60 человек ждут возвращения в Азербайджан в дагестанском лагере

07 июля 2021, 16:57

Азербайджанская сторона приняла 1 июля всех обитателей пункта временного размещения в Дагестане, где они ожидали возвращения на родину, но за несколько дней в лагерь приехали новые 60 человек, сообщил сегодня представитель МЧС Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан граждане этой страны размещаются на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С конца января по начало апреля обитателей лагеря перестали регулярно переправлять в Азербайджан, но в этот период возобновилось регулярное авиасообщение с Азербайджаном. К 20 июня в лагере оставались 400 человек, сообщила администрация района. 26 июня из Дагестана в Азербайджан отбыла группа из 110 азербайджанцев.

По состоянию на 6 июля в пункте временного размещения граждан Азербайджана, развернутом в лагере "Огонек", находились 60 человек, рассказал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" представитель Главного управления МЧС России по Дагестану. По его словам, в лагерь продолжают прибывать люди, желающие пересечь российско-азербайджанскую сухопутную границу.

30 июня и 1 июля из лагеря "Огонек" были вывезены все обитатели пункта временного размещения, но после 1 июля в лагерь прибыли 60 человек, сообщил сотрудник ведомства. По его словам, количество приезжающих в лагерь людей растет. "Пока этот лагерь [пункт временного размещения] будет функционировать, туда будут прибывать [люди], потому что о нем знают на всей территории России", - рассказал представитель министерства.

Сотрудник МЧС Дагестана затруднился назвать дату следующей отправки граждан Азербайджана через границу, так как ее определяет азербайджанская сторона.

Сроки возобновления возможности попасть в Азербайджан из России по сухопутной границе пока неизвестны, указал руководитель "Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов БИЗ (МЫ)" Афиг Аллахвердиев. По его словам, к нему поступают обращения обитателей лагеря и почти во всех этих обращениях граждане Азербайджана просят помочь им в оформлении каких-либо документов, чтобы пересечь границу. Аллахвердиев отметил, что воздушная граница между странами открыта, и из Москвы в Баку можно добраться на самолёте. При этом у тех, кто решил отправиться в Азербайджан воздушным путем, проверяют сертификаты о вакцинации, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Граждане России могут беспрепятственно перейти сухопутную границу и попасть к себе на родину, поэтому необходимости формирования групп и вывоза по расписанию российских граждан с приграничной азербайджанской территории нет, сообщил, в свою очередь, корреспонденту "Кавказского узла" представитель Миннаца Дагестана Гарун Давыдов.

Каждый россиянин, который пересёк российско-азербайджанскую сухопутную границу, проходит ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, рассказал Давыдов. Чиновник подчеркнул, что возможность пересечь границу с азербайджанской стороны и попасть в Россию имеют только граждане России.

В видеосюжете "Кавказского узла" показаны условия пребывания азербайджанцев в дагестанском лагере. Жители "Огонька" не жалуются на быт, однако хотят как можно быстрее вернуться домой.

Напомним, что проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".