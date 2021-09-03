Голубев анонсировал смягчение антиковидных ограничений в Ростовской области

03 сентября 2021, 12:59

В Ростовской области с 6 сентября возобновится плановая медицинская помощь, работа досуговых центров и общепита в торгово-развлекательных центрах, постановил сегодня губернатор Василий Голубев.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 июля в Ростовской области в связи с коронавирусом были запрещены массовые развлекательные мероприятия, посещение спортивных состязаний и досуговых заведений в торговых центрах. С 4 августа в регионе разрешено было посещать кафе и рестораны только при наличии сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста. С 26 августа возобновилась работа бань и саун, аттракционов в парках культуры и отдыха, "островков" в торговых центрах, а также деятельность плавательных бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня подписал постановление об отмене со следующей недели ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора. "С 6 сентября в области возобновляется оказание плановой медпомощи, в том числе плановая госпитализация. Снимается запрет на плановое посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических организаций", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

В частности, с 6 сентября возобновляются профосмотры и диспансеризация. При этом стационары могут быть заполнены только на 50 процентов. Для работодателей отменяются обязательства о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционный формат работы, кроме лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, рассказали в пресс-службе губернатора.

Разрешена работа общепита в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) с соблюдением всех действующих санитарных правил. Заполняемость театров и кинозалов должна быть не более 50 процентов. Возобновят работу объекты для развлечения и досуга, расположенные в ТРЦ. Но для их посещения нужно будет предъявить один из медицинских документов: отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода COVID-19. То же требуется от посетителей танцевальных залов, площадок. Отдельные решения приняты по стадиону "Ростов Арена". При проведении спортивных мероприятий на ней заполняемость трибун увеличивается до 25 процентов, отметили в пресс-службе.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 477 и достигло 125 842. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2995. За период пандемии в области выздоровели 108 627 человек, скончались - 6071, говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.

"Лечение в стационарах получают 3944 пациента. На инвазивной ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 324 человека", - сказано в сообщении.

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