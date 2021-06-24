Uостиница в здании ж/д вокзала «Краснодар-1». Фото Елены Синеок, Юга ру

24 июня 2021, 14:21

Власти Кубани анонсировали ужесточение ограничений для туристов

С 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа - с сертификатом о вакцинации, сообщил сегодня губернатор.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края до 25 июня продлили действие режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. При этом курортный сезон в крае открылся еще 1 мая, на месяц раньше обычного, и чиновники мотивировали это решение благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии на черноморских курортах Краснодарского края был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. За неделю с 12 по 18 июня заболеваемость коронавирусом там выросла на 13%, тогда как в других районах Краснодарского края рост составил только 4%, указал Роспотребнадзор. В связи с ростом числа заразившихся COVID-19 на Кубани введена обязательная вакцинация для тех, кто работает с людьми.

Гостиницы, дома отдыха и пансионаты в Краснодарском крае с июля будут принимать гостей только при наличии отрицательного теста на коронавирус, либо документа, подтверждающего вакцинацию, сообщил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев. "Приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерей только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

С 1 августа противоэпидемические меры в регионе будут еще ужесточены. "Будем принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", - привел слова губернатора "Интерфакс".

Кондратьев объяснил данные решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. "Мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", - процитировало его слова ТАСС.

За последние сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвержден у 123 человек, умерли 17 пациентов. с начала пандемии коронавирус выявлен у 50 926 человек, 3 313 человек умерли, следует из сегодняшней информации на сайт стопкоронавирус.рф.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"В кубанских госпиталях ввели 500 дополнительных мест для пациентов с COVID-19", "УФАС не сочло нарушением повышение цен на курортах Кубани", "Режим повышенной готовности продлен на Кубани".

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