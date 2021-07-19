Татьяна Ревва. Фото Татьяны Реввы для "Кавказского узла"

19 июля 2021, 23:01

Татьяна Ревва

Предала огласке общественно значимую информацию – сообщила о неготовности районной больницы к приему больных коронавирусом

Деятельность в 2020 году

26 марта земский доктор, анестезиолог-реаниматолог центральной районной больницы города Калач-на-Дону Татьяна Ревва опубликовала видео 1, в котором рассказала о том, что в случае вспышки заболеваемости Covid-19 больница не будет готова к приему коронавирусных больных. В частности, Татьяна сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты, противочумных костюмов, необходимых респираторов, очков, кожного антисептика и аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, Татьяна обратила внимание на отсутствие важных реактивов для диагностики других заболеваний. Врач отметила, что ранее устно и письменно сообщала о проблемах руководству больницы.

Татьяна обратилась с заявлением о нехватке средств защиты в профсоюз «Альянс врачей». Скриншот заявления был опубликован в группе «Подслушано. Калач-на-Дону» в социальной сети Вконтакте. По словам Татьяны, после этого главный врач больницы Олег Кумейко стал угрожать подчиненной судом, обвинил ее в распространении недостоверной информации.

После обнародования информации о дефиците средств защиты 2 больница начала закупать противочумные костюмы, респираторы, экраны и герметичные очки.

Коллеги и земляки выразили поддержку Татьяне Ревве 3 и выступили с требованием увольнения главврача 4. 30 марта Кумейко выступил в эфире «Соловьев LIVE», где настаивал на том, что больница обеспечена всем необходимым и обвинил своего сотрудника в корыстных мотивах 5. 13 апреля «Альянс врачей» опубликовал видео, опровергающее заявления Кумейко 6. Аппараты ИВЛ в Калачевской больнице неисправны, используются после окончания допустимого срока эксплуатации и опасны для жизни и здоровья пациентов 7.

Ролик о неготовности Каланчевской больницы к эпидемии заинтересовал Следственный комитет 8, который начал проверку.

В декабре Волгоградский областной суд обязал выплатить Татьяне компенсацию за незаконное дисциплинарное взыскание со стороны главврача больницы 9.

Биография

Ревва Татьяна Сергеевна родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахская ССР).

Изучала анестезиологию и реаниматологию в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова.

Окончила Волгоградский государственный медицинский университет 10.

Воспитывает сына.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2019 года работала в Калачевской ЦРБ.

С 2021 года живет в Санкт-Петербурге, работает в НМИЦ имени Алмазова 11.

Председатель «Альянса врачей» в Волгоградской области 12.

Примечания

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Xx5J35-iOlU
  2. https://www.facebook.com/groups/alyansvrachey/permalink/612547046068334/?comment_id=612560109400361
  3. https://www.youtube.com/watch?v=bEC-r4YsiZw
  4. Петиция - https://www.change.org/p/министерство-здравоохранения-росcийской-федерации-мы-верим-татьяне-требуем-отставки-главного-врача-калачевской-црб-о-в-кумейко-24ecf90f-2b4f-4ee4-ab34-bf7177648497?signed=true&use_react=false&v2=false
  5. https://www.youtube.com/watch?v=ybYg_x0K5q0
  6. https://www.youtube.com/watch?v=rEMwg33hbFM
  7. https://www.youtube.com/watch?v=GGocUgsNd60
  8. https://twitter.com/dranastasy/status/1255416177611980803
  9. Калачевская ЦРБ выплатит компенсацию за дисциплинарное наказание своему врачу // Новости Волгограда, 3 декабря 2020 года
  10. https://www.facebook.com/profile.php?id=100049938797683&sk=about_life_events
  11. Ревва Татьяна Сергеевна // Отзывы про врачей - https://medlunka.ru/spb/revva-tatyana-sergeevna
  12. https://www.youtube.com/watch?v=GGocUgsNd60

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