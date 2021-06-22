Власти Азербайджана решили смягчить ковидные ограничения

22 июня 2021, 12:25

С 1 июля в Азербайджане отменяется запрет на проведение свадебных торжеств, помолвок и дней рождения. В таких мероприятиях смогут участвовать до 150 человек, а проходить торжества будут под контролем МВД, Агентства пищевой безопасности и Налоговой службы, постановил кабмин.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Азербайджана постепенно ослабляют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 31 мая в стране отменен масочный режим, возобновлены междугородние автобусные рейсы и работа бакинского метро. 10 июня в Азербайджане возобновили работу мечети и торговые центры.

Снятие запрета на массовые мероприятия обусловлено улучшением эпидемиологической ситуации в Азербайджане. При этом ряд ограничений для участников таких мероприятий сохраняется. В частности, их число не должно превышать 150 человек, гости старше 18 лет должны иметь справки о вакцинации или документы, подтверждающие наличие антител к COVID-19. Такие же требования будут предъявляться к 80 процентам персонала, который обслуживает гостей, следует из постановления кабинета министров Азербайджана, поступившего сегодня "Кавказскому узлу".

Поправки были внесены в постановление кабмина "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений". Они утверждены премьер-министром страны Али Асадовым.

Информация о помещении, где будет проводиться мероприятие, его вместимости, персонале, датах должна быть размещена на правительственном портале (icaze.e-gov.az) не позднее, чем за пять дней до торжества. Все мероприятия c числом участников от 50 до 150 человек будут проходить под контролем МВД, Агентства пищевой безопасности и нНалоговой службы Азербайджана. В случае нарушений заведение, где проводится мероприятие, будет оштрафовано на сумму до 5 тысяч манатов (3 тыс. долларов).

Решение кабмина обрадовало рестораторов. "Мы на свой страх и риск предоставляли место для проведения свадеб. Людям неудобно было отказывать. Но мы в общем-то закон не нарушали: накрывали столы не на 12-16 человек, а на шесть человек, как обычно рассаживаются люди в ресторанах. Невеста приходила не в венчальном платье, а в обычном вечернем. Жених и невеста прибывали без кортежа. Гостей бывало по 50-60 человек, хотя у нас обычно на свадьбах присутствуют не менее 200 человек. То есть все это делалось, чтобы свадьба прошла незаметно. Иначе полиция могла наложить крупный штраф. Сейчас, наконец, мы сможем легально проводить свадьбы", - сказал на условиях анонимности один из бакинских рестораторов.

Владелец дома торжеств в спальном районе Баку считает, что снятие запрета на проведение свадеб необоснованно задерживалось. "Ведь другие кафе и рестораны работали, причем посадочные места в полной мере заполнялись. А мы не могли работать. Хотя у нас больше возможностей для соблюдения социальной дистанции. У нас, например, зал на 400 мест, и мы могли проводить свадьбы на 150-200 человек. Это решение [кабмина] радует и нас, и людей, которые хотят провести свадьбу. Мы каждый месяц составляли списки в надежде на разрешение. На июль у нас уже забронировано 14 торжеств", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане к 21 июня было выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 49 больных выздоровели, один скончался. Общее число инфицированных достигло 335 521. За период пандемии 329 599 человек выздоровели, 4 963 - умерли, 959 активных больных продолжают лечение, сообщили в объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".