Власти анонсировали ужесточение контроля за оплатой света и газа в СКФО

30 июля 2021, 13:57

Минэкономразвития и Минэнерго разработали схему решения проблемы неплатежей за электричество и газ в регионах Северного Кавказа, заявил вице-премьер Александр Новак. Пилотный проект решено запустить в Ингушетии и Дагестане.

"Кавказский узел" сообщал, что компания "Газпром" считает бизнес по сбыту газа и газораспределению в Дагестане убыточным. Компания хочет оставить за собой только оптовые поставки, а остальные функции готова передать единому оператору, заявил в начале 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Министерство энергетики выступило против.

"Газпром", в частности, недоволен невозможностью установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, проблемами с платежами за газ от потребителей, воровством газа путем незаконных врезок и искажением показаний счетчиков. Попытки устранить врезки и улучшить платежную дисциплину потребителей "не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана", заявил глава "Газпрома". Долги регионов Северо-Кавказского федерального округа составляют большую часть общероссийского долга перед "Газпромом" - по данным на апрель, 99,2 миллиарда рублей из 178,4 миллиарда. За 2020 год долги потребителей выросли, причем основной прирост задолженности сформировался в Дагестане - 4,1 млрд рублей.

Минэкономразвития вместе с Минэнерго подготовили модель, которая, как рассчитывают чиновники, поможет улучшить платежную дисциплину потребителей электроэнергии и газа на Северном Кавказе. Пока готовится пилотный проект, который будет запущен на три-пять лет в трех регионах, среди которых Дагестан и Ингушетия. Программа должна быть утверждена до 1 сентября, сообщил сегодня вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"Минэкономразвития представило вместе с Минэнерго модели, как обеспечить полноту платежей и сборов платежей, потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях", - сказал он.

В пилотных регионах планируется создать расчетные центры, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета. "Это будет такая совокупная общая программа, в которой будет участвовать регион, сетевые компании, "Россети" и "Межрегионгаз", и, соответственно, со стороны федеральных органов власти: Минэкономразвития, Минэнерго и министерство по делам ЖКХ", - отметил Новак.