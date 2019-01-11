Выпуск рыбной молоди в воду. Фото пресс-службы Западно-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, http://zkturr.ru/news/2019-01-10-2413

11 января 2019, 16:35

"РусГидро" занялось компенсацией ущерба экологии Кабардино-Балкарии

Компания "РусГидро", исполняя решение суда о компенсации ущерба от эксплуатации Нижне-Черекских ГЭС, начала выпускать в Терек мальков каспийского лосося.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2016 года кабардино-балкарский филиал "РусГидро" совместно с Западно-Каспийским территориальным управлением Росрыболовства выпустил более 110 тысяч мальков русского осетра и каспийского лосося в Терек и его притоки.

Суд удовлетворил иск Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства и обязал "РусГидро" компенсировать ущерб, нанесенный биоресурсам Кабардино-Балкарии в 2012-2016 годах, сообщило ведомство. Какой суд вынес это решение и в какой день, не уточняется.

По мнению специалистов, для восстановления поголовья рыбы необходимо выпустить 4267500 экземпляров молоди рыб каспийского лосося. "РусГидро" уже в январе должно выпустить в Терек 70 тысяч мальков, а всего в этом году - 320 тысяч, говорится в сообщении ведомства от 10 января.

Строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС (Кашхатау ГЭС и Аушигерская ГЭС), которые, по мнению Росрыболовства, наносят ущерб биоресурсам Терека, началось в 1993 году, однако было приостановлено. Аушигерская ГЭС была введена в промышленную эксплуатацию в 2006 году, Кашхатау ГЭС - в 2010 году, сообщается на официальном сайте "РусГидро". О решении суда по иску Росрыболовства и о начале выпуска мальков в Терек там по состоянию на 16:35 мск не говорится.

Примечание:

"Суд обязал "Водоканал" Махачкалы прекратить сброс неочищенных отходов в море", "Жители поселка в Махачкале добились ликвидации свалки", "68 жителей Дербента включены в списки пострадавших от наводнения".

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