Источники сообщили о проверке статьи "Новой газеты" про внесудебные казни в Чечне

15 июля 2021, 14:11

Московские следователи начали проверку на предмет содержания клеветы в публикации "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне, обнародованные бывшим сотрудником полка имени Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала часть расследования о внесудебных казнях в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию бывший чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий. 12 апреля правозащитники потребовали от Следкома изучить показания Гезмахмаева и опросить его сослуживцев.

После публикации резонансного рассказа Гезмахмаева в "Новой газете" родственники сотрудников полка имени Кадырова обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проверка публикаций "Новой газеты" не является прерогативой Кремля, для этого есть правоохранительные органы. 19 марта комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения о внесудебных казнях в Чечне.

Следователи начали проверку по статье "Клевета" УК РФ по факту публикации "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне, сообщил источник в правоохранительных органах. "В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по статье 128.1 УК РФ "Клевета" (предусматривает до двух лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла") по факту публикации статьи от 15 марта 2021 года "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

Проверку проводят сотрудники следственного отделе Следкома по Басманному району Москвы. После публикации ряд чеченских чиновников призывали наказать авторов статьи из-за того, что текст порочит честь чеченских полицейских, передал сегодня Telegram-канал "Baza".

К 14.00 мск 15 июля на сайтах Следкома России и следственного управления Следкома по Москве нет информации о проверке публикации "Новой газеты".

"Новая газета" с начала 2017 года расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016-го и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты. После публикации рассказала Гезмахмаева в "Новой газете" бойцы полка имени Кадырова в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".