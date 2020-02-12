Контрактники из Прохладного сочли несправедливым уголовное преследование

12 февраля 2020, 11:09

Бывшие военнослужащие в Прохладном обвинены в использовании фальшивых удостоверений ветеранов, выданных командирами части. От ветеранов требуют вернуть государству полученные надбавки к пенсии, указали подсудимые в обращении к уполномоченному по правам человека.

Бывшие военнослужащие 10 февраля направили уполномоченному по правам человека обращение, в котором пожаловались на уголовное преследование из-за признанных фальшивыми удостоверений ветеранов боевых действий. Один из них, житель Прохладного Рудольф Акопян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в октябре 2019 года был приговорен Прохладненским райсудом к двум годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в мошенничестве при получении выплат и обязал вернуть Пенсионному фонду 345,5 тысячи рублей, которые Акопян получил с 2005 по 2018 годы в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий.

Акопян рассказал, что служил в воинской части в Прохладном в 1996-1998 годах, а затем с 2000 по 2014 годы. Во время службы ему приходилось сопровождать грузы и неоднократно выезжать в Моздок и Буденновск, при этом непосредственно в зоне боевых действий в Чечне он не был.

"В 2004 году нам выдали удостоверения «Ветеран боевых действий». Удостоверения выдавал командир части Мухрачев. После ухода в отставку я предъявил удостоверение в Пенсионный фонд, и мне была назначена надбавка к пенсии в размере 2000 рублей в месяц", - рассказал Рудольф Акопян.

В мае 2018 года его вызвали в прокуратуру, где заявили, что он незаконно получает надбавку. Акопян, по его словам, рассказал свою историю, после чего его больше не вызывали, но через семь месяцев он узнал о том, что стал фигурантом уголовного дела.

"Мне пришлось нанять адвоката. Однако суд я проиграл. Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии, но суд вернул жалобу, ее надо было доработать. Однако в этот момент мой адвокат куда-то исчез, его телефон не отвечал, я не мог его найти ни в офисе, нигде. Так я опоздал с обжалованием решения суда", - рассказал мужчина.

Свидетель дал в суде показания против Акопяна

Согласно приговору, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", 30 апреля 2004 года командование части ошибочно выдало Акопяну удостоверение ветерана боевых действий "неустановленного образца". Акопян в суде не признал себя виновным, пояснив, что "честно и добросовестно служил", удостоверение ветерана боевых действий получил от командира части, а порядок и основания выдачи этого удостоверения ему были неизвестны.

Представитель Пенсионного фонда, признанного потерпевшим по делу, сообщил суду, что 25 ноября 2004 года Акопян попросил назначить ему ежемесячную выплату, предоставив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий. Вопроса о подлинности документа у работников ПФ не возникло, следует из текста приговора.

"Таким образом, Акопян Р.Н. в период с 01 января 2005 года по 30 апреля 2019 года (включительно) совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств государства при получении социальных выплат, установленных законом «О ветеранах», путём представления заведомо ложных сведений, в крупном размере... чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ", - говорится в тексте документа.

Часть 3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

Согласно показаниям свидетеля, который служил по контракту в той же воинской части, командование объяснило выдачу удостоверений тем, что войсковая часть входила в состав объединённой группировки сил и средств по обеспечению правопорядка на территории Северного Кавказа, а стало быть военнослужащие части являлись участниками боевых действий и им были положены соответствующие удостоверения.

Свидетель пояснил, что в мае 2004 года он предупредил всех военнослужащих, которым были выданы удостоверения, что с ними нельзя обращаться в государственные органы для получения льгот, говорится в тексте приговора.

Акопян в свою очередь сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что солдат никто их не предупреждал о том, что им выданы фальшивые удостоверения. Эту же версию озвучил корреспонденту "Кавказского узла" Иван Шапранов, который также обвинен в необоснованном получении надбавок к пенсии ветерана боевых действий.

"Никакого оповещения не было, никто не предупредил нас о том, что удостоверения фальшивые. Никакого приказа ни на их выдачу, ни на то, что они временные, ни на то, что их надо вернуть – не было. Мы расписались в получении, и на этом все", - сказал Шапранов.

Удостоверения ветеранов получили несколько десятков солдат

По словам Шапранова, он служил в этой части по контракту с 1993 года, и с 1997 года занимал должность начальника хранилища. И в первую и во вторую чеченские кампании Шапранов, по его словам, регулярно сопровождал колонны с военными грузами, которые направлялись в Моздок и Буденновск. В первую чеченскую кампанию он был рядовым охраны, во вторую – старшим колонны, и имеет боевую награду – медаль Георгия Жукова.

В 2004 году заместитель командира части предложил подчиненным сдать фотографии для получения удостоверений ветеранов боевых действий. Шапранов, как и другие, сдал фотографию. "Удостоверений ждали месяца два. Потом нас вызвали, мы расписались в журнале и получили удостоверения", - рассказал бывший военный.

После ухода на пенсию Шапранов получал надбавку к пенсии, а год назад его вызвали в следственные органы и сообщили, что удостоверение, выданное ему, - не настоящее. На Шапранова также заведено уголовное дело, начало его рассмотрения в Прохладненском райсуде назначено на 2 марта.

Всего, по словам Рудольфа Акопяна, удостоверения, объявленные фальшивыми, получили около полусотни военнослужащих его части. Многие из них пошли на сделку со следствием, признали вину и получили условные сроки, а сейчас возвращают государству полученные выплаты, рассказал Акопян.

Бывший командир части Владимир Мухрачев отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на то, что "в деле разбирается следствие".

Комментариями от уполномоченного по правам человека "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте омбудсмена информация об обращении жителей Прохладного также пока не опубликована.