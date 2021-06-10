Пользователи сети раскритиковали чеченских силовиков за унижение нарушителей

10 июня 2021, 21:30

Сотрудники ГИБДД Чечни не просто отчитали нарушителей правил дорожного движения, но и распространили видео профилактической беседы в соцсетях, унизив их, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей за различные нарушения и выкладывают видео таких бесед в интернет. Так, 11 мая в Instagram МВД Чечни появился видеоролик о том, как в полиции Урус-Мартановского района отчитали трех местных жителей за опасное вождение и отсутствие прав.

Профилактические беседы сами по себе законны, но публиковать такие видео можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов.

Чеченское управление ГИБДД заинтересовал ролик в соцсетях, запечатлевший перевозку человека на крыше "Оки". С нарушителями проведена профилактическая беседа, водитель наказан по административной статье о нарушении правил перевозки людей. Полицейские регулярно мониторят соцсети на предмет роликов о правонарушениях, со ссылкой ведомство сообщил сегодня Instagram-паблик eldit_net.

Публикация сопровождается видеороликом, где после демонстрации кадров правонарушения сотрудник МВД Чечни поясняет, что молодой водитель катал на крыше своего брата. Оба нарушителя стоят в кабинете перед полицейскими, сложив руки в знак покорности. На одном из них майка с портретом первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Рядом сидят двое мужчин в тюбетейках. Что именно говорят полицейские молодым людям, не слышно.

Пользователи соцсети осудили силовиков за распространение видео беседы. "Просто прикололись ребята. <...> все обязательно снимать [на видео], закидывать [в соцсети] нужно?" - выразил удивление vip.malhkish_05, комментарий которого собрал семь "лайков". "Ну сделали они это, ну все уже, забить, унизить <...>? Все правильные, все на дороге 40 км/ч едут, молодыми никто не был, глупости никто не делал, нам лишь бы обсудить кого-нибудь, затоптать", - посетовала a__kerimova__.

Читатель паблика matievmovlan удивился тому, что жители Чечни совершают правонарушения, несмотря на угрозу публичного унижения, в том числе в эфире государственной телекомпании "Грозный". "Что движет этими людьми? Или намеренно хотят на ЧГТРК попасть?" - написал он. "Сейчас особо и не расстраиваются, что тебя там покажут", - с иронией ответил ixtamnetvoobshe.

К 21.30 мск 10 июня эта публикация собрала 36701 просмотр, 1073 "лайка" и 153 комментария. У паблика 221 тысяча подписчиков.

Отметим, что чиновники в Чечне регулярно высказывают и прямые угрозы в адрес водителей. Так, в августе 2020 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают медицинские маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. В феврале вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов пригрозил "уничтожением" водителям, которые сядут за руль в нетрезвом состоянии. Он предложил духовенству, а также госструктурам и общественным организации принять участие в борьбе с нарушителями правил дорожного движения.

Особое внимание в Чечне уделяется борьбе с тонировкой машин. Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах республики с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей. 5 мая силовики в Курчалоевском районе отчитали за тонировку машин 14 задержанных водителей, опубликовав также госномера автомобилей, зарегистрированных в Чечне, Дагестане и Краснодарском крае. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".