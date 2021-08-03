Почти 90 участников массовых свадеб оштрафованы в Азербайджане

03 августа 2021, 09:35

За нарушение карантинных ограничений в Азербайджане оштрафованы 89 человек, пришедших на свадьбы, еще 2,7 тысячи человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", с 1 июля в Азербайджане смягчены ограничения для проведения свадебных торжеств, помолвок и дней рождения. Сейчас в таких мероприятиях могут участвовать до 150 человек, но гости старше 18 лет должны иметь справки о вакцинации или документы, подтверждающие наличие антител к COVID-19. Проходить торжества должны под контролем МВД, Агентства пищевой безопасности и Налоговой службы.

22 июля правительство Азербайджана продлило срок карантина до 1 сентября. В связи с этим в выходные не работает общественный транспорт, включая Бакинский метрополитен, запрещено проводить массовые мероприятия, посещать театры, кинотеатры и концертные залы. Кроме того, 26 июля власти страны потребовали привить не менее 80% сотрудников предприятий.

2 августа сотрудники полиции, Агентства продовольственной безопасности и Налоговой службы проверили условия проведения 288 свадебных торжеств в Азербайджане, сообщила пресс-служба МВД.

В результате за нарушение правил карантина 89 человек были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), один человек арестован по этой же статье, возбуждено уголовное дело.

Из-за отсутствия паспорта COVID-19 2736 человек не были допущены на торжества, информирует сегодня АПА.

Напомним, аналогичные рейды представители властей провели 24 июля, посетив места проведения 244 свадебных торжеств. За нарушение карантина против одного человека было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК Азербайджана (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов), еще один человек был арестован по статье 211 КоАП, 89 человек оштрафованы по этой же статье, а 1562 человека не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.

По данным властей на 2 августа, в стране за сутки был выявлен 431 случай заражения коронавирусом, 139 человек вылечились, а три пациента скончались. Всего с начала пандемии коронавирус в Азербайджане был зафиксирован у 344 951 человека, 333 267 из них вылечились, 5030 умерли. Данные оперштаба на 3 августа, по состоянию на 09.30 мск, не опубликованы.

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