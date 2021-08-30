Депутат Чарчян госпитализирован после повторного ареста

30 августа 2021, 20:06

Ухудшилось состояние депутата от блока "Айастан" Армена Чарчяна, арестованного по делу о давлении на избирателей перед выборами. Чарчян доставлен в больницу, сообщил сегодня адвокат Арам Вардеванян.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля суд в Ереване удовлетворил ходатайство защиты об освобождении руководителя медцентра "Измирлян", депутата от фракции "Айастан" Армена Чарчяна под залог в 10 миллионов драмов (около 20 тысяч долларов). С профессора также была взята подписка о невыезде. 23 августа Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры на освобождение из-под ареста профессора Армена Чарчяна и поместил его под арест.

Самочувствие Армена Чарчяна сегодня резко ухудшилось и его госпитализировали в медцентр "Норк-Мараш" в Ереване, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла"депутат от блока "Айастан", адвокат Арам Вардеванян.

По его мнению, Чарчяну необходимо смягчить меру пресечения. "Нужно в срочном порядке созвать судебное заседание по вопросу изменения меры пресечения в отношении Чарчяна", - отметил Вардеванян.

Несколько месяцев назад Чарчяну сделали операцию на сердце, поставили несколько стентов, у него также сахарный диабет, сообщил Вардеванян. "Естественно, что в условиях заключения (...) ухудшение состояния здоровья становится гораздо более вероятным, риски этого возрастают", - привела сегодня слова Вардеваняна Panorama.

"Кавказский узел" также писал, что известный ортопед профессор Армен Чарчян был задержан 18 июня. Сначала суд отказался его арестовать, но 23 июня удовлетворил ходатайство следствия об аресте Чарчяна. В конце июня за профессора поручились семь депутатов парламента Армении. В поддержку Чарчяна выступали и его коллеги: в конце июня более 500 медицинских работников подписали письмо с требованием освободить профессора из-под стражи. Уголовное преследование Чарчяна санкционировал Центризбирком. Следователи считают, что Чарчян принуждал сотрудников медцентра "Измирлян" пойти на выборы и проголосовать за "Айастан". Сам Чарчян расценил уголовное дело как политическое преследование. Защита подала ходатайство о прекращении уголовного преследования Чарчяна. В деле отсутствует состав преступления, пояснил адвокат Эрик Алексанян.

Блок "Айастан", который возглавил второй президент Армении Роберт Кочарян, был основным конкурентом партии главы правительства Никола Пашиняна "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 20 июня. По данным ЦИК, "Гражданский договор" набрал 53,91% голосов, а "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. Оппозиционные партии и блоки указывали на многочисленные нарушения в ходе выборов и добивались в Конституционном суде отмены итогов голосования. 17 июля суд огласил решение об отказе в признании выборов недействительными. Судьи поддались давлению со стороны властей, заявили представители блоков "Айастан" и "Честь имею".

Договоренность о внеочередных июньских выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, отмечается в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".