоконев.

В Ростове-на-Дону преобладает агитация за "Единую Россию"

На улицах Ростова-на-Дону присутствуют билборды с агитацией за "Единую Россию", а также некоторое количество билбордов, агитирующих за КПРФ и "Справедливую Россию – За правду". Сами стенды "Выборы" в основном полупустые: в основном на них наклеены плакаты формата А4 с указанием даты дня голосования и агитация за кандидатов от "Единой России", на некоторых также наклеены плакаты ЛДПР с фотографией Владимира Жириновского, передал 13 августа корреспондент "Кавказского узла"

Парламентские партии также уделяют внимание агитации в интернете. Так, у ростовского областного комитета КПРФ, отделений "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР в Ростовской области есть сайты, на которых сообщается о ходе избирательной кампании, группы в соцсети "ВКонтакте", а у трех партий, за исключением ЛДПР, есть действующие страницы в Facebook и Instagram.

Из непарламентских партий в соцсетях наиболее активны "Новые люди" и "Яблоко": у них есть аккаунты во "Вконтакте", в Instagram и Facebook, которые обновляются с некоторой периодичностью. Также у местного отделения "Новых людей" есть новостной канал в Telegram, передал корреспондент "Кавказского узла".

Региональное отделение "Партии Роста" сообщило о проведении 6 июня, до начала предвыборной кампании, соревнований по смешанным единоборствам в Таганроге. Страница "Партия Роста Ростовская область" в Facebook с июня содержит лишь четыре публикации, три из которых — репосты, а группа во "ВКонтакте" – лишь две публикации. 28 июля был создан телеграм-канал отделения, однако на 12.20 мск 13 августа данный момент там размещены лишь два репоста.

Региональная вкладка на сайте партии "Родина" не содержит ни одной новости.

Ростовские члены партии "Коммунисты России" 18 июля сообщили на сайте о проведении "Пленума Комитета по выдвижению кандидатов в депутаты на муниципальных выборах в регионе", о дальнейшем ведении агиткампании не сообщалось. Группа ростовского отделения партии "ВКонтакте" в последний раз обновлялась 8 июня, передал корреспондент "Кавказского узла".

Деятельность регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Ростовской области не представлена на сайте партии, а у региональной страницы партии в соцсети "ВКонтакте", зарегистрированной в апреле, на 12.20 мск 13 августа всего один подписчик.

Региональное отделение "Российской партии свободы и справедливости" зарегистрировано в городе Шахты, каких-либо упоминаний о мероприятиях партии найти не удалось. На сайте партии "Зелёная альтернатива" нет упоминаний об отделении в Ростовской области, хотя согласно информации на портале Rusprofile.ru оно было зарегистрировано 6 мая 2020 года.

На сайте российской экологической партии "Зелёные" 4 августа была опубликована новость о подаче документов на регистрацию регионального отделения, анонсировано открытие офиса и "ряд мероприятий, которые помогут объединить всех небезразличных к экологической теме жителей области", однако информации о них пока нет, данные о руководителе не указаны, передал корреспондент "Кавказского узла".

На сайте политической партии "Гражданская платформа" последняя новость об активности регионального отделения датируется 9 сентября 2016 года. В группе "Гражданская Платформа Ростов-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте" последняя запись была опубликована 22 ноября 2019 года.

На сайтах РПСС, "Зелёной альтернативы", "Зелёных" и "Гражданской платформы" не указано каких-либо контактов представителей партии в Ростовской области, а представительства отделений в соцсетях отсутствуют, передал корреспондент "Кавказского узла".

Облизбирком отчитался о низком числе отказов в регистрации кандидатов

Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала 56 из 58 кандидатов, уведомивших о своем выдвижении по одномандатным избирательным округам Ростовской области. Два кандидата, уведомивших о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения, так и не представили в избирательную комиссию документы для регистрации, сообщается на сайте Облизбиркома.

В Нижнедонском одномандатном избирательном округе №150 и Таганрогском одномандатном избирательном округе №151 за место в российском парламенте будут бороться по десять кандидатов, по девять кандидатов зарегистрировано по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149, восемь – по Шахтинскому одномандатному избирательному округу №154, по Южному одномандатному избирательному округу №152 – семь кандидатов, по шесть кандидатов зарегистрировано по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу №153 и Волгодонскому одномандатному избирательному округу № 155, следует из данных на сайте Облизбиркома.

Во всех семи одномандатных избирательных округах Ростовской области представлены кандидаты от Политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации", Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Всероссийской политической партии "Единая Россия" и Политической партии "Новые Люди".

Также в выборах участвуют кандидаты от Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российской объединённой демократической партии "Яблоко", Российской партии свободы и справедливости, Российской экологической партии "Зелёные", Всероссийской политической партии "Партия Роста", партии "Зеленая Альтернатива", партии "Родина" и партии "Коммунисты России", сообщил избирком.