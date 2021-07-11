Активисты расширили географию протестов по поводу смерти Лашкаравы

11 июля 2021, 19:21

Журналисты и сторонники оппозиции вышли на масштабные акции протеста в столице и других крупных городах Грузии с требованием отставки правительства страны и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы.

Как писал "Кавказский узел", активисты решили провести сегодня у здания парламента на тбилисском проспекте Руставели масштабную акцию протеста в связи со смертью оператора телекомпании "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы, избитого 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси и получившего серьезные травмы. Днем оппозиционные политики и их сторонники пришли к офису "Грузинской мечты" для встречи с представителями властей в связи со смертью Лашкаравы, но главным их требованием была отставка правительства. Полицейские не пустили их внутрь и после столкновений задержали нескольких активистов, попытавшихся облить здание красной краской.

Лексо Лашкарава был найден мертвым сегодня в своем доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы. Сегодня 19 неправительственных организаций Грузии обнародовали совместное заявление с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури в связи со смертью Лашкаравы.

Журналисты приняли участие в акции перед зданием парламента, начавшейся сегодня в Тбилиси. По словам организаторов митинга, телекомпании "Рустави 2", они требуют немедленной отставки правительства, расследования инцидента независимыми экспертами, ареста и наказания всех виновных в нападении на Лексо Лашкараву, а также привлечения к ответственности организаторов акции протеста, во время которой был избит Лашкарава, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, грузинские СМИ выступили с совместным заявлением, в котором призвали послов других стран немедленно отреагировать на преследование журналистов 5 июля и бездействие правительства. "Члены агрессивной группы намеренно напали на представителей СМИ, подвергли их физическим и словесным оскорблениям и умышленно уничтожили оборудование, чтобы помешать их журналистской деятельности. Несмотря на предварительные призывы гражданского сектора, государство не приняло соответствующих мер по защите представителей СМИ. [...] Мы призываем представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, незамедлительно и эффективно отреагировать на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля", - говорится в заявлении, подписанном 73 грузинскими СМИ и переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Правительство должно подать в отставку до завтрашнего утра, заявил на митинге журналист телеканала "Формула" Вахо Саная, слова которого, сказанные в эфире "Мтавари архи", перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Телеведущая "Рустави 2" Гванца Дараселия заявила на митинге, что Лексо Лашкарава был ее другом. "Я приехала сюда как друг Лексо. Мы работали вместе много лет. Для меня это самая ужасная, тяжелая реальность, когда ты теряешь человека, с которым у тебя профессиональные, дружеские отношения, и ты теряешь этого человека из-за процессов, которые мы наблюдали 5 июля. Я как представитель СМИ и как мать двоих детей, приехала сюда требовать безопасности в стране", - сказала она в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Журналисты вышли на акции протеста в крупных городах страны

На акцию в центре Тбилиси с требованием отставки правительства вышли несколько тысяч человек, сообщает "Sputnik Грузия". Символ акции - кровь, и в знак солидарности с пострадавшими журналистами многие пришли в рубашках, залитых красной краской, скандируя "Система убивает! Выходи за жизнь!".

Проспект Руставели перекрыт, у здания парламента много молодежи, также там находятся лидеры оппозиции и руководители оппозиционных телеканалов, информирует издание.

Акции протеста, в которых приняли участие десятки журналистов, проходят также в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави и Телави. Их участники требуют расследовать смерть Лексо Лашкаравы и наказать виновных, пишет "Новости-Грузия".

Отметим, что 6 июля полицейские задержали в Тбилиси более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Потерпевшими признаны 25 человек, в том числе 19 журналистов и телеоператоров. Нножевые ранения получил и иностранный турист, на которого, по данным СМИ, напали, так как у него в ухе была серьга. 10 июля пятеро подозреваемых в нападении на журналистов были заключены под стражу.