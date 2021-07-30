Одобрены проекты малых ГЭС в Кабардино-Балкарии и Чечне

30 июля 2021, 22:30

Научно-технический совет Единой энергетической системы одобрил проекты малых ГЭС Псыгансу на реке Черек в Кабардино-Балкарии и Башенной на реке Аргун в Чечне. До начала строительства эти проекты должны пройти государственную экспертизу.

Проекты малых гидроэлектростанций Псыгансу и Башенная рассмотрел сегодня Научно-технический совет Единой энергетической системы и признал основные технические решения проектов обоснованными.

Малую ГЭС Псыгансу планируется построить на притоке Терека реке Черек. Станция станет четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС крупнейшего энергокомплекса Кабардино-Балкарии. Проектная мощность МГЭС Псыгансу составляет 23,4 мегаватт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 87,1 миллионов киловатт-час. Конструктивной особенностью станции является отсутствие плотины и водозаборных сооружений, что позволит снизить стоимость строительства. Новая малая ГЭС будет использовать воду, уже отработавшую на турбинах трех находящихся выше станций каскада и очищенную от переносимого рекой песка, сообщило сегодня "РусГидро".

Малую ГЭС Башенную планируется построить на реке Аргун. ГЭС станет первой гидроэлектростанцией ПАО "РусГидро" на территории Чечни. Проектная мощность гидроэлектростанции составляет 10 мегаватт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 45 миллионов киловатт-час. Станция будет создана по деривационной схеме, без строительства высотной плотины и затопления земель, говорится в сообщении на сайте компании.

РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа, где существуют наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. В ее рамках введены в эксплуатацию малые ГЭС Верхнебалкарская в Кабардино-Балкарии, Усть-Джегутинская в Карачаево-Черкесии и Барсучковская на Ставрополье, возводятся две Красногорские малые ГЭС в Карачаево-Черкесии. Проекты строительства новых ГЭС будут направлены на госэкспертизу. отмечается в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС началось в 1993 году, однако было приостановлено. Аушигерская ГЭС была введена в промышленную эксплуатацию в 2006 году, Кашхатау ГЭС - в 2010 году, а Зарагижская ГЭС - в 2016 году. Суд удовлетворил иск Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства и обязал "РусГидро" компенсировать ущерб, нанесенный биоресурсам Кабардино-Балкарии в 2012-2016 годах деятельностью каскада ГЭС. В 2019 году компания "РусГидро", исполняя решение суда о компенсации ущерба, начала выпускать в Терек мальков каспийского лосося.