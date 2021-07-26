Власти Азербайджана потребовали привить не менее 80% сотрудников предприятий

26 июля 2021, 17:44

Не менее 80% сотрудников госорганов, служб жизнеобеспечения, объектов здравоохранения, общепита в Азербайджане к 1 сентября должны получить первую дозу вакцины против коронавируса. До 1 октября им необходимо пройти вакцинацию двумя дозами или иметь сертификат об иммунитете против коронавирусной инфекции, постановило сегодня правительство страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля кабмин Азербайджана продлил до 1 сентября срок карантина. В этот период на выходных не будет работать общественный транспорт, включая Бакинский метрополитен, запрещено проводить массовые мероприятия, посещать театры, кинотеатры и концертные залы. Также закрытыми остаются сухопутные границы, при этом 25 июля власти Азербайджана продлили срок временного пребывания в в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства до отмены ограничений на пересечение границы, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Кабинет министров Азербайджана 26 июля внес изменения в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений". Не менее 80% сотрудников государственных органов, а также работников ряда отраслей обязаны до 1 сентября получить первую дозу вакцины против COVID-19, а до 1 октября - вторую дозу вакцины либо иметь сертификат об иммунитете против COVID-19, следует из документа, поступившего корреспонденту "Кавказского узла".

Обязательство о вакцинации сотрудников распространяется на медицинские и фармацевтические, научные и образовательные учреждения, предприятия коммунального обслуживания, транспорта, логистики и коммуникаций, торговли и общественного питания, туризма. Кроме этого, 80% сотрудников должны быть привиты в компаниях, которые занимаются финансовой, страховой, дизайнерской, полиграфической деятельностью, ремонтом всех видов машин и оборудования, компьютеров, предметов личного пользования, бытовых товаров, услугами по покупке и продаже недвижимости, проектированием и предоставлением технических консультаций и др. Также требование о вакцинации распространяется на предприятия сферы услуг, занимающиеся консалтингом, бухучетом и приюты для животных, отмечается в постановлении.

Паспорт COVID-19 (подтверждение о вакцинации или сертификате об иммунитете) должны будут иметь все студенты высших и средних специальных учебных заведениях старше 18 лет. Посещать заведения общественного питания, гостиницы, крупные торговые центры жителям Азербайджана старше 18 лет будет разрешено только при наличии паспорта COVID-19, говорится в документе.

Власти связали эти меры с заботой о здоровье населения в условиях пандемии. "Полный выход из пандемии возможен только при условии вакцинации", - заявил на брифинге, который транслировался по общественному телевидению, член оперштаба при кабинете министров, помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

По его словам, никакой опасности для населения вакцинация не несет. "В Азербайджане вакцинированы 4,5 миллиона человек, и никакой угрозы ни у кого не возникло", - сказал помощник главы Азербайджана.

99% процентов умерших от коронавируса с момента начала вакцинации, 18 января, не были привиты, указал член оперштаба. Тем, кому по состоянию здоровья вакцинация противопоказана, будут выданы соответствующие сертификаты, отметил Мовсумов.

По его словам, введение новых ограничений пока не планируется. "Однако, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, мы будем вынуждены пойти на ограничения. Потому что люди умирают, больницы переполняются", - заявил помощник президента Азербайджана.

Азербайджан пока не рассматривает открытие сухопутных границ Азербайджана, подчеркнул Мовсумов.

Желающие вернуться в Азербайджан граждане этой страны размещаются на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С конца января по начало апреля обитателей лагеря перестали регулярно переправлять в Азербайджан, но в этот период возобновилось регулярное авиасообщение с Азербайджаном. На 7 июля в лагере оставались 60 человек.

По его словам, при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом планируется открыть театры и кинотеатры, но посетить их смогут лишь зрители с паспортами COVID-19.

Рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане в последние дни констатировала руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединенного управления территориальными медицинскими подразделения Ягут Гараева.

В конце июня процент заражения снизился до 1% (от числа сделанных тестов за сутки), однако в последние дни это показатель возрос до 5%. "Это серьезный рост", - сказала Гараева.

Паспорта COVID-19 в Азербайджане существуют в электронном виде и могут распечатываться. Информация о вакцинации и перенесенном заболевании c QR-кодом загружается на мобильное приложения e-TƏBİB и может предъявляться по требованию. Пользователи могут предъявлять их и в распечатанном виде, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В Азербайджане за последние сутки выявлено 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 80 человек выздоровели, трое больных COVID-19 умерли, сообщил сегодня Оперативный штаб при кабинете министров. С начала пандемии было выявлено 340 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 136 человек вылечились, 5009 - скончались, лечение проходят 3570 пациентов. Первую дозу вакцины получили 2 654 273 человек, обе дозы - 1 910 056, говорится в сообщении оперштаба.

В стране применяют вакцины Coronovac (китайской компании Sinovac), AstraZeneca, Pfizer и Sputnik V, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Азербайджана.

О том, какие вакцины используются на Южном Кавказе и какие результаты ожидаются, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку" Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".