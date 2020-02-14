Дело контрактников из Прохладного обозначило проблему подделки документов льготников

14 февраля 2020, 21:35

Оформление удостоверений ветеранов боевых действий бывшим военнослужащим из Прохладного было невозможно без участия руководства части, считают глава местного "Боевого братства" и зампред "Комитета солдатских матерей" Галина Новоковская. Ответственность за предоставление фальшивых документов для назначения выплат несут их адресаты, заявили в Пенсионном фонде. Согласно материалам дела Рудольфа Акопяна, недействительные удостоверения военнослужащим выдали ошибочно.

Как писал "Кавказский узел", бывшие военнослужащие в Прохладном обвинены в использовании фальшивых удостоверений ветеранов, выданных командирами части. От ветеранов требуют вернуть государству полученные надбавки к пенсии, указали подсудимые в обращении к уполномоченному по правам человека.

Житель Прохладного Рудольф Акопян в октябре 2019 года был приговорен Прохладненским райсудом к двум годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в мошенничестве при получении выплат и обязал вернуть Пенсионному фонду 345,5 тысячи рублей, которые Акопян получил с 2005 по 2018 годы в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий. Всего, по словам Акопяна, такие удостоверения получили около полусотни военнослужащих его части. Многие из них пошли на сделку со следствием, признали вину и получили условные сроки, а сейчас возвращают государству полученные выплаты, рассказал Акопян.

Ответственность за выдачу военнослужащим удостоверений негосударственного образца должны нести в первую очередь командиры, считает руководитель прохладненского отделения организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Юрий Неудахин.

"В соответствии с законодательством и военным нормативам Минобороны РФ, удостоверение ветерана боевых действий выдается военнослужащему, который пробыл непосредственно в зоне боевого конфликта не менее трех суток", - сказал Неудахин корреспонденту "Кавказского узла".

Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащему выдается командировочное удостоверение. Кроме того, на территорию конфликта военнослужащие, а в те времена и милиционеры, направлялись отдельным приказом, который издавался на каждого человека. Военнослужащий, который сопровождает груз, приезжает в зону боевых действий также по приказу, отметил он.

«Согласно приказу командира части, его направляют в какую-то точку, где идут боевые действия, и он в этой точке находится не менее трех суток. За эти трое суток ему начисляются так называемые «боевые». На основании приказа и выписывается удостоверение ветерана боевых действий. В данном случае ребята служили, возили боеприпасы, может где-то они и участвовали. Но те удостоверения, которые им были выданы, изначально были неправильного формата. Командир части этого не мог не знать. Абсолютно любой документ, который выходит за территорию войсковой части подписывает командир, то есть они изначально выдавали фальшивые документы. А солдат мог и не знать, не все же юридически подкованы», - сказал Неудахин.

Глава прохладненского "Боевого братства" отметил, что не все 50 человек, получившие фальшивые удостоверения, являются жителями Прохладного. «Эти 50 человек все служили в указанной части, но они могли быть со всей России. Прохладян там всего двое, остальные живут по всей стране», - добавил он.

Он также отметил, что в списках ветеранов боевых действий, которыми располагает его организация, эти военнослужащие не значатся. «Мы отслеживаем ситуацию, но, к сожалению, юридическую помощь оказать не можем», - сказа Непряхин.

Еще один член организации «Боевое братство» на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что с выдачей удостоверений в те годы была "полнейшая неразбериха". «Бывали ситуации, когда те, кто воевал, не получал, а те, кто возил боеприпасы – получал», - сказал он.

Удостоверения военнослужащим оформило руководство части

Как следует из приговора суда в отношении Рудольфа Акопяна, заместитель командира части показал в суде, что в начале 2004 года их часть по распоряжению Генштаба Минобороны РФ была включена в перечень воинских частей, привлекаемых к выполнению задач на территории Чечни. Командир получил заместителю разобраться в директиве, а тот созвонился с сослуживцем из другой части и узнал от него, что в их части в связи с аналогичной директивой встал вопрос о выдаче военнослужащим удостоверений ветеранов боевых действий. Заместитель командира доложил об этом командиру, который приказал подготовить бланки удостоверений для выдачи их военнослужащим части.

«В дальнейшем была подготовлена заявка в Прохладненскую типографию на изготовление по образцу из постановления правительства бланков удостоверений ветерана боевых действий (УВБД). В середине апреля 2004 года в часть поступили бланки УВБД, изготовленные типографским способом, в которые оставалось вклеить фотографию, записать данные лица и поставить печать. О готовности к выдаче он доложил командиру, который приказал получить от военнослужащих, которые выполняли задачи по сопровождению колонн, фотографии и занести данные этих военнослужащих в бланки удостоверений, что и было сделано», - следует из приговора.

Примерно через месяц после выдачи удостоверений, в конце мая 2004 года, командир сообщил заместителю, что удостоверения выданы незаконно: по словам командира, военнослужащим части они не полагались, потому что они не принимали непосредственное участие в боевых действиях. На построении военнослужащим объявили, что правомерность выдачи им удостоверений под сомнением, и после разбирательства будет уточняться, кто в действительности является участником боевых действий. В соответствии с уточненными списками планировалось выдавать новые удостоверения, сообщил заместитель командира части, уточнив, что лично сообщил это Рудольфу Акопяну.

Бывший военнослужащий Иван Шапранов, который также обвинен в необоснованном получении надбавок к пенсии ветерана боевых действий, утверждает, что подобных построений не было. О том, что были выданы недействительные документы никто не говорил, сообщил он ранее корреспонденту "Кавказского узла". Командир части от комментариев отказался.

В пресс службе отделения Пенсионного фонда в Кабардино-Балкарии корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что ежемесячные денежные выплаты участникам боевых действий выплачиваются с 1 января 2005 года. Документы фонду предоставляют адресаты выплат, которые и несут ответственность за подлинность документов.

"Помимо обязанностей по предоставлению достоверных документов, гражданин обязан сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных выплат", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фальсификация документов военных - распространенная проблема

Категории тех, кто имеет право на получение удостоверения ветерана боевых действий, определены Федеральным законом «О ветеранах», а условия и порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий - постановлением правительства РФ «Об удостоверении ветерана боевых действий», указала Заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России" по защите прав военнослужащих Галина Новоковская.

Согласно этому постановлению, военнослужащему необходимо собрать пакет документов, состоящих из личного дела, военного билета, выписки из приказа о зачислении в военную часть, наградных материалов и других доказательств своего участия в боевых действиях.

«Там есть пункты для всех категорий ветеранов. Если гражданин принимал участие в боевых действиях, то он предоставляет соответствующие документы в военкомат, откуда весь пакет направляется в Минобороны. Факт службы человека в горячих точках обычно подтверждается приказами из той части, где он служил. Все эти документы, как правило, у военных бывает. Но если их нет, то они могут направить запрос или лично явиться в часть и попросить необходимые документы», - рассказала она «Кавказскому узлу».

Все документы тщательно проверяются, отметила Новоковская. «Если военнослужащий подает сведения, которые не соответствует действительности, например справка фальшивая, то кто виноват, решает суд. Вполне вероятно, что наказаны будут и тот, кто подал сведения, и командир части, который был в сговоре. Вообще фальшивое удостоверение может быть оформлено только в результате сговора военнослужащего и руководства части, поскольку только руководство части может дать справку об участии в боевых действиях человеку, который на самом деле в них участия не принимал. Другие справки, полученные где-то в переходе, легко вычисляются. Бывают случаи, когда сам гражданин рисует себе справки и печати, тогда руководство части ни в чем не может быть виноват», - сказала она.

Любой документ можно приобрести за деньги, отмечает руководитель Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

«Это касается дипломов и удостоверений ФСБ: их за деньги можно купить, в этом нет сомнений. У нас даже есть факты, из многих регионах России нам отправляют фальшивые удостоверения ветеранов «Альфы». Так что для нас ничего удивительного нет: мы часто обнаруживаем и полковников, и генералов, которые якобы служили в «Альфе», но на самом деле никогда там не служили», - сказал Гончаров "Кавказскому узлу".

По его словам, нужен тщательный контроль за процессом выдачи документов, необходимых для оформления удостоверения ветеранов боевых действий.

«В этом случае таких проколов было бы меньше, потому что это большая проблема, когда льготы получает человек, не воевавший нигде, а реальный участник боевых действий в это время ничего от государства не получает. Все приказы об участии какого-то ни было офицера хранятся в воинской части, где он служил, откуда был отправлен на выполнение задания. Там фиксируется дата отправки и дата возвращения. Без этих документов получить удостоверение участника боевых действий невозможно. Все сведения тщательно проверяются, потому что фальшивых удостоверений было очень много», - добавил он.