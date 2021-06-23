Обязательная вакцинация от коронавируса введена на Кубани

23 июня 2021, 11:06

Краснодарский край стал сегодня первым регионом юга России, где введена обязательная вакцинация от COVID-19 для большинства работников сфер туризма, образования, торговли, общественного питания и транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще 21 июня анонсировал введение обязательной вакцинации. По его словам, об этом попросили руководители ведущих больниц Краснодарского края и инфекционисты, обеспокоенные ростом числа заражений с 16 июня.

Власти Краснодарского края до 25 июня продлили действие режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. При этом курортный сезон в крае открылся еще 1 мая, на месяц раньше обычного, и чиновники мотивировали это решение благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии на черноморских курортах Краснодарского края был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. За неделю с 12 по 18 июня заболеваемость коронавирусом там выросла на 13%, тогда как в других районах Краснодарского края рост составил только 4%, указал Роспотребнадзор.

Прививки от COVID-19 должны сделать работники образовательных организаций, организаций общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристской индустрии, сотрудники транспортных организаций и те, кто работает в сфере бытового обслуживания, говорится в сегодняшнем постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной.

Вакцинировать требуется не менее 60% от общей численности сотрудников соответствующих сфер. Первую дозу прививок сотрудники должны получить до 23 июля, вторую - до 23 августа.

В постановлении отмечается, что меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день суточная заболеваемость выросла по сравнению с началом месяца на 23,5%, указано в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора Краснодарского края.

Из-за роста случаев заражений коронавирусом в Краснодарском крае развернули 500 дополнительных коек в ковидных госпиталях. При необходимости краевые власти готовы открыть 7000 коек в 27 ковидных госпиталях.

По официальным данным, с начала пандемии от коронавируса скончался 3281 житель Кубани. Только за сутки с 21 на 22 июня умерли 13 человек, а на 56 случаев выздоровления пришлись 118 новых заражений, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Данные за последние сутки там, по состоянию на 11.06 мск 22 июня, не опубликованы.

Краснодарский край стал одиннадцатым регионом России, где введена обязательная вакцинация 60% сотрудников ряда сфер, сообщил сегодня РБК.

В других регионах юга России такие постановления не принимались, однако губернатор Ставропольского края ранее не исключил, что также пойдет на эту меру. Принуждение к вакцинации является нарушением прав человека, указали в связи с этим интернет-пользователи. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, напротив, заявил об отсутствии планов вводить обязательную вакцинацию в республике. Не идет речь о введении обязательной вакцинации и в Чечне, однако правозащитники объясняют это тем, что местные власти предпочитают неправовые формы давления на жителей. Кадыров действует в соответствии с интересами Кремля, которому важно создать впечатление добровольной вакцинации, указал политолог Иса Магомадов.

Информация о динамике распространения вируса отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".