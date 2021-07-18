Волгоградские пенсионеры пожаловались на трудности с получением QR-кодов

18 июля 2021, 15:27

Пожилые люди, не имеющие компьютеров и смартфонов, лишены возможности получить на сайте "Госуслуг" сертификаты о вакцинации, а сотрудники поликлиник и многофункциональных центров отказываются помочь в этом, пожаловались волгоградские пенсионеры.

Как писал "Кавказский узел", с 12 июля жители Волгоградской области при посещении "зон, свободных от COVID-19", должны предъявить паспорт и второй документ на выбор: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом, либо документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител, либо справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании коронавирусом. К "зонам, свободным от COVID-19", решено причислить те рестораны, кафе и другие заведения, где не менее 60% работников прошли вакцинацию или имеют документальное подтверждение наличия антител.

12 июня власти региона смягчили ограничения, введенные из-за пандемии, но уже 24 июня в связи с ростом числа случаев заражения губернатор Андрей Бочаров распорядился увеличить число коек для пациентов с COVID-19, усилить контроль за соблюдением масочного режима и максимально ограничить проведение массовых мероприятий. К 6 июля число ежедневных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло за месяц почти в 2,5 раза. С 12 июля в области закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также фудкорты в торговых и торгово-развлекательных комплексах.

О сложностях с получением сертификатов с QR-кодами рассказали корреспонденту "Кавказского узла" сами пожилые жители Волгоградской области. Так, жительница Краснооктябрьского района Волгограда, пенсионерка Евгения Полякова показала свой кнопочный телефон и объяснила, что у нее нет компьютера с выходом в сеть Интернета, и что она "вообще не знает, как этим всем пользоваться".

"Нам сказали, что этот сертификат с QR-кодом мы можем скачать и распечатать через сайт "Госуслуги". Но у меня нет Интернета. У меня простой телефон. Я даже смс-ки не умею посылать, что уж там говорить о сайтах. Я спросила в поликлинике, что мне делать. Ведь в Волгограде могут ввести требование везде QR-коды показывать. Я не смогу ни в Пенсионный прийти, ни в соцзащиту, да и в поликлинику, наверное, без него пускать не будут. Но там (в поликлинике) мне ничего не объяснили. Дали вот только бумажку (с информацией о сделанной прививке) без печати и подписи", - пожаловалась Евгения Полякова.

Пенсионер Сергей Викторович 16 июля пришел с женой в МФЦ за помощью в надежде, что сотрудники помогут им войти на сайт "Госуслуги" и распечатать сертификаты. Он пояснил, что у них с женой нет ни смартфонов, ни компьютера, и они не знают, как выйти в Интернет и распечатать сертификат с сайта.

"Она (сотрудница МФЦ) сказала, что не может мне ничем помочь, так как им запрещено входить в чужие аккаунты в "Госуслугах". А нам как быть теперь? Я не могу сына просить. У него нет на это времени", - сказал Сергей Викторович.

Мужчина пояснил, что он и его супруга дважды сделали прививки в волгоградской поликлинике №12. "Но нам там не дали сертификат. [...] Сказали, что могут дать справку. Но зачем нам справка? Мы на следующей неделе едем к сыну в Москву. Как мы там будем без этого QR-кода?" – посетовал 16 июля Сергей Викторович.

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, введенная в столице в конце июня. С 28 июня без них было невозможно попасть, в частности, в заведения общепита, кроме летних веранд. По словам Собянина, система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников. Об отмене QR-кодов в кафе с 19 июля заявили и власти Подмосковья, сообщило 16 июля РБК.

Супруга Сергея Викторовича, отказавшаяся назвать свое имя, охарактеризовала ситуацию с выдачей сертификатов как "бардак какой-то". "Неужели нельзя в поликлиниках выдавать? В СМИ трубят про то, что надо вакцинироваться, а свободного и простого доступа к сертификатам нет. Мы ограничены в своих правах. Не сможем в Москве даже в кафе сходить", - поделилась своим мнением пожилая женщина.

Жители Среднеахтубинского района Зинаида и Григорий Ященко показали корреспонденту "Кавказского узла" справки, которые они получили после второй прививки в районной поликлинике. В них указано название вакцины, две даты прививок, стоит печать поликлиники и подпись врача. "Мы собираемся погостить в Москве у сына и в Белгороде у родственников. И вот думаем, а сможем мы там эти справки использовать, если придется общественные места посещать? QR-кода-то в них нет. И как его получить, мы не знаем. У нас нет компьютера и Интернета", - пожаловалась Зинаида Ященко.

Пенсионерка из Волжского Антонина Свиридова собирается в сентябре отдохнуть с дочерью в санатории Кисловодска. Лечение в санатории им оплачивает внук, работающий на трубном заводе. Женщины прошли вакцинацию, но сертификатов с QR-кодом так и не получили.

"Мы люди бедные. У нас нет ни компьютера, ни принтера, ни тем более интернета. Почему сертификат можно получить только через сайт "Госуслуги"? Будем, конечно, внука просить, чтобы он помог нам. Но это не дело - беспокоить его, когда государство должно нам само предоставить эти сертификаты", - сказала Антонина Свиридова.

Юрист подверг сомнению законность введения QR-кодов

Жители области могут на выбор представлять или QR-коды, или сертификат из прививочного центра о прохождении вакцинации без QR-кода, или справку без QR-кода о перенесенном не более полугода назад заболевании COVID-2019, пояснила сотрудница пресс-службы аппарата губернатора Юлия Ермакова в ответе на запрос "Кавказского узла".

"Таким образом, получение такого кода не является обязательным требованием. Наличие одного из этих документов необходимо при посещении общественных мест, кафе, ресторанов, которые имеют статус "зоны, свободной от COVID-19", - подчеркнула Юлия Ермакова, добавив, что и документ с отрицательным анализом ПЦР-теста, полученным не ранее, чем за 72 часа до посещения заведения, "также позволяет посещать такие места".

Согласно части 3 статьи 55 Конституции России, права и свободы гражданина "могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты, в том числе, здоровья других лиц и обеспечения безопасности государства", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

В случае пандемии, как следует из этой статьи Конституции, государство "обязано провести ряд мер, в том числе и ограничивающих наши права и свободы", пояснил юрист. В своих доводах он также сослался на федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (от 21.12.1994 N 68-ФЗ).

"В то же время эти меры должны быть оптимальными и соразмерными. В данном случае власти обязаны предоставлять сертификаты с QR-кодами непосредственно в месте проведения вакцинации. Отправлять граждан на сайт "Госуслуги" недопустимо. Понятно, что не все вакцинированные имеют доступ в Интернет, особенно это касается пенсионеров", - сказал он.

Юрист усомнился в законности ограничений, связанных с необходимостью предъявления QR-кодов и сертификатов в общественных местах. "Этот вопрос требует проработки правозащитных организаций. С одной стороны, власти имеют право ограничивать население в период пандемий, с другой стороны, они иногда перегибают палку, как в случае с введением QR-кодов. Считаю эту меру чрезмерной", - сказал Сергей Иващенко.

По мнению юриста, региональные власти должны оказывать помощь гражданам, не имеющим возможности выхода в Интернет, в получении сертификатов с QR-кодами, независимо от того, действуют ли в регионе требования о предъявлении QR-кодов. В противном случае, по мнению Иващенко, "нарушаются конституционные права и свободы граждан", которые в случае отсутствия QR-кодов могут быть "существенно ограничены в правах, посещая города, где такие требования существуют".

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