Свалка под Ессентуками закрыта после визита экологов

28 июля 2021, 21:38

Полиция опечатала полигон около памятника природы Клин-Яр на Ставрополье, мусор туда не свозится, сообщил член общественной организации Национальный комитет экологической безопасности России Андрей Фокин, посетив мусорную свалку.

Как писал "Кавказский узел", группа экологов 19 июля инспектировала нелегальную мусорную свалку около памятника природы Клин-Яр, снимая на видео подъезжающие грузовики с мусором. Они пожаловались на то, что во время инспекции подверглись нападению. Владелец полигона протаранил их машину на джипе, ударил одного из активистов и угрожал расправой другим, утверждают экологи.

Андрей Фокин отметил, что сегодня на свалку должны были приехать эксперты Росприроднадзора, там была запланирована встреча с хозяином полигона. Однако в связи с тем, что владелец полигона болен коронавирусом и находится на изоляции, встреча не состоялась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

По его словам, хозяин свалки уведомил Росприроднадзор о заболевании 21 июля, предоставив справку о положительном тесте от 17 июля. При этом 19 июля владелец полигона присутствовал на месте и напал на экологов, заявил Фокин.

Он рассказал, что ранее подал заявление в отдел МВД РФ Предгорного района с требованием возбудить уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении вреда здоровью. На сегодняшний день проводится доследственная проверка. "26 июля мы с Анной [Гришиной] дали показания и пояснения по моему заявлению. Роман [Багиров] пока не подписал. Дело поручено участковому", - сказал Фокин.

Также Фокин написал заявление в краевую прокуратуру на имя главы надзорного ведомства Александра Лоренца с просьбой взять под личный контроль обеспечение мер по закрытию полигона. Ответа пока не последовало, сказал активист.

"Была также направлена Колокольцеву (Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России - прим. "Кавказского узла") просьба взять ситуацию под личный контроль. Пока в процессе. Не знаю, что там", - прокомментировал Фокин.

Он добавил, что не располагает информацией по поводу возбуждения МВД дела по статье 8.2 КоАП России (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

В управлении МВД Ставропольского края отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия. В администрации Предгорного района также не прокомментировали ситуацию, сказав, что компетентного в данном вопросе сотрудника нет на месте.

Представитель регионального управления Росприроднадзора отметил, что расследование продолжается, не предоставив подробностей о ходе административного делопроизводства.

Жительница Ямонтово Мария рассказала, что периодически ощущается неприятный запах. Она заявила об ухудшении самочувствия, связав это со свалкой. "Периодически стоит вонь. Очень неприятно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другой местный житель Евгений заявил, что воду из колодца приходится фильтровать. "50 метров колодец, но не верю, что она [вода] чистая. Дважды ходил в администрацию – нет реакции. Мы живем в санаторных местах, но на деле это совсем не так", - рассказал он.

Свалка расположена возле объекта сельскохозяйственного производства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"Кадастровый номер участка 26:29:150512:2. Со скалы Клин-Яр открывается красивый вид на окрестности Кавминвод. Туда действительно ходят туристы, чтобы посмотреть на красивые виды. На этом месте находится катакомбный могильник. Место находится в непосредственной близости от Кисловодска, что позволяет организовывать туристические восхождения на скалу Клин-Яр, поэтому можно считать, что расположение свалки в таком месте напрямую вредит туристическому бизнесу, так как она находится как раз на пути со стороны Кисловодска, и путешественники вряд ли пройдут мимо нее. Считаю, что подобные объекты нужно убирать и рекультивировать, поскольку это влияет на привлекательность курортов Кавминвод", - заявил Ледовской.