Пользователи соцсети сочли чрезмерной борьбу с тонировкой машин в Чечне

06 мая 2021, 13:27

Силовики в Курчалоевском районе отчитали за тонировку машин 14 задержанных водителей, сообщил начальник райотдела полиции, опубликовав также госномера автомобилей, зарегистрированных в Чечне, Дагестане и Краснодарском крае. Часть пользователей Instagram подвергла чеченских силовиков критике за преследование водителей тонированных машин.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил Управление ГИБДД по Чечне, публично причислил тонировку машин к грубым нарушениям правил дорожного движения. После этого в республике участились рейды, во время которых силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со стекол прямо на дороге.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Видеоролик о беседе силовиков с водителями, задержанными за нарушение правил дорожного движения, опубликован вечером 5 мая в Instagram-аккаунте начальника отдела полиции Курчалоевского района Рустама Агуева.

"На территории ОМВД России по Курчалоевскому району была проведена беседа с нарушителями ПДД. Была доведена информация об основных нарушениях ПДД, влекущих к тяжким последствиям на дороге. Основная причина смертности на дорогах – низкая культура и отсутствие уважения среди участников дорожного движения, игнорирование требований правил дорожного движения", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика видны 14 мужчин разного возраста, сидящие на выстроенных в ряды стульях, и два сотрудника полиции, которые обращаются к ним. Обращение силовика наложено на фоновую музыку.

"Сегодня мы собрались в Курчалоевском районе. В целом по республике, в этом районе проводятся эти мероприятия. Как мы знаем, по телевизору, везде нам говорят беречь машину, соблюдать правила дорожного движения, не носить плёнку, не носить шторки, без документов на машину не выходить. Днём и ночью нам это говорят, а выясняется, что есть те, кто это нарушает. Если ты не соблюдаешь эти правила дорожного движения, то ты становишься причиной вреда другим людям: ты убиваешь человека, ты сбиваешь его на машине, ты приносишь вред людям. Шторы запрещены, плёнка тоже запрещена. Ты садишься [как] в бункер и едешь, даже не ясно, кто там [в салоне машины]. Не носите их, оставьте их и уберите!" – говорит на видео силовик, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В конце видеоролика показана серия фотоснимков легковых автомобилей, на которых видны марки и госномера машин, зарегистрированных в Чечне, Дагестане и Краснодарском крае.

Пользователи соцсети раскритиковали силовиков за рейды против тонировки



Публикация на странице Рустама Агуева набрала к 13.20 мск 12,6 тысячи просмотров, под ней размещено 43 комментария. Их авторы выразили одобрение позиции силовиков, при этом большинство из них ограничились графическими символами выражения поддержки.

Эта же публикация размещена вечером 5 мая в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 237 тысяч подписчиков. К 13.20 мск она набрала 43,2 тысячи просмотров, под ней размещено 54 комментария.

Авторы некоторых комментариев, опубликованных на русском языке, подвергли силовиков критике. "Как тонировка задних стёкол на автомобиле может мешать при вождении автомобиля? Как заводские затемненные стекла на автомобиле мешают при вождении автотранспорта? Уважаемые сотрудники ГИБДД по ЧР, может мне кто-нибудь ответить на этот вопрос, я вас очень прошу, буду признателен!" – написал, в частности, charmo__007. Представители УГИБДД по состоянию на 13.20 мск не ответили на эти вопросы. "Ты думаешь, дело в перечисленном тобой?) Это все недоверие к народу, вдруг кто шмальнет из тонированной машины", - обратился к charmo__007 пользователь hunter16568.

"Как они боятся этой пленки! Вся Россия носит её, видимо, Чечня отдельное государство", - выразил возмущение ar_dus_007. "Как хорошо, что я там не живу", - прокомментировал публикацию gilani_hamxo. Такое же мнение высказал abu_bax. "Как хорошо, что я там не живу", - написал он.

Тонирование лобового и двух боковых стекол зачастую бывает причиной ДТП, но требования ГОСТа не регламентируют степень затемнения боковых окон второго ряда и заднего стекла, поэтому их можно тонировать без ограничений, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Татьяна Окушко. По ее словам, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а два передних боковых стекла - не менее 70%, а оштрафовать водителя могут только за тонировку передних боковых и лобового стекла.

Напомним, автовладельцы в Чечне и ранее жаловались на действия силовиков. Так, в октябре 2017 года местные жители сообщили, что сотрудники силовых структур, сопровождавшие инспекторов ГИБДД, требовали снимать с машин тонировочную пленку, а в некоторых случаях разбивали тонированные стекла автомобилей.

В декабре 2019 года командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев объяснил подчиненным, что всех правонарушителей, в том числе тех, кто ездит в машинах с тонировкой, следует считать "изменниками". "Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку [тонировку на стеклах автомобиля] и едет на машине — он изменник. Превышает скорость — он изменник. [...] По нашему понятию, эти люди изменники", - сказал тогда Чалаев.

По закону, в случае обнаружения проблем с тонировкой водителю лишь выдается требование удалить пленку в определенный срок, сообщил в октябре 2017 года "Кавказскому узлу" член общества "Синие ведёрки", юрист Алексей Дозоров. "Если ты со сроком не справился, с течением времени тебя могут подвергнуть аресту за неисполнение требований", - описал законную процедуру Алексей Дозоров.

Отметим, что чеченские чиновники и сам Рамзан Кадыров нарушают собственные правила и вопреки многолетней кампании против тонирования стекол автомобилей ездят на таких машинах. В частности, в октябре 2020 года в сюжете ЧГТРК "Грозный" о поездке Кадырова в Гудермес глава республики и люди, сопровождающие его, были показаны в черных автомобилях бизнес-класса с тонированными стеклами.

Рейды силовиков подчеркивают неравенство в чеченском обществе, считают местные жители. "Кадыровцы ездят полностью тонированные, это машины эскорта, а также чиновники высокого ранга, они ездят полностью тонированные, без эскорта. Всем остальным - гражданским - никакой тонировки не позволяют", - заявил ранее "Кавказскому узлу" один из жителей Чечни.