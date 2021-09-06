Жительница Чечни подверглась публичному порицанию за жалобы на отсутствие воды

06 сентября 2021, 17:14

Старейшины осудили жительницу села Алхазурово, которая пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Старожилы предпочли отрицать наличие проблем, а не способствовать их решению, указали пользователи Instagram.

Старейшины объяснили появление жалобы "нехваткой ума"

Instagram-паблик "ЧП. Чечня" 5 сентября распространил видео с жалобами на водоснабжение в селе Алхазурово. Воды нет на двух улицах - Кадырова и Мирзоева, - а также в центральной мечети и двух школах, утверждается в пояснении к ролику. "Мы, жители села, просим органы местного самоуправления, а также администрацию Урус-Мартановского района рассмотреть нашу жалобу и возложить на организацию, с которыми заключены договоры по транспортировке воды, [обязанность] выполнять свои обязательства", - говорится в публикации.

На видео сельчанка демонстративно открывает вентили выведенных на улицу кранов, вода из них не идет. "Я из села Алхазурово. Живу по улице Мирзоева. Никто не знает, как нам тяжело приходится без воды, кроме нас. Проcим нам помочь с этой водой", - говорит женщина на видео, переведенном "Кавказским узлом".

В тот же день вечером в паблике eldit_net появилось еще одно видео, в примечании к которому утверждается, что глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов опроверг информацию о проблемах с водоснабжением в Алхазурово.

Ролик начинается с кадров предыдущего видео, где сельчане жалуются на отсутствие воды. Далее показана кабинет с большим столом, за которым сидят мужчины. Первым говорит старик с седой бородой, в папахе и с посохом.

"Мы жители села Алхазурово. Причина, по которой мы собрались - ролик, который закинули из-за нехватки ума. Сделала это женщина. Мы по этому вопросу вышли и изучили его. Дело обстоит как: вода есть; даже если ее не бывает, когда смотрят, в чем причина, и ремонтируют, то ее дают. А тут как было: не выходя и не зная причин, сидя дома, она говорит: "Почему нет воды?" Мы считаем, надо было сначала выйти и узнать, в чем причина, потому что тогда этот вопрос был бы решаем. Вода есть. Раньше власть установила здесь две [водонапорные] башни, теперь установили еще две и обещали еще поставить. Президент сказал, что семь-восемь башен будут стоять. Вода будет стабильно и все нормализуется. Если что-то не получается, то можно выйти и решить этот вопрос", - заявляет пожилой мужчина. Из его слов неясно, о каком президенте идет речь.

Далее выступает другой мужчина. "Иса, если ты сказал, то я бы дополнил. Я сам живу на улице Магомеда Мирзоева, и ситуацию с водой знаю. Там рядом, как ты и сказал, стоит башня, из этой башни поступает вода. Ее никогда не выключают, и из этой башни всегда идет вода. То, что говорят в ролике, неправда. Как ты и сказал, даже если что-то не так, то если выйти и узнать, почему не идет вода, то можно решить проблему. Там есть вода. "В мечети нет воды". Вот сидит наш имам - у нас никогда не было такого, что в мечети нет воды", - заявляет этот человек.

К критике ролика о нехватке воды присоединяется третий. "Такие вещи нельзя говорить. Надо сначала посмотреть, что произошло, кто виноват. Еще две башни достроят - если не в этом, то в следующем году. Потом еще две поставят. И будет у нас все хорошо, даст Бог", - выражает надежду третий мужчина.

На видео представлено совещание в районной администрации с участием представителей Совета старейшин и "уважаемых старожилов", указано в публикации этого видео в паблике "ЧП. Чечня". "В Алхазурово за последние пять лет, благодаря вниманию главы региона Рамзана Ахматовича Кадырова, решены и решаются вопросы обеспечения водой населения района. В самом Алхазурово построено три скважины. В ближайших планах строительство еще двух водоскважин. Хотелось обратиться к жителям района [и попросить] не распространять в интернет сети вопросы, в которых не осведомлены, не пускать ложные слухи", - сказано в публикации.

Пользователи Instagram поддержали автора жалобы

Критика ролика о нехватке воды выглядит нелогично, указала в комментариях читательница паблика eldit_net zarina__800__. "Видимо, эта женщина утверждала, что нет воды, хотя вода шла. Если вас послушать, то она себе назло не крутит этот кран и не дает воде до себя дойти", - отметила читательница паблика eldit_net в комментарии, переведенном с чеченского "Кавказским узлом". "Не эта женщина же должна была устранить эту проблему. Чего вы ждали, пока она сняла это видео?" - добавила по-чеченски laka_588. "Все закончилось тем, что у женщины не хватило ума", - резюмировала на чеченском языке ncuxonamка. "Ну да, а женщина просто для прикола сняла видео", - сыронизировал по-русски _islamf. "Цирк", - охарактеризовал ролик с мужчинами maga_itaz_off_. "Консилиум аж устроили, совет старейшин", - сыронизировала _dama_s_amsterdama_.

Пользователи, оставившие комментарии на чеченском языке, раскритиковали факт публичного опровержения жалоб сельчан. "Вот вам не стыдно. Лишь бы в эфире все у вас было гладко. Везде эти проблемы с водой", - заявила vahaeva_tamila. "Почему не решаете проблему вместо того, чтобы выносить это все в эфир? Человек вроде просит помощи, никого не отмечая, а другие пытаются публично унизить", - возмутился vedeno_0095.

Подобные опровержения практикуются и в других селах, указал deni_guno. "В Гуни тоже опровергли [наличие проблемы], хоть там и нет воды", - написал он. "Я тоже могу опровергнуть, что 5+5 - это 10. Но 5+5 - это 10", - отметил _boss_727. Местным жителям лучше не жаловаться, чтобы не нажить себе еще проблем, считает noxcho_spb__. "Зачем жаловаться на что-то и потом вдвойне себе проблемы делать?" - написал он.

Жители Чечни регулярно публично извиняются, в том числе за критику властей. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Пользовательница соцсети miss_grzz заявила, что не доверяет утверждениям мужчин во втором ролике. "Я почему-то верю этой женщине больше, чем вам, так как летом у нас тоже нормально не бывает воды из-под крана, [в] горячие (жаркие. - Прим. "Кавказского узла") дни только [в] три часа ночи", - написала она, не уточнив, где живет.

К 17.14 мск 6 сентября эта публикация собрала 32,8 тысячи просмотров, 663 "лайка" и 80 комментариев. У паблика 224 тысячи подписчиков.

В комментариях к первому ролику, с жалобами, сразу указывали, что за этим последует опровержение. "Сейчас видео будет об обратном: что воды навалом, а эта женщина все придумала", - догадался deviddukho. "Уже..." - написал ему diamant__v спустя два часа после публикации ролика с опровержением.

При этом из сегодняшних комментариев администратора официальной страницы администрации Урус-Мартановского района (admin_site_urus_martan) следует, что проблема все же есть. "Для решения данной проблемы администрацией Урус-Мартановского района в ближайшее время планируется строительство еще двух водяных скважин", - сказано в комментарии.

К 17.14 мск 6 сентября эта публикация в группе chp.chechnya собрала 10,5 тысячи просмотров, 224 "лайка" и 80 комментариев. У паблика 79,9 тысячи подписчиков.