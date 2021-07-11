Оператор телеканала умер после избиения на акции противников ЛГБТ в Тбилиси

11 июля 2021, 11:13

Родные обнаружили мертвым в своем доме оператора телекомпании "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараву, избитого во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля полицейские в Тбилиси задержали более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Потерпевшими были признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. В том числе ножевые ранения в грудь и живот получил иностранный турист, на которого, по данным СМИ, напали, так как у него в ухе была серьга. Пятеро подозреваемых в нападении на журналистов 10 июля были заключены под стражу.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Сегодня в Тбилиси в своем доме был найден мертвым оператор телекомпании "ТВ- Пирвели" Лексо Лашкарава. Тело оператора обнаружили утром члены его семьи, причина смерти пока не установлена, сообщил телеканал "Мтавари Архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Лашкарава серьезно пострадал... 5 июля, у него были переломы костей лица, и поэтому потребовалось оперативное вмешательство", - информировал телеканал.

Журналистка телекомпании Миранда Багатурия ранее в эфире телеканала рассказала, что она и Лексо Лашкарава находились в офисе "Сирцхвилиа", когда туда ворвалась группа людей. По словам журналистки, коллега защитил ее. "Первый удар пришелся на меня. Это был целенаправленный удар. Меня ударили, и после этого священник схватил меня сзади за волосы со словами: "Вот хотя бы теперь я тебя заткну". Увидев это, мой оператор заступился за меня... После этого 20 человек схватили его, потащили и стали бить", - сказала она.

По словам Багатурии, они оказались заперты в офисе. "Мы были беззащитны... Беззащитным был и один сотрудник патрульной полиции. Он был единственный полицейский против порядка 60 человек", - рассказала она. По словам журналистки, оператор лежал в луже крови и 20 человек его безжалостно били. "Меня держали около 15 человек, прижав к перилам. Я кричала “Не убейте его, просто не убейте его. Они меня щипали и били... Когда крик Лексо прекратился, я испугалась, что его убили", - вспоминает журналистка.

То, что вместе с нападавшими пришел один сотрудник полиции, означает, что МВД Грузии было в курсе, куда направляются противники ЛГБТ, считает она.

К дому Лашкаравы пришли его коллеги, друзья и родственники. "Лексо был тем, кого из нашей команды избили наиболее жестоко. Он больше всех пострадал. Его выписали из клиники через три дня, и я видел его в пятницу (9 июля). И он говорил, что у него сильные боли, потому что переломаны кости лица", - сказал в эфире телеканала "Рустави 2" начальник информационной службы "ТВ-Пирвели" Нодар Меладзе.

Тело Лашкаравы отвезли в бюро экспертизы им.Самхараули для выяснения причин смерти, информировал телеканал.

"Кавказский узел" также писал, что представители туристической отрасли страны сообщили об отказах иностранных туристов от бронирования номеров и туров после массовых беспорядков во время ЛГБТ-акции в Тбилиси.