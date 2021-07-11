Активисты и сотрудники полиции около офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси. Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Sputnik Грузия" https://t.me/SputnikGeorgia/9489

11 июля 2021, 17:02

Активисты задержаны после стычек с полицейскими около офиса "Грузинской мечты"

Оппозиционные политики и их сторонники пришли к офису "Грузинской мечты" для встречи с представителями властей в связи со смертью оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. Полицейские не пустили их внутрь и после столкновений задержали нескольких активистов, попытавшихся облить здание красной краской.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в своем доме был найден мертвым оператор телекомпании "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси и получивший серьезные травмы. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Несколько человек задержаны около офиса "Грузинской мечты"

Оппозиционные политики, в том числе депутат от партии "Единое национальное движение" Элене Хоштария и председатель этой партии Ника Мелия пришли сегодня к офису правящей партии "Грузинская мечта".

Ника Мелия попытался прорваться в офис, объясняя, что хочет поговорить с политсоветом правящей партии, однако его не пропустила полиция. Завязалась потасовка. Мелия остался на улице, однако кто-то из толпы, сопровождавшей его, обрызгал полицейских красной краской. Несколько  молодых людей попытались также облить красной краской стены здания.

Мелия в свою очередь продолжил попытки уговорить силовиков пропустить его в офис "Грузинской мечты", передал корреспондент "Кавказского узла".

Возле офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек, их вывезли на полицейских машинах после того, как они попытались войти в офис, а затем облить здание красной краской. Ника Мелия, Элене Хоштария и другие активисты остались около офиса, сообщает "ИнтерпрессНьюс", не уточняя число задержанных.

Кроме Мелии и Хоштария, к офису правящей партии пришел лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе и другие оппозиционеры и их сторонники. Они настаивали на встрече с представителями властей, но главным их требованием была отставка правительства, сообщает "Новости-Грузия".

НПО потребовали отставки премьер-министра и главы МВД

Отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури после смерти Лексо Лашкаравы призвали сегодня в совместном заявлении и 19 местных неправительственных организаций.

"5 июля на месте правоохранители не были мобилизованы в достаточном количестве, а мер, принятых находящимися на месте полицейскими, оказалось недостаточно для прекращения насилия. [...] Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури должны немедленно уйти в отставку", - цитирует издание заявление НПО.

Грузинская оппозиция решила провести сегодня вечером масштабную акцию протеста у здания парламента на проспекте Руставели под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!", сообщает "Sputnik Грузия". В связи с этим МВД страны призвало организаторов акции не допускать призывов к насилию.

"Сотрудники МВД мобилизованы в связи с продолжающейся акцией перед офисом партии "Грузинская мечта" в Тбилиси и поддерживают общественный порядок. Мы призываем протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнений. В то же время мы предупреждаем организаторов акции не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акции не переросли в насилие", - цитирует заявление МВД издание.

Напомним, 6 июля полицейские задержали в Тбилиси более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Потерпевшими признаны 25 человек, в том числе 19 журналистов и телеоператоров. Нножевые ранения получил и иностранный турист, на которого, по данным СМИ, напали, так как у него в ухе была серьга. 10 июля пятеро подозреваемых в нападении на журналистов были заключены под стражу.
Примечание:

"Патриархия Грузии осудила дипломатов за поддержку гей-парада", "Житель Грузии задержан за нападение на журналистов", "Акция противников ЛГБТ в Тбилиси обернулась нападениями на журналистов".

Автор: Беслан Кмузов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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