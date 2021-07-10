Тбилисский суд заключил под стражу пять подозреваемых в нападении на журналистов

10 июля 2021, 17:52

Пятеро подозреваемых в нападении на журналистов в Тбилиси по решению суда заключены под стражу. 16 неправительственных организаций потребовали от правительства Грузии обеспечить объективное расследование нападения на журналистов.

Как сообщал "Кавказский узел", к 8 июля общее число обвиняемых по делу о нападении на журналистов в Тбилиси достигло восьми. Потерпевшими были признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. 9 июля общее число арестованных достигло 12. Сегодня стало известно, что МВД Грузии задержало в Тбилиси еще четверых подозреваемых по делу о нападении на сотрудников СМИ 5 июля.

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения еще пяти обвиняемым в нападении на журналистов 5 июля. Согласно материалам дела, обвиняемые Цотне Чихладзе, Бекар Майсурадзе, Мухран Дадвани, Торнике Ваблиани и Отар Гелашвили напали на журналистов "Пирвели", "Общественного вещателя" и "Интрепрессньюс". Адвокаты на суде требовали отпустить их подзащитных под залог, но судья не удовлетворил их ходатайства. Некоторые обвиняемые на процессе частично признали вину, обвинив в случившемся также самих журналистов, пишет сегодня "Sputnik-Грузия".

МВД Грузии сообщило, что в отношении задержанных продолжается расследование, в том числе по статьям о незаконном воспрепятствовании журналистской деятельности и организации группового насилия и участии в нем. В случае подтверждения вины им грозит до шести лет лишения свободы, говорится в сообщении на сайте ведомства, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

16 неправительственных организаций потребовали от правительства Грузии провести объективное расследование по нападению на журналистов и привлечь виновных к ответственности. Они также призвали парламент в ближайшее время провести слушания по событиям 5-6 июля и оценить меры, принятые правительством для защиты граждан. Подпись под заявлением поставили, в том числе Институт развития свободы информации - IDFI, Transparency International Georgia, Ассоциация молодых юристов Грузии - GYLA, Грузинская хартия журналистской этики и другие организации, следует из сообщения на сайте Transparency International Georgia.

В столкновениях и событиях 5-6 июля в Тбилиси есть вина властей, поэтому премьер-министр и министр внутренних дел должны уйти в отставку, заявил ранее генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. Министр МВД Вахтанг Гомелаури отказался покинуть свой пост и пояснил, что полицейские делали все, что могли.