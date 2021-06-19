Аналитики указали на слабую предвыборную борьбу на Ставрополье

19 июня 2021, 07:54

В преддверии выборов на Ставрополье среди партий наблюдается слабая политическая борьба, наиболее активной агитацией отличается "Единая Россия", а противовесом ей вместо системной оппозиции выступает условная оппозиция, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Представители партий отчитались о готовности к участию в предвыборной гонке.

По итогам заседания Ставропольской краевой думы 17 июня парламентарии приняли решение провести выборы депутатов седьмого созыва 19 сентября – одновременно с выборами депутатов Государственной думы.

Дума состоит из 50 депутатов, из них 25 депутатов – по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов – по партийным спискам. Предвыборная агитация на телевидении, радио и в других СМИ начнется за 28 дней до дня голосования, сообщила сотрудник парламента Ставрополья корреспонденту "Кавказского узла". Ведется ли какая-то агитация партиями сейчас, она ответить затруднились.

Помимо выборов депутатов краевого парламента пройдут выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края – Ставрополя (30 депутатов), Пятигорска (33 депутат), Кисловодска (25 депутатов), Железноводска (21 депутат) и Невинномысска (27 депутатов), сообщил корреспонденту "Кавказского узлу" сотрудник Избиркома Ставрополья.

Аналитики отметили снижения интереса среди избирателей к выборам

На Ставрополье чаще всего встречаются плакаты, агитирующие за "Справедливую Россию", при этом наиболее часто агитация встречается на дверях подъездов или на баннерах. Кандидаты не стараются не афишировать принадлежность к партии, подчеркивая, впрочем, партийные цвета, рассказала координатор ставропольского отделения движения "Голос" Екатерина Пономаренко. "Также висит информация о праймериз "Единой России". Впрочем, в целом, их мало. Агрессивной агитации – так, чтобы ящики были забиты макулатурой – нет. Думаю, что пока", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Результаты мониторинга позволяют говорить о том, что позиции "Единой России" на входе в кампанию ниже, чем в 2016 году, но удары по имиджу партии в прошлом электоральном цикле нанесли вовсе не региональные, а федеральные факторы – пенсионная реформа, например, констатировал политолог, главред издания "Акценты" Антон Чаблин. "Конечно, это привело и к перетеканию части электората к условно оппозиционным партиям, например, к КПРФ. Но тут скорее стоит говорить не о наличии некой реальной борьбы, а просто о разочаровании граждан", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Между тем, на Ставрополье лично я не вижу, чтобы парламентская оппозиция предлагала хоть какую-то внятную и серьезную альтернативу "Единой России" – ни кадровую, ни программную. Коммунисты, "справороссы", либерал-демократы мобилизовать новые лица до сих пор даже не пытались. Быть может, поэтому некоторые условные "оппозиционеры" и предпочли участвовать в праймериз "Единой России". В своих партиях они перспективы не видят", – рассказал Чаблин.

На мобилизацию "неопределившихся" или "разочарованных" избирателей, а это, по оценкам Чаблина, примерно около 40-45 процентов, и будут нацелены все партии. "Но опять-таки, говорить о какой-то их реальной и жёсткой борьбе друг с другом не стоит. Условно "либеральные" партии ("Яблоко", "Новые люди", "Партия роста") имеют поддержку в пределах статистической погрешности, что связано и с особенностями политической культуры в регионе", – сказал аналитик.

Наиболее сильные позиции в регионе у "Единой России" и традиционно, как в регионах "красного пояса", у КПРФ, считает координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской. "Хотя с годами результат этой второй силы падает. На выборах губернатора в 2019-ом году кандидат от КПРФ набрал менее 10 процентов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В информационном поле видна борьба со стороны партии "Справедливая Россия". "Это видно по соцсетям, записываемым художественным рекламным роликам, по подключению к кампании партии общественников. Весьма редко, но слышно партию "Яблоко" по теме экологии на КМВ", – сказал Ледовской.

Что касается партии "Новые люди", то Ледовской воспринимает ее, как спойлер. "Они ведут подобную деятельность и в этом году, пытаясь составлять конкуренцию штабу Навального. Но после разрушения инфраструктуры штабов такая деятельность прекратилась. Наверное, самой острой политической точкой в регионе можно назвать планируемое строительство велотерренкура на Кавминводах. Но в итоге тема тоже практически заглохла, так как все партии на данный момент сходятся в том, что проект в таком виде региону не нужен. Я с этим, кстати, не согласен, мне кажется, для развития экономики региона необходимо подобные проекты реализовывать, иначе будут реализовываться менее экологические", – сказал Ледовской.

Интриг, связанных с праймериз "Единой России" в крае, не было: фавориты прошли по своим округам, однако "есть информация", что один из участников праймериз "Единой России", Алексей Кулешов, после этой процедуры вышел из партии и теперь рассматривает возможность стать кандидатом от "Справедливой России". В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" Кулешов подтвердил свое желание.

Организовать "умное голосование" было со стороны партии "Новые люди", сообщил Ледовской. "Такие попытки были со стороны фигур, связанных в регионе с партией "Новые люди". Действовала эта сила в основном в Telegram-каналах, но сейчас я наблюдаю снижение активности после запрещения деятельности некоторых наиболее сильных несистемных объединений на территории России", – подытожил Ледовской.

Партии заявили о готовности к политической борьбе

Избирательный штаб "Справедливой России" в Ставропольском крае работает с января, партия завершает формирование списков, в ближайшее время "эсеры" проведут пресс-конференцию, на которой представят своих кандидатов как в краевую думу, так и в думы муниципальных образований, рассказал глава реготделения партии Александр Кузьмин.

Основным конкурентом "эсеры" считают "Единую Россию", заявил он. "ЕР сильно потеряла после проведения пенсионной реформы. Той поддержки населения уже нет. Согласно нашим опросам граждан на улице, 8 из 10 опрошенных не поддерживают пенсионную реформу", – сказал Кузьмин корреспонденту "Кавказского узла".

"Справедливая Россия" провела акцию "Справедливый призыв": в сети партийцы бросили клич, кто из пользователей ратует за свободу и справедливость. Часть тех, кто откликнулся, пойдет в качестве кандидатов в депутаты муниципальных образований, указал Кузьмин, отметив, что "кандидатов с избытком". "Справедливая Россия" уже во всю ведет агитацию, продолжил Кузьмин. С января агитаторы поквартирно агитируют жителей разных городов Ставрополья, по всему краю развешаны агитационные баннеры.

"Наша задача – большинство в краевой думе, представительство в городских думах. Если позволит ресурс, мы проведем наблюдение на выборах", – сказал он.

В КПРФ Ставропольского края заверили, что также рассчитывают на большинство в краевой думе. "КПРФ ведет агитационно-пропагандистскую работу всегда, не зависимо от того есть выборы или нет. Коммунисты проводят разъяснительную работу и обучающую деятельность. К большому сожалению далеко не все понимают истинный смысл социализма и зачастую понимают совсем не то что есть на самом деле. В каждом регионе существуют школы, в которых проходит изучение марксизма, ленинизма. Безусловно имеется ряд партийных газет, как федерального уровня, так и региональных", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель промышленного отделения партии КПРФ в Ставрополе Павел Кирсанов.

Он также назвал "Единую Россию" конкурентом КПРФ. "Но хотелось бы отметить, что другие присутствующие в нашей стране политические партии вторят "Единой России". <…> Прямой обязанностью региональных отделений является выдвижение кандидатур в кандидаты в депутаты. Без сомнения, каждая кандидатура проходит строгий отбор на предмет идеологической, и профессиональной готовности осуществлять созидательную деятельность во благо нашей родины", – отметил Кирсанов.

В свою очередь первый секретарь Невинномысского городского комитета КПРФ Роман Кондратов сообщил, что именно в данном районе развивается скандал, связанный с креслами муниципальных депутатов. По его словам, дума, почти полностью состоящая из единороссов, в преддверии выборов пытается решить проблемы города, хотя "пять лет ничем не занималась".

"Пытаются перед выборами решить то, что копилось пять лет. В Невинномысске нет депутатов от КПРФ, на прошлых выборах список было полностью снят. Зная наши амбиции, глава администрации Миненков решил поправить выборную систему: если ранее 10 депутатов избирались по партийным спискам, а 17 по одномандатным округам, то теперь все депутаты будут избираться по одномандатным округам. Систему поправили, чтобы не дать возможности зайти депутатам от другой партии, кроме как ЕР. Сильные кандидаты от оппозиции будут сняты", – сказал Кондратов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, КПРФ пыталась организовать встречу глав партий, представленных в городе, в том числе с участием представителей партии "Родина" и "Национального освободительного движения", однако инициатива была отклонена Миненковым.

Глава ставропольского отделения ЛДПР Александр Смолин сообщил, что партия полностью готова к предвыборной гонке и не имеет конкурентов. "Конкурентов мы не видим", – сказал Смолин корреспонденту "Кавказского узла".

"Яблоко" не будет избираться в парламент Ставрополья, сообщил глава регионального отделения партии Виталий Зубенко. Решение было принято в связи с тем, что яблочники "не смогут набрать нужное количество подписей". "Было решено, что избираться не будем. Собираться подписи – занятие бесполезное", – сказал Зубенко корреспонденту "Кавказского узла"

Он отметил, что "Яблоко" ни разу не было представлено в ставропольской думе.

В представительстве партии "Новые люди" заявили, что отделение партии имеется в Ставрополе, однако оперативно предоставить комментарий относительно планов партии сотрудник офиса партии не смог, попросив сделать письменный запрос. Корреспондент "Кавказского узла" обратился к партийцам с письмом 18 июня.