"ТВ-Пирвели" настояла на альтернативной экспертизе тела Лашкаравы

11 июля 2021, 12:51

Независимый эксперт привлечен для установления причины смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы, избитого во время беспорядков на акциях против гей-парада в Тбилиси, сообщило руководство телекомпании. Сотрудники полиции забрали тело Лашкаравы на экспертизу без согласия родных, заявила мать умершего. Полиция начала расследование по статье о самоубийстве.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля полицейские в Тбилиси задержали более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Потерпевшими были признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. Сегодня родные обнаружили мертвым оператора телекомпании "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараву, избитого во время беспорядков на акциях.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Полиция приступила к расследованию смерти Лашкаравы, следствие ведется по статье о доведении до самоубийства (статья 115 УК Грузии), говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе МВД Грузии, который перевел корреспондент "Кавказского узла". "Во время освещения манифестации проводимой против "Тбили Прайда" Александр Лашкарава - журналист и оператор "ТВ-Пирвели" - подвергся физическому и моральному оскорблению", - сообщила полиция.

Сотрудники МВД забрали тело Лашкаравы на экспертизу, не дожидаясь согласия семьи, сообщил со ссылкой на мать умершего "Спутник-Грузия". Мать оператора рассказала, что предварительно семья хотела получить консультацию у юриста, но не успела этого сделать - адвокат находился в дороге. Она утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, и она связывает его смерть именно с этими событиями. "Это было на рассвете, я хотела накрыть его одеялом, собака лежала рядом с ним... Я повернула его, и мой сын был совсем синий", - процитировало ее издание.

По решению "ТВ-Пирвели" альтернативную экспертизу по делу о смерти оператора проведет независимый эксперт Александр Геджадзе, сообщил Interpressnews. На следственных действиях в бюро Самхараули будет присутствовать и Ассоциация молодых юристов, которая защищает интересы канала в суде, говорится в сообщении.

Лексо Лашкарава, предположительно, умер от тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом - прим. "Кавказского узла"), привело сегодня слова близкого семьи оператора издание. "Мы предполагаем, что он умер от тромбоэмболии, потому что мы видели, как он умер. Лег, заснул и больше не проснулся - здесь иная причина невозможна", - заявил родственник.

Основатель телекомпании "Пирвели" Вато Церетели рассказал, что родные Лашкаравы - медработники. "И его мать, и тети - врачи. Они сами говорили, что, предположительно, могла развиться тромбоэмболия из-за того, что кость была полностью сломана, он был прооперирован", - сказал он.