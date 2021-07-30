Задержан бывший глава Дербентского района Дагестана

30 июля 2021, 20:50

Бывший глава Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев задержан силовиками спустя два дня после перевода под домашний арест. Шихиев подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил глава Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев и сотрудник Дербентского отдела Росреестра Эльман Наврузалиев были обвинены в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей. По информации местного издания "Черновик", всего в деле 22 фигуранта. Фуад Шихиев и другие обвиняемые были задержаны в конце июля 2020 года. Защита отметила, что все остальные обвиняемые были переведены под домашний арест, однако Шихиеву суд в Махачкале 28 мая продлил срок содержания под стражей до 28 июля.

Суд изменил меру пресечения бывшему главе Дербентского района Дагестана Фуаду Шихиеву, он был переведен из СИЗО под домашний арест, сообщил 28 июля "Черновик".

Сегодня Шихиев был вновь задержан, сообщил председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. "В Следственном комитете Дагестана вновь задержан бывший глава Дербентского района Фуад Шихиев.На этот раз ему инкриминируют статью 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Это было ожидаемо, так как, не сумев доказать предыдущие претензии с продажей земельных участков, решили хоть эту 286 статью ему инкриминировать", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Статья 286 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На сайте управления СКР по Дагестану на 20:20 мск не содержится информации о задержании Шихиева. Комментариями Фуада Шихиева или его официальных представителей "Кавказский узел" не располагает.

Причиной уголовного преследования Шихиева стали его усилия по возвращению в собственность Дербентского района незаконно изъятых земельных участков, заявил ранее "Кавказскому узлу" Шамиль Хадулаев. По его мнению, Шихиев изначально предполагал, что наживет врагов, которые захотят ему отомстить, но надеялся на защиту со стороны республиканских властей. В итоге защиты Шихиев не получил, указал Хадулаев. По его мнению, уголовное дело в отношении Шихиева является заказным.

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