Полиция отчиталась о наказании участников массовых свадеб в Азербайджане

05 августа 2021, 09:17

За нарушение карантина оштрафованы 68 человек, пришедших на свадьбы, еще более 2000 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов, сообщило МВД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане с 1 июля смягчены ограничения для проведения свадеб, помолвок и дней рождения. В таких мероприятиях могут участвовать до 150 человек, но гости старше 18 лет должны иметь справки о вакцинации или документы, подтверждающие наличие антител к COVID-19. Проходить торжества должны под контролем МВД, Агентства пищевой безопасности и Налоговой службы.

22 июля правительство Азербайджана продлило срок карантина до 1 сентября. В связи с этим в выходные не работает общественный транспорт, включая Бакинский метрополитен, запрещено проводить массовые мероприятия, посещать театры, кинотеатры и концертные залы. Кроме того, 26 июля власти страны потребовали привить не менее 80% сотрудников предприятий.

Мониторинг 267 свадебных торжеств в Баку и на территории Азербайджана провели 4 августа сотрудники МВД страны агентства продовольственной безопасности и налоговой службы.

По результатам проверок 68 человек были наказаны за проведение свадеб, им были выписаны штрафы по статье о нарушении карантина, дело против одного жителя направлено в суд, еще один человек арестован по той же статье, и еще против одного человека заведено уголовное дело по статье о нарушении противоэпидемического режима, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на МВД Азербайджана. "2122 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19", – сказано в публикации.

За сутки в Азербайджане от коронавируса скончались пять человек, подтверждены 996 тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксированы 5039 смертей от коронавируса, а общее число заражений COVID-19 достигло 346 878, передало вечером 4 августа агентство АПА со ссылкой на Оперштаб по профилактике коронавируса.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа за нарушение карантинных ограничений в Азербайджане были оштрафованы 89 человек, пришедших на свадьбы, еще 2,7 тысячи человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".