19 июля 2021, 23:01

Предала огласке общественно значимую информацию – сообщила о неготовности районной больницы к приему больных коронавирусом

Деятельность в 2020 году

26 марта земский доктор, анестезиолог-реаниматолог центральной районной больницы города Калач-на-Дону Татьяна Ревва опубликовала видео , в котором рассказала о том, что в случае вспышки заболеваемости Covid-19 больница не будет готова к приему коронавирусных больных. В частности, Татьяна сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты, противочумных костюмов, необходимых респираторов, очков, кожного антисептика и аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, Татьяна обратила внимание на отсутствие важных реактивов для диагностики других заболеваний. Врач отметила, что ранее устно и письменно сообщала о проблемах руководству больницы.

Татьяна обратилась с заявлением о нехватке средств защиты в профсоюз «Альянс врачей». Скриншот заявления был опубликован в группе «Подслушано. Калач-на-Дону» в социальной сети Вконтакте. По словам Татьяны, после этого главный врач больницы Олег Кумейко стал угрожать подчиненной судом, обвинил ее в распространении недостоверной информации.

После обнародования информации о дефиците средств защиты больница начала закупать противочумные костюмы, респираторы, экраны и герметичные очки.

Коллеги и земляки выразили поддержку Татьяне Ревве и выступили с требованием увольнения главврача . 30 марта Кумейко выступил в эфире «Соловьев LIVE», где настаивал на том, что больница обеспечена всем необходимым и обвинил своего сотрудника в корыстных мотивах . 13 апреля «Альянс врачей» опубликовал видео, опровергающее заявления Кумейко . Аппараты ИВЛ в Калачевской больнице неисправны, используются после окончания допустимого срока эксплуатации и опасны для жизни и здоровья пациентов .

Ролик о неготовности Каланчевской больницы к эпидемии заинтересовал Следственный комитет , который начал проверку.

В декабре Волгоградский областной суд обязал выплатить Татьяне компенсацию за незаконное дисциплинарное взыскание со стороны главврача больницы .

Биография

Ревва Татьяна Сергеевна родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахская ССР).

Изучала анестезиологию и реаниматологию в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова.

Окончила Волгоградский государственный медицинский университет .

Воспитывает сына.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2019 года работала в Калачевской ЦРБ.

С 2021 года живет в Санкт-Петербурге, работает в НМИЦ имени Алмазова .

Председатель «Альянса врачей» в Волгоградской области .

Примечания