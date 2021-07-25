Полиция отчиталась о наказании организаторов массовых свадеб в Азербайджане

25 июля 2021, 15:38

Почти 90 владельцев дворцов бракосочетаний и организаторов массовых свадеб оштрафованы в Азербайджане за нарушение правил карантина, один человек арестован, а против еще одного возбуждено уголовное дело, рапортовало МВД об итогах проведенных в стране рейдов.

Как писал "Кавказский узел", с 1 июля в Азербайджане смягчены ограничения для проведения свадебных торжеств, помолвок и дней рождения. В таких мероприятиях могут участвовать до 150 человек, но гости старше 18 лет должны иметь справки о вакцинации или документы, подтверждающие наличие антител к COVID-19. Проходить торжества должны под контролем МВД, Агентства пищевой безопасности и Налоговой службы, постановило правительство страны.

24 июля сотрудники МВД, Агентства по пищевой безопасности и Государственной налоговой службы провели рейды в 185 дворцах торжеств и 59 частных домовладениях в Баку и регионах страны, сообщила пресс-служба МВД.

Представители властей посетили места проведения 244 свадебных торжеств. В результате за нарушение правил особого карантинного режима против одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК Азербайджана (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов), еще один человек арестован в административном порядке по статье 211 КоАП (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), пишет сегодня со ссылкой на сообщение министерства haqqin.az.

Кроме того, 89 человек оштрафованы по статье 211 КоАП, материалы по еще двум людям направлены в суд для рассмотрения, а 1562 человека не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов, информирует агентство.

В частности, полицейскими в Саатлинском районе были выявлены нарушения на свадебном торжестве во дворце бракосочетания "Хаял". Там на церемонию были допущены 168 гостей при лимите в 150. Силовики провели разъяснительные беседы с инициаторами свадьбы и гостями, а собранные материалы об арендаторе дворца бракосочетаний направлены в районный суд, сообщает сегодня "Sputnik Азербайджан".

В городе Масаллы оштрафованы владельцы помещений и организаторы свадеб, также нарушившие правила карантина. В Ленкоранском районе страны нарушения найдены на двух торжествах в заведениях "Гянджлик" и "Борадигях", где число гостей также превышало разрешенный лимит.

Владельцы заведений оштрафованы на 4000 манатов (2360 долларов), организаторы свадеб - на 400 манатов (236 долларов), информирует издание.

По данным оперштаба на вечер 24 июля, в Азербайджане выявлены 340 057 случаев заражения коронавирусом, из них 412 – за сутки. С начала пандемии в стране вылечились от коронавирусной инфекции, 331 907 человек, в том числе 125 за сутки, умерли 5002, сообщил 24 июля Trend.

Вакцинацию от коронавируса прошли в стране к вечеру 24 июля 55 286 человек за сутки, из них 17 785 получили первую прививку, 37 501 - вторую. Общее количество вакцинированных по стране составило 4 516 987. Из них первую дозу вакцины получили 2 634 015 человека, вторую – 1 882 972 человекa, уточнило агентство.

Напомним, 22 июля кабмин Азербайджана продлил до 1 сентября срок карантина. Так, по субботам и воскресеньям в стране по-прежнему не будет работать общественный транспорт, включая Бакинский метрополитен. Остаются в силе и другие ограничения, в том числе масочный режим. Запрещено проводить массовые мероприятия, посещать театры, кинотеатры и концертные залы. Кроме того, до 1 сентября остаются закрытыми сухопутные границы страны.

О том, какие вакцины используются на Южном Кавказе и какие результаты ожидаются, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".