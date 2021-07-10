Четверо подозреваемых в нападении на журналистов задержаны в Тбилиси

10 июля 2021, 11:56

Четверым задержанным в Тбилиси по делу о нападении на журналистов вменяются воспрепятствование работе сотрудников СМИ, а также оскорбление и физическое насилие, информировало МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", к 8 июля общее число обвиняемых по делу о нападении на журналистов в Тбилиси достигло восьми. Потерпевшими были признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. 9 июля общее число арестованных достигло 12.

МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий в Тбилиси задержало еще четверых подозреваемых по делу о нападении на сотрудников СМИ 5 июля, сообщил сегодня грузинский "Первый канал" со ссылкой на ведомство.

Во версии следствия, задержанные препятствовали в работе журналистам, оскорбляли их устно, а также нанесли удары журналистам телеканалов "Формула" и "Имеди". Одному из задержанных предъявлено обвинение в нападении на оператора грузинского "Первого канала", передал сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на МВД страны.

Напомним, что с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения.

В столкновениях и событиях 5-6 июля в Тбилиси есть вина властей, поэтому премьер-министр и министр внутренних дел должны уйти в отставку, заявил генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. Министр МВД Вахтанг Гомелаури отказался покинуть свой пост и пояснил, что полицейские делали все, что могли.