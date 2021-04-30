Нариман Гаджиев. Фото Елена Синеок, ЮГА.ру https://www.yuga.ru/photo/2046.html

30 апреля 2021, 00:27

Дело Наримана Гаджиева дошло до суда

Прокуратура передала в суд дело бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, обвиненного в махинациях с финансированием съемок документальных фильмов. 

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Минпечати и информации Дагестана Нариман Гаджиев сообщил 11 ноября 2019 года на своей странице в соцсети Facebook, что находится в словенской тюрьме. Российская дипмиссия подтвердила арест Гаджиева по обвинению в хищении бюджетных средств. 12 февраля прокуратура отчиталась о его экстрадиции. , а также сообщила, что Гаджиев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных документов.

По версии следствия, в 2012 году он пообещал обеспечить победу на аукционе знакомому, который зарегистрировал коммерческую организацию для участия в аукционе. Впоследствии министр заключил с  генеральным директором компании семь государственных контрактов на создание документальных фильмов. Руководитель компании отчитался о создании фильмов в министерство по информационной политике и массовым коммуникациям региона, предоставив поддельные акты сдачи-приемки выполненных работ, так как работу сделал другой человек и за меньшую, чем указано в документах, плату, полагают следователи. В результате этих махинаций из бюджета была похищено свыше 2 миллионов рублей, утверждает следствие. 

Бывший министр обвиняется по статьям о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подделке официального документа (часть 2 статьи 327 УК РФ), его дело  направлено в Советский районный суд  Махачкалы, сообщила сегодня прокуратура республики на своем сайте. 

Отметим, максимальное наказание по этим статьям - до 10 лет лишения свободы.

Перед судом предстанет бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев, информировал РИА "Дербент".

Нариман Гаджиев с июля 2011 года по сентябрь 2012 года возглавлял РИА "Дагестан". В сентябре 2012 года был назначен министром по информационной политике и массовым коммуникациям республики, ушел с поста в 2013 году, когда главой Дагестана стал Рамазан Абдулатипов.

Комментариев Наримана Гаджиева или его представителей относительно обвинительного заключения не поступало.

"Кавказский узел" отслеживает новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, которые сопровождаются увольнением чиновников, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Дело Муслима Даххаева дошло до суда", "Арестован руководитель оператора по вывозу мусора в Махачкале", "Начальник управления соцзащиты в Дагестане обвинена по делу о хищении 50 миллионов".

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