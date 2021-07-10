Суд в Кабардино-Балкарии утвердил приговор контрактнику по делу об афере с выплатами

10 июля 2021, 06:30

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор бывшему военнослужащему по контракту Ивану Шапранову, осужденному по делу о мошенничестве при получении надбавок к пенсии. Его защитник заявил о решении подать кассацию на это постановление суда.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие военнослужащие в Прохладном обвинены в использовании фальшивых удостоверений ветеранов, выданных командирами части. От них требуют вернуть государству полученные надбавки к пенсии. По словам Шапранова, руководство части не предупредило контрактников, что удостоверения фальшивые. 6 апреля 2021 года Прохладненский районный суд признал 64-летнего Шапранова виновным в мошенничестве при получении выплат. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, а также взыскал с него в пользу Пенсионного фонда 334 480 рублей 20 копеек, которые подсудимый получил в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий. Шапранов вину не признал.

Оформление удостоверений было невозможно без участия руководства части, считает зампред "Комитета солдатских матерей" Галина Новоковская. Ответственность за предоставление фальшивых документов для назначения выплат несут их адресаты, заявили в Пенсионном фонде.

9 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу Ивана Шапранова и оставил ее без удовлетворения, а приговор в отношении него без изменения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Игорь Петраков.

По его словам, суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому основания, по которым жалоба не удовлетворена, станут известны позднее. При этом адвокат заявил, что намерен обжаловать постановление Верховного суда республики в Пятый кассационной суд общей юрисдикции в Пятигорске.

Удостоверения были выданы 50 военнослужащим, но никто из них не вернул удостоверение, что свидетельствует о том, что им не предлагалось вернуть эти документы, полагает защитник. "Более того, сам командир части, который якобы на разных построениях объявлял о недействительности этих удостоверений сам до недавнего времени пользовался таким же удостоверением, получал выплату. В отношение него было возбуждено уголовное дело, и он был оштрафован на 110 тысяч рублей. Поэтому я полагаю, что вывод суда о том, что мой подзащитный действовал умышленно, не имеет под собой никакой почвы. Уж если сам командир этим удостоверением пользовался, то очевидно, что никто ничего не объявлял", - уверен Петраков.

Уголовное дело в отношении Шапранова поступило в апелляционную инстанцию 25 мая, после этого по делу прошло четыре заседания, последнее из которых 9 июля, уточняется в карточке дела на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Сообщений относительно постановления апелляционной инстанции по делу Шапранова на сайте Верховного суда республики и прокуратуры региона по данным на 05.30 мск 10 июля не было.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичному обвинению Прохладненский районный суд в октябре 2019 года приговорил бывшего контрактника, жителя города Прохладного Рудольфа Акопяна к двум годам лишения свободы условно. Суд также обязал Акопяна вернуть Пенсионному фонду 345,5 тысячи рублей, которые он получил с 2005 по 2018 годы в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий. 16 марта Верховный суд республики оставил приговор в силе. Но осужденный подал кассационную жалобу.

Как пояснил "Кавказскому узлу" Рудольф Акопян, первую жалобу кассационный суд в Пятигорске вернул без рассмотрения, поскольку в ней, по его словам, отсутствовала одна страница. Акопян отметил, что 28 июня направил кассационную жалобу повторно.