Уголовно-процессуальный кодекс и наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

10 июля 2021, 06:30

Суд в Кабардино-Балкарии утвердил приговор контрактнику по делу об афере с выплатами

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор бывшему военнослужащему по контракту Ивану Шапранову, осужденному по делу о мошенничестве при получении надбавок к пенсии. Его защитник заявил о решении подать кассацию на это постановление суда.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие военнослужащие в Прохладном обвинены в использовании фальшивых удостоверений ветеранов, выданных командирами части. От них требуют вернуть государству полученные надбавки к пенсии. По словам Шапранова, руководство части не предупредило контрактников, что удостоверения фальшивые. 6 апреля 2021 года Прохладненский районный суд признал 64-летнего Шапранова виновным в мошенничестве при получении выплат. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, а также взыскал с него в пользу Пенсионного фонда 334 480 рублей 20 копеек, которые подсудимый получил в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий. Шапранов вину не признал.

Оформление удостоверений было невозможно без участия руководства части, считает зампред "Комитета солдатских матерей" Галина Новоковская. Ответственность за предоставление фальшивых документов для назначения выплат несут их адресаты, заявили в Пенсионном фонде.

9 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу Ивана Шапранова и оставил ее без удовлетворения, а приговор в отношении него без изменения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Игорь Петраков.

По его словам, суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому основания, по которым жалоба не удовлетворена, станут известны позднее. При этом адвокат заявил, что намерен обжаловать постановление Верховного суда республики в Пятый кассационной суд общей юрисдикции в Пятигорске.

Удостоверения были выданы 50 военнослужащим, но никто из них не вернул удостоверение, что свидетельствует о том, что им не предлагалось вернуть эти документы, полагает защитник. "Более того, сам командир части, который якобы на разных построениях объявлял о недействительности этих удостоверений сам до недавнего времени пользовался таким же удостоверением, получал выплату. В отношение него было возбуждено уголовное дело, и он был оштрафован на 110 тысяч рублей. Поэтому я полагаю, что вывод суда о том, что мой подзащитный действовал умышленно, не имеет под собой никакой почвы. Уж если сам командир этим удостоверением пользовался, то очевидно, что никто ничего не объявлял", - уверен Петраков.

Уголовное дело в отношении Шапранова поступило в апелляционную инстанцию 25 мая, после этого по делу прошло четыре заседания, последнее из которых 9 июля, уточняется в карточке дела на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Сообщений относительно постановления апелляционной инстанции по делу Шапранова на сайте Верховного суда республики и прокуратуры региона по данным на 05.30 мск 10 июля не было.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичному обвинению Прохладненский районный суд в октябре 2019 года приговорил бывшего контрактника, жителя города Прохладного Рудольфа Акопяна к двум годам лишения свободы условно. Суд также обязал Акопяна вернуть Пенсионному фонду 345,5 тысячи рублей, которые он получил с 2005 по 2018 годы в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий. 16 марта Верховный суд республики оставил приговор в силе. Но осужденный подал кассационную жалобу.

Как пояснил "Кавказскому узлу" Рудольф Акопян, первую жалобу кассационный суд в Пятигорске вернул без рассмотрения, поскольку в ней, по его словам, отсутствовала одна страница. Акопян отметил, что 28 июня направил кассационную жалобу повторно.

Примечание:

"Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил приговор по делу о махинациях с выплатами", "Дело контрактников из Прохладного обозначило проблему подделки документов льготников", "Контрактники из Прохладного сочли несправедливым уголовное преследование".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 июля 2021, 10:11

10 июля 2021, 09:15

10 июля 2021, 08:19

  • Предприниматели пожаловались на угрозу закрытия автокофеен во Владикавказе

    Власти Владикавказа потребовали изменить расположение автокофеен в городе, что угрожает их закрытием из-за потери дохода, пожаловались владельцы кофеен. Автокофейни стали визитной карточкой для туристов, отметили пользователи соцсети, а местный блогер связал давление на кофейни с личными интересами чиновников.

10 июля 2021, 07:25

10 июля 2021, 05:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи