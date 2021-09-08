Аналитики назвали безальтернативными муниципальные выборы на Ставрополье

08 сентября 2021, 08:04

Самовыдвиженцы и новые партии имеют низкие шансы на победу на муниципальных выборах в Ставропольском крае из-за ограниченного финансирования и отсутствия человеческих ресурсов. Основная борьба идет между крупными партиями, кандидаты от которых побеждают из года в год, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", на Ставрополье в сентябре, одновременно с выборами депутатов Госдумы, пройдут выборы депутатов краевой думы и представительных органов в пяти городах края — Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске. Исход выборов в краевую думу достаточно предсказуем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Жители края рассказали, что ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Где, кого и как будут выбирать в эти дни в южных регионах страны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Аналитик указала на ограниченное финансирование новых партий

Представленные на выборах партии имеют государственное финансирование, им не нужно, как небольшим партиям, собирать подписи, что значительно усложняет выдвижение, отметила ставропольская журналистка Елена Суслова. "Подписи – это основной камень преткновения для появления новых партий как в федеральном, так и в региональных парламентах. Собрать реальные подписи явочным порядком в необходимом количестве просто нереально. Это из моей личной практики по выборам 2016 года. Люди с тех пор не стали ни более открытыми, готовыми поделиться своими персональными данными, ни более интересоваться политикой. Возможность собрать реальные подписи существует только для выборов муниципального уровня. И то при нежелании регистрировать кандидата у избирательных комиссий имеется масса возможностей эти подписи забраковать", – сказала Суслова корреспонденту "Кавказского узла".

Если какая-то новая партия идет на выборы, значит, решение о ее участии было принято на самом верху, считает она. "Без долгой подготовительной работы сейчас на выборы ходить бессмысленно. Новые партии и новые кандидаты возникают в регионах обычно из ниоткуда. Населению они практически неизвестны, никаких добрых дел за ними не водится", – рассказала Суслова.

Средний конкурс на одномандатных округах составляет 5 человек на мандат, что "еще хорошо", продолжила Суслова. Получается, что каждая партия представила по кандидату плюс один "для разнообразия" – это или "спойлер-самовыдвиженец", или из какой-либо малой партии, сказала журналистка. "Да, собственно, не у каждой из парламентских партий достаточно активистов, имеющих финансовые возможности и желание принять участие в выборах. Так устроена наша выборная система, что даже кандидату от парламентской партии нужно вкладывать немалые собственные средства, чтобы стать депутатом. Покупать место в партийном списке, вкладываться в рекламу, во встречи с избирателями, платить наблюдателям", – прокомментировала Суслова.

Тем не менее, есть и новые, малые партии. Их участие в выборах в Госдуму обусловлено наличием в старом составе Думы представителей этих партий. Поэтому многие малые партии не подают списки даже для участия в региональной выборной компании, отметила Суслова. "Так, по Ставрополью в выборах в Госдуму России кроме представителей четырех парламентских партий, по одномандатным округам участвуют представители Партии Роста, Коммунистов России, Партии пенсионеров партии "Новые люди", "Родина". Самовыдвиженцев в выборах в Госдуму России нет", – подчеркнула она.

Что касается агитации, то по местным муниципальным выборам ее не видно совсем, добавила журналистка. "Проехала по краю – вдоль дорог только баннеры старых депутатов Госдумы, которые опять идут на выборы. И только "Единой России". В Ессентуках заметила баннеры кандидата от "Справедливой России" Сысоева. Баллотируется по городу. Других баннеров не видела. Поэтому прихожу к выводу, что висят баннеры исключительно тех кандидатов, которые уже точно согласованные, что пройдут. Тот же Сысоев в прошлый созыв тоже шел по городу Ессентуки, но только от партии ЛДПР", – рассказала Суслова.

Если говорить о местных выборах, то агитация проходит "ближе к народу" – раздаются небольшие листовки в подъездах, в почтовые ящики укладываются буклеты. Выставить наблюдателей способны и желают только "справедливоросы", отметила Суслова. "Возможно, там были на это средства, но я сомневаюсь, что они на каждый участок смогут найти хотя бы одного наблюдателя. Закроют только те участки, по которым идут первые лица партии… Сочувствующих партиям не так много. Разве только семьи самих кандидатов", – пояснила журналистка.

Она заявила, что не слышала ранее про общественный штаб по наблюдению за выборами. "Они, похоже, только обозначились... Видимо, какая-то общественная организация грант получила на эти цели, отработали. Объявили и все", – считает Суслова.

Правозащитник назвал предсказуемыми результаты выборов

Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Ставрополья Арсен Саркисов, проживающий в Ессентуках, отмечает: на местах не проявляются и не участвуют в выборах некрупные и непарламентские партии, потому что необходимо собирать подписи, что практически нереально в нынешних условиях. Средний конкурс на одномандатных округах составляет 5 человек на место, потому что "вера в выборы не у всех потеряна и кто-то еще верит в то, что в нашей стране что-то можно изменить цивилизованным путем". "Хуже будет, когда этих людей станет меньше", – сказал Саркисов корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку у мелких партий нет должного финансирования, а также большого электората и статусных, видных, солидных представителей в регионе, активность видна только со стороны четырех парламентских партий, подметил Саркисов. "Любая партия построена на людях и финансировании. У нас в стране финансируются фактически только четыре парламентские партии. Даже "Яблоко" испытывает с этим проблемы", – добавил он.

Зарегистрированные выдвиженцы скорее всего являются представителями власти и "серьезно к ним относиться нельзя", считает Саркисов. "Не знаю ни одного самовыдвиженца в нашем регионе. Собственно, как и представителей ЕР. Самовыдвиженцев просто проталкивают", – подчеркнул правозащитник, не указав на их шансы победить.

Если брать Кавминводы, где проживает Саркисов, то агитация видна только со стороны члена ЛДПР Александра Сысоева, но его агитацию Саркисов назвал "слабоватой". "В условиях монополии на все, все прекрасно понимают, что зачастую это не работа на результат и у многих опускаются руки", – сказал Саркисов.

Кое-какие баннеры висят, а листовки раздаются, но их количество мало, добавил он. "Листовки и баннеры висят по городу, но по их количеству можно судить о количестве освоенных денежных средств, а никак не о эффективности избирательной компании", – считает представитель уполномоченного по правам предпринимателей.

По телевидению идет, в основном, агитация за "Единую Россию", остальные партии если и показываются, то "либо с отрицательной, либо максимум с нейтральной стороны, что наводит людей на вывод, что за прежний срок они так ничего не сделали, за что же тогда за них голосовать сейчас? – задался вопросом Саркисов.

Самовыдвиженцы активны настолько, "насколько им хватает бюджета", сказал Саркисов, не уточнив, хватает ли его всем. Также по его мнению, организация "общественного штаба за наблюдением за выборами" сделана, чтобы "заполнить брешь" после того, как с выборов был удален "Голос", скорее всего, это сделано для успокоения общественности, а штаб будет функционировать крайне плохо. "Они будут "наблюдать" так, как нужно", – сказал Саркисов.

Политолог указал на низкие шансы самовыдвиженцев победить на выборах

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской связал нежелание небольших партий участвовать в выборах с финансовыми проблемами политических объединений. Качественная рекламная кампания стоит значительных денег, при этом государственным финансированием обладает только большая четвёрка партий плюс на местном уровне чаще используется административный ресурс. "Местная политика полностью контролируется региональным уровнем", – сказал Ледовской корреспонденту "Кавказского узла".

Средний конкурс на одномандатных округах, который составляет пять человек на один мандат, – "разнарядка архитекторов политической системы, причём на федеральном уровне", считает он. "Четыре [финансируемых государством] партии и плюс для мировой общественности согласованный кандидат из непарламенткой оппозиции. При этом можно заметить, что на этом цикле вместо "Яблока" и Партии Роста власть решила использовать по крайней мере в некоторых регионах ресурс полностью контролируемой партии "Новые люди", – отметил Ледовской.

На федеральном уровне выставить список может практически любая партия без финансовых вложений и без юридических рисков, связанных со сбором подписей избирателей. Некоторые партии обладают такой возможностью на региональном уровне. Покрыть же местный уровень достаточно сложно, продолжил он. "Что требует денег, а жертвовать деньги кандидатам от партий, шанс прохождения которых невелик, жители Ставрополья не хотят, и их можно понять", – сказал Ледовской.

Тоже самое касается и самовыдвиженцев, продолжил бывший председатель реготделения "Яблока". "Опять же, самовыдвижение связано с самостоятельным сбором подписей. Чем выше уровень выборов, тем больше подписей необходимо собрать. А это деньги либо человеческий ресурс. Таким ресурсом обладают только люди финансово обеспеченные. Или спонсируемые властью для создания видимости конкуренции. Часто как самовыдвиженцы идут люди, связанные с "Единой Россией", – сказал Ледовской.

Конкуренция между самовыдвиженцами возможна, если цели самовыдвижения разные. Шансов победить у самовыдвиженцев мало, считает он. "Если это только не по плану "Единой России", связанной с кейсами, когда кандидат избирается как независимый, а затем присоединяеться к фракции "Единой России". Узнаваемых фигур среди самовыдвиженцев я не вижу", – добавил Ледовской.

Основные кандидаты с медийным ресурсом в регионе идут от какой-либо партии. Кандидаты, считающие себя оппозиционными, при этом идут от "Справедливой России", оппозиция на Ставрополье сейчас — "это вотчина СР", отметил он.

Агитации в регионе на последних неделях перед днями голосования стало больше. Наиболее активны при этом традиционно "Единая Россия" и не сильно традиционно "Справедливая Россия". Ресурс СМИ задействован, но слабо, рассказал аналитик. "Пять лет назад медийное поле было нагружено темой выборов сильнее", – подчеркнул он.

На третьем месте по агитации идут коммунисты, добавил правозащитник. Он добавил, что не видит большой активности самовыдвиженцев. "Наверное, это связано с тем, что у таких кандидатов нет денежных средств или они не хотят тратить собственные. Плюс у "беспартийных" кандидатов нет большого рычага для противодействия административному давлению при согласовании наружной агитации", – рассказал Ледовской.

Организация "общественного штаба по наблюдениям за выборами" можно считать "формальным наблюдением для отчётности", считает он. "Независимого наблюдения нет. Кстати, стоит заметить, что один из наиболее активных кандидатов в крае от СР – член региональной общественной палаты. Вот и вся конкуренция", – сказал аналитик.

В целом система наблюдения через общественные палаты создана для создания видимости прозрачности и корректности проведения выборов в нашей стране нашим, например, зарубежным партнёрам, считает он.

Также аналитик задался вопросом о соблюдении профилактики коронавируса на выборах. "Я думаю, что заставят всех избирателей надевать маски, для чего будут предоставлять их бесплатно. Что касается вакцинации, то я предполагаю, что будет заявлено, что большинство членов комиссий работают в учебных заведениях или государственных органах, а там вакцинация практически поголовная, – сказал Ледовской.

Он отметил, что в период пандемии власти предлагают людям для просмотра трансляции куда-то идти, а возможность просмотра трансляции из дома исключается. "ЦИК объясняет отсутствие трансляций в этот раз недостаточностью финансирования <…>. Спорный аргумент, учитывая, что это далеко не самая затратная статья бюджета при проведении выборов. <…> Конечно, выборы становятся из-за этого очень непрозрачными", – подчеркнул правозащитник.

Бывшая глава краевого отделения "Голоса" Екатерина Пономаренко отметила, что активисты в крае имеются, но организоваться не могут – лидеры задавлены властью, в связи с чем находятся уже за пределами Ставропольского края. "Единичные желающие наблюдать есть, а вот организовать масштабное наблюдение сил не нашлось. Максимально активные люди находятся уже либо за пределами региона, либо же уехали из страны. Старых опытных активистов, готовых взять на себя обучение и организацию наблюдения, по всей видимости, сейчас нет, не осталось", – сказала Пономаренко корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о предстоящих выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".