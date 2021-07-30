Глава Цунтинского района Дагестана освобожден под залог

30 июля 2021, 15:47

Верховный суд Дагестана выпустил под залог в миллион рублей временно отстраненного от должности главу Цунтинского района Шамиля Магомедова, который был арестован по делу о получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", руководитель администрации Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов 18 апреля был задержан на двое суток по делу о взятке. Магомедов подозревается в получении 980 000 рублей взятки за покровительство двум компаниям при выполнении муниципальных контрактов. 21 апреля он был арестован, а 4 июня - временно отстранен от должности.

Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения отстраненному главе Цунтинского района Шамилю Магомедову, арестованному по делу о крупной взятке, сообщила пресс-служба суда. "Верховный суд смягчил меру пресечения временно отстранённому от должности главе Цунтинского района Магомедову, который ранее Советским районным судом Махачкалы был арестован по делу о получении взятки. Суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 миллион рублей", - сообщил сегодня "Интерфакс".

Магомедов освобожден под залог с рядом ограничений, проинформировали сегодня "Махачкалинские известия" со ссылкой на пресс-службу суда.

В июле Советский районный суд Махачкалы продлил арест Магомедова на два месяца. Постановление районного суда было обжаловано в Верховном суде республики, сообщил 29 июля "Черновик".

На сайте Верховного суда Дагестана на 15:30 мск не содержится информации о смягчении меры пресечения Шамилю Магомедову.

Шамиль Магомедов возглавил Цунтинский район Дагестана в 2018 году. 27 июля районной администрации был представлен новый исполняющий обязанности главы района - Ахмед Гамзатов, следует из информации на сайте Цунтинского района.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля в селе Кидеро произошла массовая драка между сторонниками и оппонентами Шамиля Магомедова. Один из участников конфликта стрелял из травматического оружия. Магомедов опроверг участие районных чиновников в конфликте. Во время конфликта серьезные травмы получил депутат местного собрания Магомед Джабуев. Представители района указали, что районные депутаты расколоты на две группы, одна из них инициирует проверку деятельности Магомедова.