Муслимат Тохтаулова, 28 февраля 2016 года, фото Аси Капаевой для "Кавказского узла"

13 августа 2021, 04:22

Онкодиспансер в Черкесске пытался оспорить право на компенсацию Муслимат Тохтауловой после ее смерти

Пятый кассационный суд в Пятигорске не удовлетворил жалобу Карачаево-Черкесского онкодиспансера, который требовал отказать пациентке Муслимат Тохтауловой в компенсации в 3,5 миллиона рублей. Тохтаулова умерла, не дождавшись решения суда, сообщил адвокат. 

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля мировой суд Черкесска начал новое рассмотрение дела о причинении тяжкого вреда здоровью жительнице Черкесска Муслимат Тохтауловой в онкологическом диспансере. Следствие и суды затянули расследование на 10 лет, врачи перекладывают друг на друга ответственность за ненужные операции, посетовала пострадавшая. В марте 2020 года Тохтаулова добилась отмены оправдательного приговора врачу Фатиме Болатчиевой, которая обвинялась в причинении ей тяжкого вреда здоровью. Дело было направлено на новое рассмотрение.

В сентябре 2008 года Муслимат Тохтауловой был поставлен диагноз "рак молочной железы", проведены несколько операций, три химиотерапии, а затем 18-дневный курс лучевой терапии. Она стала инвалидом II группы. Впоследствии выяснилось, что диагноз был ошибочным. 1 ноября 2018 года суд признал врача Фатиму Болатчиеву виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. От наказания - года условного лишения свободы - подсудимая была освобождена за истечением срока давности. 29 января 2019 года Черкесский горсуд отменил этот приговор, указав на нарушения, допущенные судьей.

Тохтаулова также обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда, сообщил 12 августа корреспонденту "Кавказского узла" ставропольский адвокат Евгений Жуков, который представляет интересы потерпевшей.

По его словам, в октябре 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя постановил взыскать с онкодиспансера 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Тохтауловой. Из них 800 тысяч рублей - компенсация за причиненный вред здоровью, и 400 тысяч – штраф за то, что онкодиспансер не компенсировал вред здоровью пациентке добровольно. Представители онкодиспансера обжаловали это решение в Ставропольском краевом суде, рассказал Жуков.

Ставропольский краевой суд посчитал "неразумным и несоответствующим тяжести причиненного вреда здоровью и наступившим последствиям взысканный размер". Денежная компенсация морального вреда пациенту диспансера должна составлять 3,5 миллиона рублей, говорится в решении суда от 21 января, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Решение суда о штрафе в 400 тысяч рублей суд отклонил, следует из документа.

Карачаево-Черкесский онкодиспансер обжаловал это решение в Пятом кассационном суде, медучреждение попросило отменить решение суда и отказать в удовлетворении иска. 10 августа жалоба была отклонена, сообщил юрист.

Жуков рассказал, что Тохтаулова умерла в мае 2020 году, так и не дождавшись справедливого судебного решения. В настоящее время тяжбу продолжает ее дочь. "Компенсацию Муслимат так и не успела получить. После ее смерти суд ещё и увеличил ее. После отказа в удовлетворении кассационной жалобы онкодиспансер должен исполнить решение. Муслимат всегда верила, что она сможет доказать врачебную ошибку. И смогла, но уже после смерти", - прокомментировал он решение суда.

Адвокат рассказал, что уголовное дело ещё находится на стадии рассмотрения в суде. "После того, как оправдательный приговор в отношении врача был отменен, уголовное дело рассматривается заново", - пояснил Жуков.

Дочь Муслимат Марина Эдиева поддержала все требования своей матери, с решением суда она согласна в полном объеме. "Это мой долг. Я продолжу бороться за нее", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в ноябре 2019 года группа жителей Карачаево-Черкесии, среди которых была и Муслимат Тохтаулова, обратились с открытым письмом к президенту России, заявив о бездействии следственных органов по их делам.

Примечание:

"Прекращено дело о клевете на врача Черкесской горбольницы", "Врачи горбольницы Черкесска отказались признать вину в смерти Тимченко", "Уволенные сотрудники бюро медсоцэкспертизы в Черкесске отвергли обвинения в клевете".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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