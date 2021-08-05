Жители Ставрополья поделились ожиданиями от нового состава краевой думы

05 августа 2021, 06:18

Восемь избирательных объединений участвуют в выборах в Ставропольскую краевую думу. Агитация ведется главным образом в крупных городах. Исход выборов достаточно предсказуем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Жители Ставрополья ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий.

Как писал "Кавказский узел", выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. На Ставрополье одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут выборы депутатов Ставропольской краевой думы седьмого созыва, а также выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края — Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Невинномысска.

В краевом избиркоме корреспонденту «Кавказского узла» 4 августа сообщили, что по единому избирательному округу участвуют в выборах восемь избирательных объединений. Это "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров", "Новые люди", КПРФ и "Родина". По одномандатным избирательным округам кандидаты выдвинуты семью избирательными объединениями – это те же партии, кроме "Родины".



Участие по 25-ти одномандатным избирательным округам принимают 138 кандидатов: 25 от "Справедливой России", 25 от "Единой России", 25 от КПРФ, 24 от ЛДПР, 24 от "Коммунистов России" , восемь от "Новых людей", один от "Партии пенсионеров" и шестеро в порядке самовыдвижения.

В подписных листах, которые сдал депутат думы Ставропольского края Виктор Отамас для выдвижения на сентябрьских выборах, обнаружились недействительные подписи, сообщила 4 августа территориальная избирательная комиссия (ТИК) Георгиевска на запрос члена комиссии Снежаны Сероштан, пишет "Ньюстрекер".

Из 2338 подписей, которые подал Отамас, проверили 745, из которых 426 в ходе первоначальной проверки и 319 при дополнительной проверке. «В ходе проверки недействительными были признаны 35 подписей избирателей, в том числе девять – в соответствии с заключением эксперта отделения ЭКО по Георгиевскому городскому округу ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, остальные – в соответствии с информацией отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу», - говорится в сообщении ТИК.

Таким образом недействительными оказались 4,7% от проверенных подписей.

Политолог и политики рассказали об особенностях агитации

Наиболее активная политическая агитация - в Ставрополе. Здесь можно увидеть много баннеров с фотографиями кандидатов в депутаты Ставропольской краевой думы, а также снимки кандидатов в Государственную думу, рассказал «Кавказскому узлу» главный руководитель аналитического центра «Акценты», ставропольский политолог Антон Чаблин.

Активнее всех агитируют «Единая Россия» и «Справедливая Россия», партии уделяют много внимания наружной рекламе, а также раздача агитационных газет. В селах агитация идет гораздо менее активно, партийцы уделяют больше внимания крупным городам – Ставрополю и Кавминводам, констатировал Чаблин.

Аналитический центр «Акценты» провели анализ законодательных изменений в регионах, в Ставропольском крае их не произошло, рассказал Чаблин. «Для примера, в Астраханской области на треть уменьшено число депутатов, в части регионов изменены размеры избирательных фондов. В Ставропольском крае ничего такого не наблюдается. Причина том – консервативность политической системы региона, наблюдается пассивность избирателя. В электоральном смысле мы видим баланс сил, который не хотят нарушать все партии – как либералы, так и провластные силы. Сформировался статус-кво между партиями. Вряд ли дума Ставропольского края будет иной», - предположил политолог.

«На выборах отмечается снижение электорального поля и истощение партийной конкуренции», - говорится в докладе «Акцентов», размещенном на сайте аналитического центра.

Местные власти не мешают проведению агитации, однако КПРФ ожидает судебные иски со стороны конкурентов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель промышленного отделения партии КПРФ в Ставрополе Павел Кирсанов. По его словам, партии «никто палки в колеса не ставит», и агитация проходит спокойно, однако пик агитации и провокаций еще впереди.

«Через неделю-две начинается период, когда конкуренты начну подавать судебные иски, указывая на погрешности в поданных документах. Пока такого нет, но по опыту скажу, что это время вот-вот наступит», - рассказал Кирсанов.

КПРФ активно проводит встречи с избирателями, активисты ходят по квартирам, раздают агитационные материалы, сообщил представитель партии. По его словам, партия в данный момент пытается нанять как можно больше наблюдателей и активно ищет их. «Мы заинтересованы в работе наблюдателей. Проводим встречи с молодежью – чем больше привлечем наблюдателей, тем лучше. И это независимо от партий», - рассказал Кирсанов.

Глава реготделения партии «Справедливая Россия» Александр Кузьмин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что активисты и кандидаты свободно проводят встречи, местные власти не препятствуют использованию баннеров, газеты свободно раздаются.

«Это удивительно, да. Около 40 баннеров повесили. Нет запретов на пикеты. В то же время избирком предельно вежлив», - рассказал Кузьмин.

В представительстве «Единой России» корреспонденту «Кавказского узла» в комментариях отказали, глава регионального отделения ЛДПР Александр Смолин оказался недоступен для комментариев.

Бывшая глава ставропольского отделения движения «Голос» Екатерина Пономаренко рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в регионе не будет наблюдателей от движения. «Работать некому», - сказала Пономаренко.

По ее словам, агитация встречается в основном на баннерах и на общественном транспорте.

С точки зрения ставропольской журналистки Елены Сусловой, активность партий снизилась по сравнению с прошлыми выборами, партии мало себя проявляют, однако можно выделить «Справедливую Россию».

«Например, в Георгиевске много баннеров СР. Власти не мешают агитации – нет необходимости. Местные жители знают, что побеждает не тот, за кого проголосовали, а то, как подсчитали голоса. Жители неактивны - в основном, все в огородах, не до выборов», - рассказала Суслова корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка прогнозирует, что явка с Ставропольском крае будет низкая.

Выборы в Думу Ставропольского края в этом году проходят весьма скучно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской.

"Как участник в качестве беспартийного кандидата (от одной из партий) выборов в Госдуму и в Думу Ставропольского края 2016-го года могу сказать, что тогда интерес к выборам среди населения был больше. По исследованию ВЦИОМ изъявили участвовать на выборах в текущем сентябре лишь 22% избирателей. По Ставрополью могу сказать следующее. Наиболее заметны кандидаты от "Справедливой России". Это Юрий Фунда (член Общественной палаты Ставропольского края), Андрей Репин (работает в ИТ-маркетинге), Лада Дубинина (создала и продвигает общественное движение "Ставрополь - город для жизни"). Из "Единой России" заметен Николай Новопашин, который не гнушается общаться даже с оппозицией, выбирает нестандартные методы общения. Также снова заметны стали "Новые люди". Стас Киреев ведёт свой блог в Telegram, в том числе проводит опросы, за кого будут жители края голосовать [...] Коммунистов особо не видно. Некоторые члены краевого отделения ЛДПР продолжают публиковать в соцсетях мысли, но они в основном "беззубые", провластные - про то, что хорошего происходит в крае. Просто как бы напоминают о себе", - рассказал он.

По словам Ледовского, "громких скандалов, когда кого-либо из желающих бы не допустили до выборов или были другие притеснения", он не видел. "Как не вижу и серьёзной организации работы наблюдателей на выборах. Штабы Навального сейчас не работают, "Яблоко" в крае, которое традиционно участвовало в проведении независимого наблюдения, активного участия не принимает. Равно как и КПРФ, которые традиционно занимались наблюдением при взаимодействии с "Голосом", я тоже не вижу. Прогнозирую, что явка и результаты будут нарисованы полностью», - рассказал Ледовской.

Жители Ставрополья поделились ожиданиями от результатов выборов

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Ставропольского края отметили, что планируют принять участие в выборах. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Студент Северо-Кавказского федерального университета Алексей рассказал, что будет ориентироваться на «Умное голосование» и проголосует так, как оно укажет.

«Считаю, что выборы важны. Мы должны выбрать региональную думу – это наше будущее», - сказал собеседник.

По его словам, интерес к выборам «продиктован желанием изменить собственную жизнь». Также он отметил, что агитация ни его, ни его знакомых не раздражает. «Наиболее насущными проблемами мне видится экология и дороги. Конечно же, также стоит повышать уровень зарплат – увы, они крайне низкие, люди вынуждены заниматься выращиванием овощей не потому что это «свое», а потому что дешево», - указал собеседник.

«Выборы - это демократическая мера, которая отличает общество зрелое, современное, здравомыслящее от собрания неразвитых гомосапиенсов. Конечно, мне интересны выборы, от этого зависит будущее», - рассказал IT-специалист из Ставрополя Дмитрий.

Он отметил, что планирует пойти и проголосовать. «Конечно, я пойду голосовать! Я изучаю подробно программы всех кандидатов. Мы сейчас имеем очень сильную правящую партию, но и оппозиция не уступает, по крайней мере, в предвыборных обещаниях», - рассказал собеседник, добавив, что рад самой разной агитации.

По его мнению, регион нуждается в развитии аграрного сектора, в привлечении инвестиций в сельское хозяйство. «Ставрополье – уникальный регион, где растет самая лучшая пшеница в мире. Но мы почему-то живем небогато, мягко говоря. Развитие фермерства даст скачок экономике края», - считает спикер.

Менеджер по продажам одной из фирм Ставрополя Константин считает, что результат выборов предрешен, однако пойти на выбор собирается.

«Мне кажется, что выборы, несмотря на их очевидный исход, необходимо посетить. Мне не просто так дали право голоса, приведу и жену, и дочь, тещу», - сказал собеседник.

По его словам, выборы необходимо посетить, потому что необходимо показать активность населения. «Если население аморфное, власть это чувствует и действует исключительно в свои интересах», - прокомментировал собеседник.

Жительница Невинномысска Наталия, работающая в одном из санаториев, считает, что депутатам новой краевой думы следовало бы заняться проблемами мусорных свалок и экологией.

«Свалки в крае – не редкость. Чего стоит только свалка под Ессентуками. После публикации у вас на сайте, действительно, свалка была закрыта, спасибо за привлечение внимания. Тем не менее, ситуация остается проблемной – это не единственный полигон, вам любой местный житель докажет. Ситуацией не занимаются», - рассказала собеседница.

Группа экологов 19 июля инспектировала нелегальную мусорную свалку около памятника природы Клин-Яр, снимая на видео подъезжающие грузовики с мусором. Они пожаловались на то, что во время инспекции подверглись нападению. Владелец полигона протаранил их машину на джипе, ударил одного из активистов и угрожал расправой другим, утверждают экологи. 28 июля стало известно, что полиция опечатала полигон около Клин-Яра, мусор туда больше не свозится.

Пенсионерка Светлана Юрьевна пожаловалась, что испытывает нехватку денег из-за низкой пенсии. По ее словам, ее дочь, работающая в банке, получает менее 15 тысяч рублей и не может ей помочь. Пенсии хватает, призналась женщина, «лишь на еду и оплату коммунальных услуг».

«Если вы думаете, что жизнь в курортном городе – это приятно, то увы, я вас огорчу. Съездить искупаться на воды – ну, раз в месяц можно, но не более. Все остальное время – уход за домом и огородом. Я очень хочу повышения пенсии хотя бы на чуть-чуть!» - сказала пенсионерка.