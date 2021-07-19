19 июля 2021, 23:02

Боролся за права человека и свое достоинство – после многолетних попыток добился восстановления в гражданстве России

Деятельность в 2020 году

22 мая уроженец Сирии, черкес Аназор Арсланук принял присягу гражданина Российской Федерации в российском посольстве в Абхазии.

История отстаивания Аназором своих прав началась в 2011 году, когда он прибыл в Россию по студенческой визе как гражданин Сирии для обучения в Адыгейском госуниверситете. Мать Аназора, бывшая гражданка СССР, получила российское гражданство вместе со своими несовершеннолетними детьми в 1994 году. Аназор был вписан в паспорт матери в графу «дети», что автоматически дает ему право на российское гражданство; его старшая сестра получила российский паспорт в 1999 году .

Будучи в России, студент обращался в ОФМС России по Адыгее для получения внутреннего паспорта гражданина РФ, однако заявление органами было проигнорировано. Так же Аназор не получил разрешение на временное проживание. После окончания действия студенческой визы, он получил предписание покинуть территорию России в течение месяца. Из-за того, что транзитную визу ему также не выдали, при попытке выезда в Абхазию, был задержан на пограничном пункте.

19 мая 2017 года Адлерский районный суд вынес решение о его депортации в Сирию и направил в центр депортации города Гулькевичи для отправки в Сирию.

«Аназор не успел по объективным причинам получить российский паспорт. Уникальность процесса заключается в том, что российский суд вынес решение о депортации из России гражданина России» - так прокомментировала произошедшее адвокат Оксана Тренбач.

Благодаря распоряжению президента Абхазии, предоставившего Арслануку абхазское гражданство, он смог избежать депортации в Сирию и в ночь на 23 июля пересек российско-абхазскую границу.

Проживая в Абхазии, Аназор продолжил бороться за восстановление российского гражданства, подавал множество заявлений, прежде чем 14 мая 2020 года получил положительный ответ.

По мнению председателя «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края Аскера Сохта история борьба Аназора Арсланука является для других соотечественников примером того «как стоит вести себя человеку, избравшему путь домой».

Биография

Аназор Арсланук родился в 1994 году в Дамаске в семье абхаза и черкешенки .

С 2012 по 2017 год учился на инженерно-физическом факультете Адыгейского государственного университета.

Профессиональная и общественная деятельность

Был солистом Ансамбля народного танца «Нарт» и Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей».

В Абхазии работал официантом и рыбаком.

Примечания