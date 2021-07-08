QR-коды вводятся для посещения кафе в Волгоградской области

08 июля 2021, 19:08

Руководителям предприятий общепита и развлекательных заведений в Волгоградской области с 12 июля рекомендовано обеспечить вакцинацию до 60% сотрудников, а посетителям "зон, свободных от COVID-19", нужно будет подтверждать защиту от коронавируса QR-кодом.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня власти Волгоградской области смягчили ограничения, введенные из-за пандемии, разрешив открыть детские развлекательные центры при условии ограниченной наполняемости, а заведениям общепита позволили принимать посетителей в ночное время. Однако 24 июня в связи с ростом числа случаев заражения губернатор Андрей Бочаров распорядился увеличить число коек для пациентов с COVID-19, усилить контроль за соблюдением масочного режима и максимально ограничить проведение массовых мероприятий. К 6 июля число ежедневных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло за месяц почти в 2,5 раза.

Региональный оперативный штаб актуализировал документы, предусматривающие ковидные ограничения. "Актуализация коснется работы культурных и развлекательных заведений, предприятий общепита - часть из них станет "зоной, свободной от COVID-19", остальные смогут продолжить работу с ограничениями", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Волгоградской области.

Так, с 12 июля ресторанам, кафе и другим заведениям общепита будет запрещено принимать посетителей в зале в период с 0.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос. Будут закрыты детские развлекательные центры, а также фудкорты и детские игровые комнаты в торговых-развлекательных центрах. Несовершеннолетние смогут находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Работодателям будет рекомендовано каждые 15 календарных дней тестировать не менее 10% сотрудников на COVID-19, а также перевести на дистанционный режим работы тех, кто не прошел вакцинацию, говорится в сообщении администрации.

Кроме того, с 12 июля "зонами, свободными от COVID-19" станут те заведения, где не менее 60% работников прошли вакцинацию или имеют документальное подтверждение наличия антител. Такие заведения смогут работать без введения дополнительных ограничений. "В свою очередь, посетители заведений должны предъявить паспорт и второй на выбор: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справка о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании", - проинформировала администрация Волгоградской области.

На сегодня в регионе насчитывается 64 446 заразившихся коронавирусом. За период пандемии 59 912 из них выздоровели, 1572 - умерли, следует из данных оперативного штаба Волгоградской области.

За последний месяц еженедельно выявляется порядка 1000 новых случаев коронавирусной инфекции (на 40-45% больше, чем в мае), около 460 случаев внебольничных пневмоний (на 35-40% больше, чем в мае), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области.

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