Протестующие остались на улицах Тбилиси на ночь

12 июля 2021, 01:59

Участники акции протеста в связи со смертью оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы разделились на две группы. Одна продолжила митинг ночью у здания парламента, другая направилась к зданию госканцелярии. Они настаивают на отставке правительства Грузии и лично премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которого считают виновным в провоцировании беспорядков на акции протеста против гей-парада.

Как писал "Кавказский узел", активисты решили провести 11 июля у здания парламента на тбилисском проспекте Руставели масштабную акцию протеста в связи со смертью оператора телекомпании "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы, избитого 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси и получившего серьезные травмы. Вечером 11 июля журналисты и сторонники оппозиции вышли на масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах Грузии. Они потребовали отставки правительства и расследования смерти Лашкаравы.

Лексо Лашкарава был найден мертвым сегодня в своем доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы. Сегодня 19 неправительственных организаций Грузии обнародовали совместное заявление с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури в связи со смертью Лашкаравы.

Журналисты приняли решение остаться сегодня, 12 июля ночью на улице, разделившись на две группы - одна проводит митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели, а вторая - поднялась на улицу Ингороква и осаждает здание госканцелярии, требуя от полиции войти в здание. Полицейские кордоны стоят перед зданием правительства и парламента, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Мы требуем не только отставки (премьер-министра Ираклия) Гарибашвили, но и его привлечение к уголовной ответственности, поскольку это именно он своими заявлениями спровоцировал насилие, в результате которого погиб Лексо Лашкарава", - заявил на митинге журналист телекомпании "ТВ-Пирвели" Торнике Кверенчхиладзе.

"Мы объявляем ультиматум. Если 12 июля до 12 часов дня Гарибашвили не уйдет в отставку, то мы снова соберемся на митинг. И то, что мы не сделали два года назад (после "ночи Гаврилова" - прим. "Кавказского Узла"), мы доведем до конца! Мы отправим Иванишвили и всю "Грузинскую Мечту" в урну истории!" - заявил на митинге поэт Шота Дигмелашвили.

Инициативу Дигмелашвили поддержали представители СМИ и гражданского общества. "Мы заставим Гарибашвили ответить за беззаконие, которое он натворил за время своего правления", - бывший пресс-спикер четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвил Эка Мишвеладзе.

Люди, собравшиеся на митинге, также высказались за отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили. "Это уже невозможно терпеть, когда избивают журналистов, когда, в конце концов, убивают их, общество обязано предпринять меры и привлечь правительство к ответу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" беженец из Абхазии Джонни Кварацхелия.

"Мы требуем отставки правительства потому, что премьер-министр прямо обращался и говорил, что не допустит "Марша Достоинства". Однако не сделал ничего, чтобы противники ЛГБТ не применяли насилия. Фактически он дал добро агрессивным [...] группам на убийство журналистов. Безусловно, такое правительство должно уйти в отставку. И мы требуем этого, и готовы прийти сюда и завтра, и послезавтра, и в любой рабочий день, когда собираться парламент и правительство, чтобы добиться юридического оформления отставки Гарибашвили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист из Тбилиси Георгий.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Доктор Важа Гаприндашвили, также присутствовавший на митинге. выразил солидарность с требованиями принять отставку правительства. "Молодой человек не был представителем ЛГБТ. Но он делал свою работу, рассказывал о том, что видит. И здесь уже невозможно не вспомнить фразу пастора Мартина Нимёллера: "Когда они пришли за коммунистами, я молчал: я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому", А я, с моей историей, не могу не заступиться за кого-бы то ни было, потому что когда мне нужна была помощь, весь мир заступился за меня, и благодаря этому я вышел из тюрьмы в Цхинвали", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 декабря суд в Южной Осетии приговорил задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. Власти Грузии заявили, что будут добиваться освобождения Гаприндашвили через международные структуры. Приговор осудили правительство США и Евросоюз. 28 декабря врач Важа Гаприндашвили, осужденный в Южной Осетии за нарушение границы, был освобожден и вернулся в Грузию.

По мнению Гаприндашвили, сегодня в грузинском обществе происходят нездоровые процессы, которые должны быть устранены гражданским обществом. "Ситуация настолько прискорбна, что сегодня вместо того, чтобы быть на линии оккупации и бороться против аннексии нашей страны, мы вынужден быть здесь, на проспекте Руставели, и бороться с темными силами внутри общества", - добавил он.

Программист Кэти рассказала, что больше трех часов - с 18 до 21 часа провела на проспекте Руставели при жаре в 34 градусов Цельсия, однако намерена оставаться до утра. "Я обязана остаться. Потому что убийство журналиста - это немыслимое событие. Я полностью присоединяется к требованию об отставке правительства, потому что бездействия полиции и МВД должно быть расследовано и наказано", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Не должно быть такого, чтобы гибель журналиста осталась безнаказанной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер, преподаватель Тамази.

"Поощрение насилия со стороны правительства недопустимо, одно должно уйти в отставку", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" инженер на пенсии Давид.

Противостояние перед зданиями государственной власти продолжается. Группу перед зданием парламента возглавляет генеральный директор "Мтавари Архи" Ника Гварамия. Около здания парламента порядок проявляют активность члены неправительственных организаций, в том числе НПО "Сирцхвили".