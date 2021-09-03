Силовики отчитали жителей Аргуна после публикации ролика с мертвой собакой

03 сентября 2021, 13:58

Полиция Чечни опубликовала видеозапись профилактической беседы с жителями Аргуна, дети которых протащили по земле тело собаки для захоронения и стали героями популярного в Instagram ролика. Силовики сочли это основанием для составления административных протоколов на родителей.

"Кавказский узел" сообщал, что чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей за различные нарушения и выкладывают видео таких бесед в интернет. Так, 11 мая в Instagram МВД Чечни появился видеоролик о том, как в полиции Урус-Мартановского района отчитали трех местных жителей за опасное вождение и отсутствие прав. Публикация видео беседы унизила нарушителей, возмутились пользователи Instagram.

Профилактические беседы сами по себе законны, но публиковать такие видео можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов.

Чеченская полиция заинтересовалась популярным в соцсетях роликом о том, как чеченские подростки, привязав к квадроциклу мертвую собаку, волокут ее по улице. Сотрудники полиции в Аргуне установили, кто именно запечатлен на видео и провели профилактическую беседу с их родителями. На взрослых составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, им грозит штраф в размере до пятисот рублей.

"В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учет несовершеннолетних", - отмечается в публикации, сделанной вечером 2 сентября на официальной странице МВД Чечни в Instagram.

Публикация сопровождается видео, на котором двое полицейских сидят в зале под портретами Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и его сына, нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. "Добрый день. Мы все знаем, зачем мы с вами сегодня собрались. Ваши дети прицепили собаку к мотоциклу и сняли видео. Над этим видео проводилась работа. Как это произошло? Эта собака была мертва?" - говорит один из полицейских на видео, переведенном с чеченского корреспондентом "Кавказского узла". При этом демонстрируются кадры видео с собакой, которое стало поводом для профилактической беседы.

Один из присутствующих в зале мужчин утвердительно отвечает на вопрос. "Она лежала в траве разлагалась. Запах стоял по всей улице. В итоге парни прицепили ее к мотоциклу, принесли, и мы ее захоронили. Когда мы уже закончили и расходились, один из парней сказал мне, что их снимал этот парень на телефон. Я ему позвонил, сказал: "Ты не знаешь, что к чему, как вообще умерла эта собака, поэтому удали это видео". Он сказал "хорошо" и удалил. Но, видимо, до этого кому-то послал или в группу", - поясняет мужчина.

Рядом с ним сидит седой человек в тюбетейке, а за ними - трое подростков. В ролике есть кадры, где лица детей показаны крупным планом, поэтому "Кавказский узел" не публикует это видео. В зале также находятся женщина и несколько силовиков.

Полицейский делает вывод, что родители плохо следили за своими детьми. "Смотрите за телефонами своих детей, пожалуйста. Им не нужны такие дорогие телефоны, которые снимают. Достаточно позвонить, узнать, где находится ваш ребенок. Смотрите, пожалуйста, за их телефонами!" - говорит силовик.

К 13.58 мск 3 сентября эта публикация собрала 1600 просмотров, 1548 "лайков" и 108 комментариев. У паблика 95.mvd 130 тысяч подписчиков.

Не все читатели паблика сочли наказание заслуженным. "Конечно, хорошо, что полицейские не оставили без внимания такой инцидент. Однако я не поняла, за что ребят ставят на учет, если они хотели ее захоронить? В их возрасте многие взрослые трогать не хотят собаку. Не ругайте меня. Если все так, как описано, я не вижу (то есть не понимаю. - Прим. "Кавказского узла") за что ребят наказывают", - написала сегодня seda_visaitova.

Отметим, что профилактические беседы проводятся в Чечне и с привлечением религиозных авторитетов. Так, в августе руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с задержанными за оказание оккультных услуг, репортаж об этом показала государственная телекомпания "Грозный". Одна из задержанных за колдовство признала свою вину и попросила прощения лишь после того, как богослов попросил ее это сделать "для передачи".