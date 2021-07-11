Акция в центре Тбилиси 6 июля 2021 года. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

11 июля 2021, 02:28

События вокруг "Тбилиси прайда" негативно сказались на туристической отрасли Грузии

После массовых беспорядков во время ЛГБТ-акции в Тбилиси иностранные туристы стали отказываться от бронирования номеров и туров, сообщили представители туристической отрасли страны. 

Как писал "Кавказский узел", 6 июля полицейские в Тбилиси задержали более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Потерпевшими были признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. В том числе пострадал один иностранный турист, на которого, по данным СМИ, напали, так как у него в ухе была серьга. Он получил ножевые ранения в грудь и живот. Пятеро подозреваемых в нападении на журналистов 10 июля были заключены под стражу.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава навестила польского туриста, который был ранен 5 июля в ходе акции противников гей-парада. Турист получил проникающее ранение легкого, в больнице его прооперировали, пишет "Мтавари архи".

Раненый польский турист Яцек Коланкевич покинул клинику в Тбилиси, он будет проходить курс реабилитации в недавно открывшемся в столице Грузии четырехзвездочном отеле. 

"Я впервые приехал в Грузию, у меня есть канал на Youtube, и я очень хотел снимать, чтобы показать Грузию в Польше. Потом это случилось. Многие люди связались со мной, спрашивали врача о моем состоянии и выражали свою поддержку. Я думаю, что это жители Грузии. Я сейчас в порядке", - сказал Коланкевич журналистам "Формулы" 10 июля.

Представители туристического бизнеса Грузии заявили, что инцидент 5 июля негативно сказался на отрасли. Владелец гостиницы Зураб сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что после этого случая туристы стали отказываться от бронирования.

"Мы не работали почти полтора года. Сохранить гостиницу удалось только потому, что у нас семейный бизнес - в гостинице работаю я, моя жена, ее сестра. Полтора года у нашей семьи не было никаких доходов. А у нас двое детей-подростков. Мы только вздохнули, когда начала работать наша гостиница. Что теперь будет, я не знаю. Государство должно было защитить своих граждан", - сказал он.

Основатель туристической компании K Art Well Миндиа Баджунаишвили рассказал 10 июля "Мтавари архи", что из-за беспорядков 6 июля бронирование за 14 тысяч евро отменили шведские туристы.

По словам Баджунаишвили, шведы, которые уже шесть лет путешествуют по разным странам, 10 месяцев вели переговоры с компанией, чтобы забронировать тур. После событий 5-6 июля они прислали турфирме письмо, в котором отказались от бронирования, так как "их группа может столкнуться в Грузии с проблемами". "Возможно, мы ошибаемся, но на данном этапе мы воздержимся от посещения Грузии", - написали они.

Тем временем власти Грузии пытаются улучшить туристический имидж страны. Группа представителей зарубежных СМИ прибыла в страну, чтобы рассказать жителям других стран "про уникальные морские и горные курорты Грузии, винную культуру и исторические сокровища", сообщает департамент туризма.

В Батуми 3 июля открылся новый пляж, приспособленный для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник пресс-службы Батумского бульвара Софья Гуджабидзе. Пляж расположен перпендикулярно выезду с улица Грибоедова.

По словам Гуджабидзе, на пляже есть душ, гардеробная, адаптированная дорожка для того, чтобы граждане на колясках могли спуститься прямо в море.

Примечание:

"Акция противников ЛГБТ в Тбилиси обернулась нападениями на журналистов", "Житель Грузии задержан за нападение на журналистов", "Патриархия Грузии осудила дипломатов за поддержку гей-парада".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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