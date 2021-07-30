30 июля 2021, 22:30

Одобрены проекты малых ГЭС в Кабардино-Балкарии и Чечне

Научно-технический совет Единой энергетической системы одобрил проекты малых ГЭС Псыгансу на реке Черек в Кабардино-Балкарии и Башенной на реке Аргун в Чечне. До начала строительства эти проекты должны пройти государственную экспертизу.

Проекты малых гидроэлектростанций Псыгансу и Башенная рассмотрел сегодня Научно-технический совет Единой энергетической системы и признал основные технические решения проектов обоснованными.

Малую ГЭС Псыгансу планируется построить  на притоке Терека реке Черек. Станция станет четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС крупнейшего энергокомплекса Кабардино-Балкарии. Проектная мощность МГЭС Псыгансу составляет 23,4 мегаватт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 87,1 миллионов киловатт-час. Конструктивной особенностью станции является отсутствие плотины и водозаборных сооружений, что позволит снизить стоимость строительства. Новая малая ГЭС будет использовать воду, уже отработавшую на турбинах трех находящихся выше станций каскада и очищенную от переносимого рекой песка, сообщило сегодня "РусГидро".

Малую ГЭС Башенную планируется построить на реке Аргун. ГЭС  станет первой гидроэлектростанцией ПАО "РусГидро" на территории Чечни. Проектная мощность гидроэлектростанции составляет 10 мегаватт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 45 миллионов киловатт-час. Станция будет создана по деривационной схеме, без строительства высотной плотины и затопления земель, говорится в сообщении на сайте компании.

РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа, где существуют наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. В ее рамках введены в эксплуатацию малые ГЭС Верхнебалкарская в Кабардино-Балкарии, Усть-Джегутинская в Карачаево-Черкесии и Барсучковская на Ставрополье, возводятся две Красногорские малые ГЭС в Карачаево-Черкесии. Проекты строительства новых ГЭС будут направлены на госэкспертизу. отмечается в сообщении. 

Как писал "Кавказский узел", строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС началось в 1993 году, однако было приостановлено. Аушигерская ГЭС была введена в промышленную эксплуатацию в 2006 году, Кашхатау ГЭС - в 2010 году, а Зарагижская ГЭС - в 2016 году. Суд удовлетворил иск Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства и обязал "РусГидро" компенсировать ущерб, нанесенный биоресурсам Кабардино-Балкарии в 2012-2016 годах деятельностью каскада ГЭС. В 2019 году компания "РусГидро", исполняя решение суда о компенсации ущерба, начала выпускать в Терек мальков каспийского лосося. 

Примечание:

"Власти анонсировали ужесточение контроля за оплатой света и газа в СКФО", "Зарагижская ГЭС введена в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии", "ГЭС Кабардино-Балкарии в 2014 году снизили выработку электроэнергии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 июля 2021, 21:52

30 июля 2021, 21:25

30 июля 2021, 21:00

30 июля 2021, 20:50

  • Задержан бывший глава Дербентского района Дагестана

    Бывший глава Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев задержан силовиками спустя два дня после перевода под домашний арест. Шихиев подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил глава Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

30 июля 2021, 20:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи