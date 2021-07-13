Магомед Хазбиев ответил на претензии за критику в адрес главы республики

13 июля 2021, 03:23

Несколько десятков человек прибыли к офису ингушского отделения "Гражданской инициативы" и высказали недовольство в связи с критикой со стороны представителей партии в адрес властей республики, рассказал сопредседатель реготделения партии Магомед Хазбиев. В ответ на претензии в связи с критикой, которую он ранее адресовал Махмуд-Али Калиматову, Хазбиев заявил, что претензии к должностным лицам не следует воспринимать как критику личности.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля представитель партии сообщил, что к офису "Гражданской инициативы" в Ингушетии прибыли несколько десятков человек и потребовали прекратить критиковать высокопоставленного чиновника.

Прозошедшее возле офиса нельзя назвать нападением, пояснил Магомед Хазбиев.

"В соцсетях некоторые страницы распространили информацию о том, что на нас якобы "наехали" родственники Калиматова из-за критики власти. Мною и ранее четко обозначено, что никому "наезжать" на себя не позволю. Думаю, и другая сторона не позволит "наезжать" на себя. К офису "Гражданской инициативы" приехало за раз около десяти машин с представителями разных фамилий. В том числе среди них был Гелани Калиматов, который баллотируется от "Единой России". Мы их пригласили их в офис, поговорили. Они заявляли: "Почему вы критикуете власть, главу?!" Мы с ними поговорили, выслушали их. Заведя гостей к нам в офис, мы выслушали друг друга, и обе стороны пришли к тому, что нужно вести политическую борьбу в правовом русле и, конечно, наших традиций - угрозы, "наезды", извинения противоречат духу наших традиций. И на этом разошлись”, - сообщил Хазбиев корреспонденту "Кавказского узла" 12 июля.

Оппозиционер подчеркнул, что критику в адрес должностных лиц не следует воспринимать как критику личности. "На протяжении 15 лет мы критиковали и далее будем критиковать власть, глав, нерадивых чиновников, пока есть жалобы о нарушении прав, вмешательство в ход выборов, или что вода где-то не идёт и подобное. И никто не вправе остановить меня. Мы ездим по всей республике, реагируя на жалобы жителей. Махмуд-Али Калиматов, то с того момента, как он занял пост главы, уже принадлежит всему народу и республике, а не фамилии. И критика, соответственно, идёт в адрес представителя власти, который несёт ответственность за весь народ", - отметил Хазбиев.



Ранее оппозиционер подверг критике главу Ингушетии за вмешательство властей в предвыборную кампанию. По мнению Хазбиева, глава региона не должен влиять на ход выборов.



По данным издания "Кавказ пост", Магомед Хазбиев подверг резкой критике речь Махмуда-Али Калиматова, с которой тот выступил на ХХ съезде правящей партии «Единая Россия». В частности, оппозиционеру не понравились слова главы Ингушетии, который заявил в Москве, что лучшие представители народа находятся в рядах «Единой России», и именно поэтому большинство избирателей проголосовало за них во время партийного праймериз. По словам Хазбиева, во время праймериз использовался административный ресурс. Он также устроил обструкцию некоторым депутатам Народного собрания Ингушетии, которых, по его мнению, "проталкивали" представители избирательной комиссии и правительства.

Хазбиев также обвинил оппонентов в клеветнической кампании в соцсетях. "Большая просьба, в том числе и "левым" страницам, не очернять имена наших павших товарищей - Магомеда Евлоева, Макшарипа Аушева, Султангири Хашагульгова, приписывая их к каким-то экстремистам, "ваххабитам". И всем другим не распространять непроверенную информацию о якобы "наездах". Лучше всего узнать это из первоисточника, а не тиражировать ради рейтинга", - заявил он.

По его словам, от "Гражданской инициативы" в парламент выдвинуто 30 кандидатов. "Три десятка человек идут от нашей партии на выборы в парламент, в том числе Муса Аушев, Харун Мержоев и другие. Кто-то из них известен, кто-то не очень. Всего 30 кандидатов", - сообщил Хазбиев.

Напомним, что ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев ранее выступал с заявлениями о коррупции во властных структурах, он обвинялся в разжигании ненависти и вражды, и в угоне дорогого автомобиля, и в хранении оружия. 1 февраля 2015 года в Грозном машина Хазбиева была обстреляна из автомата, В марте 2015 года МВД Ингушетии объявило его в международный розыск, а в январе 2018 года во двор дома в Назрани, где проживают родственники Хазбиева, была брошена граната. 27 ноября 2018 года суд приговорил активиста к двум годам и одиннадцати месяцам лишения свободы. 25 июля 2019 года оппозиционер освободился из колонии, говорится в справке "Кавказского узла" "Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Хазбиева.

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